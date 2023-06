Wall Street : le Nasdaq se reprend, le DJ hésite...

(Boursier.com) — Wall Street a tenté un rebond jeudi après une séquence baissière marquée par la crainte d'une austérité monétaire durable suite aux derniers commentaires de Jerome Powell.

Le S&P 500 cède reprend 0,37% à 4.381 pts, alors que le Dow Jones se stabilise à 33.946 pts. Le Nasdaq gagne 0,95% à 13.630 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI reperd plus de 3%, de retour sous les 70$. L'euro campe sur les 1,0930, tandis que le Bitcoin reste proche des 30.000$.

Certains gros dossiers "techno" ont rebondi, emmenés par Amazon, Microsoft et Tesla.

Aux États-Unis, côté indicateurs, les inscriptions au chômage sont ressorties légèrement plus élevées que prévu la semaine passée à 264.000. Le consensus était positionné à 259.000... L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de mai 2023 est ressorti négatif à -0,15, contre un consensus de +0,15 mesuré par FactSet et un niveau révisé +0,14 pour le mois antérieur...

Le déficit courant américain du premier trimestre 2023 s'est creusé à 219,3 milliards de dollars, contre 215 milliards de dollars de consensus FactSet et 216,2 milliards de dollars de déficit sur la période antérieure, quatrième trimestre 2022. La précédente estimation du quatrième trimestre de l'an dernier se situait à 206,8 milliards de dollars.

Selon le rapport de la National Association of Realtors américaine, les reventes de logements pour le mois de mai 2023 se sont établies sur un rythme de 4,3 millions d'unités, contre un consensus FactSet de 4,25 millions et un niveau révisé à 4,29 millions pour la lecture révisée du mois antérieur. Ainsi, ces reventes de logements existants se sont affichées quasiment stables par rapport au mois précédent et en déclin de 20,4% en glissement annuel.

L'indice des indicateurs avancés américains du Conference Board pour le mois de mai s'est établi en retrait de 0,7% en comparaison du mois précédent, en ligne avec le consensus de marché, après un recul de 0,6% un mois auparavant.

Jerome Powell, lors de son audition devant le Congrès US, a répété quant à lui que le chemin restait long pour réduire l'inflation jusqu'à 2%... Il a rappelé que presque tous les responsables de la banque centrale s'attendaient à relever les taux d'intérêt plus tard cette année, après que la banque centrale eut choisi de faire une pause la semaine dernière. "Presque tous les participants au FOMC s'attendent à ce qu'il soit approprié d'augmenter encore un peu les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année", a indiqué Powell. "Mais lors de la réunion de la semaine dernière, compte tenu de la distance et de la vitesse à laquelle nous avons avancé, nous avons jugé prudent de maintenir la fourchette cible stable pour permettre au Comité d'évaluer des informations supplémentaires et leurs implications".

Powell a expliqué que fixer les taux était un peu "comme passer d'une autoroute à des routes plus locales". "Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre destination, que vous essayez de trouver cette destination, vous ralentissez encore plus"... Le patron de la Fed juge que le système bancaire reste cependant "sain et résilient" mais a répété que la banque centrale envisageait de "renforcer les règles"..."Les récentes faillites bancaires, y compris la faillite de la Silicon Valley Bank, et les tensions bancaires qui en résultent, ont souligné l'importance de veiller à ce que nous disposions des règles et des pratiques de surveillance appropriées pour les banques de cette taille". "Nous bénéficions du fait d'avoir des banques de toutes formes et de tailles différentes dans le système", s'est réjoui aussi le dirigeant...

Powell estime "l'inflation toujours élevée, même si elle s'est modérée depuis le milieu de l'année dernière", notant des signes d'équilibre sur le marché du travail et indiquant une augmentation de la participation à la population active, un ralentissement de la croissance des salaires et une baisse des postes vacants. La demande de main-d'oeuvre, cependant, dépasse toujours largement l'offre de travailleurs disponibles. Le président de la Fed a encore déclaré que cela serait parfait - mais sans garantie - que le marché du travail puisse retrouver un meilleur équilibre sans que le chômage augmente.

