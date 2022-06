Wall Street : le Nasdaq s'envole de plus de 3%

(Boursier.com) — Les marchés boursiers américains flambent ce mardi. Le S&P 500 reprend ainsi 2