Powell maintient donc une posture globalement rigide, alors que "la route reste longue avant que l'inflation ne se résorbe complètement". Il faudra en effet selon lui du temps pour que les pleins effets de la restriction monétaire se fassent sentir de ce point de vue. La Fed prendra ses décisions sur les taux réunion par réunion sur la base des données nouvelles, d'après le dirigeant. Les responsables pourront notamment évaluer un autre rapport sur l'emploi, un rapport sur l'inflation et une série de résultats financiers trimestriels bancaires d'ici la prochaine réunion monétaire.

Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la plus forte probabilité (77%) pour la prochaine réunion monétaire de la banque centrale américaine, celle des 25 et 26 juillet, est une hausse de 25 points de base du taux des fed funds entre 5,25 et 5,5%. Lors de la précédente réunion, la Fed avait choisi de marquer une pause en laissant ses taux inchangés entre 5 et 5,25%, afin d'observer l'impact des mesures antérieures de durcissement monétaire accéléré.

Rappelons que la Fed a relevé les taux d'une fourchette de 0% à 0,25% jusqu'au niveau actuel de 5 à 5,25% en 10 réunions de mars 2022 à mai dernier.

A noter aussi qu'en Europe, la BoE a opté pour un relèvement plus important qu'attendu de ses taux directeurs jeudi. Le comité de politique monétaire de la BoE a ainsi voté en faveur d'une augmentation de 50 points de base de son principal taux d'intérêt afin de le porter à 5%, soit le niveau le plus élevé depuis 15 ans. La plupart des économistes anticipaient une hausse d'un quart de point. La BoE a averti qu'elle pourrait devoir augmenter à nouveau ses taux afin de lutter contre une inflation qui reste obstinément élevée (8,7% en mai).

Les valeurs

Accenture (-1,9%). Le géant du consulting qui multiplie les initiatives dans l'intelligence artificielle a pourtant annoncé des résultats et des revenus supérieurs aux attentes de marché. Les opérateurs sanctionnent surtout des perspectives décevantes de revenus avec la faiblesse des dépenses technologiques. Ainsi, le groupe table pour le trimestre entamé, sur des revenus allant de 15,75 à 16,35 milliards de dollars, ce qui ressort moins bon qu'attendu. Pour le trimestre clos fin mai 2023, Accenture a affiché des revenus totaux de 16,6 milliards de dollars, alors que son bénéfice ajusté par action a été de 3,19$. Le consensus était de 3,04$ de bpa ajusté et 16,56 milliards de dollars de ventes. Rappelons que le groupe a annoncé en mars les licenciements de 19.000 employés, après avoir recruté de manière conséquente durant la pandémie. Le groupe vise des économies de 1,5 milliard de dollars.

Le groupe dirigé par Julie Sweet a affiché un niveau de 'new bookings' en augmentation de 2% à 17,2 milliards de dollars sur le troisième trimestre. Accenture a aussi révélé plusieurs initiatives dans l'intelligence artificielle. Etendant leur collaboration de plusieurs décennies, Accenture et Microsoft (+1,8%) vont collaborer pour aider les organisations à adopter "la puissance disruptive" de l'IA générative, accélérée par le cloud, pour transformer fondamentalement leurs activités. Avec leur coentreprise Avanade, les sociétés co-développent de nouvelles solutions sectorielles et fonctionnelles basées sur l'IA pour aider les clients à exploiter l'IA générative dans toute l'entreprise. Accenture a aussi dévoilé hier une extension de sa collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS) pour aider les clients à tirer parti de la valeur des grands modèles de langage et de l'IA générative pour une transformation commerciale plus rapide, "en utilisant le cloud le plus complet et le plus largement adopté". Enfin, grâce à une expansion stratégique de leur relation, Accenture et Google Cloud "aideront les organisations à réinventer leurs activités grâce à l'IA générative pour débloquer de nouvelles opportunités de croissance, soutenues par de nouveaux investissements substantiels d'Accenture".

La semaine dernière, Accenture avait annoncé son intention d'investir 3 milliards de dollars dans l'IA "pour accélérer la réinvention des clients". Le groupe va doubler ses effectifs dans l'IA à 80.000 personnes par embauches, acquisitions et formation.

KB Home (-0,8%) a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,94$, à comparer à un consensus d'environ 1,3$ et à un niveau de 2,32$ un an plus tôt. Les revenus ont atteint 1,77 milliard de dollars, contre 1,72 milliard un an plus tôt et 20% de plus que les estimations de marché. KB Home a profité d'une forte demande dans un contexte de pénurie de logements. Le constructeur américain de maisons bénéficie d'une demande sectorielle forte dans les maisons neuves aux États-Unis et de la baisse des prix par rapport aux niveaux élevés de l'an dernier. "L'amélioration de la demande que nous avons commencé à constater en février s'est poursuivie tout au long de notre deuxième trimestre", a indiqué le directeur général de KB Home, Jeffrey Mezger. Le groupe californien s'attend à ce que les revenus pour l'ensemble de l'année se situent entre 5,8 et 6,2 milliards de dollars, contre 5,7 milliards de consensus.

Darden Restaurants (-2,5%), la chaîne américaine de restauration a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal 2023 des ventes totales en augmentation de 6,4% à 2,8 milliards de dollars, avec une croissance à restaurants comparables de 4%. Le bénéfice net dilué par action a progressé quant à lui de 15% à 2,58$. Le consensus était de 2,54$ de bpa pour 2,77 milliards de revenus. Pour l'exercice, les ventes totales ont grimpé de 9% à 10,5 milliards de dollars, alors que le bpa dilué s'est amélioré de 8% à 8$. Sur l'année fiscale 2024, le groupe envisage des revenus allant de 11,5 à 11,6 milliards de dollars, une croissance à comparable de 2,5 à 3,5%, ainsi qu'un bpa ajusté dilué allant de 8,55 à 8,85$. Le consensus était de 8,78$ de bpa ajusté et 11,15 milliards de revenus.

Amazon (+4,2%), le géant du commerce en ligne est poursuivi par la FTC américaine à propos de "tactiques de manipulation" visant à inciter les utilisateurs à s'abonner à son service Prime puis à compliquer leur désabonnement. Amazon aurait ainsi dupé des millions de clients, selon l'agence fédérale américaine. La Federal Trade Commission poursuit donc Amazon, alléguant selon le Wall Street Journal que le géant de la vente au détail a travaillé pendant des années pour inscrire des consommateurs sans consentement à Amazon Prime et aurait rendu ensuite difficile l'annulation de leurs abonnements au programme. L'agence de protection des consommateurs a intenté cette action en justice devant le tribunal fédéral de l'État de Washington, affirmant qu'Amazon manipulerait donc les utilisateurs pour qu'ils s'inscrivent à Prime, où les abonnés américains paient 139$ par an pour la livraison rapide et gratuite, le streaming vidéo et l'accès à 100 millions de chansons.

Tesla (+1,9%). Barclays avait auparavant cassé l'ambiance malgré le succès du réseau de superchargeurs du groupe qui a convaincu notamment General Motors, Ford et Rivian, ainsi que les plans du groupe d'Elon Musk en Inde. L'analyste du broker juge que le rallye boursier récent de Tesla ne tient pas compte des fondamentaux, et estime donc qu'il est temps de passer à l'écart... Il s'agit de la plus forte chute boursière de Tesla en deux mois, alors que dans sa note, Barclays a dégradé hier le dossier de 'surpondérer' à 'pondération en ligne'. Le broker évoque les interrogations de court terme concernant les fondamentaux du constructeur de véhicules électriques, alors que le dossier se traite tout de même sur un ratio de 80 fois les bénéfices attendus.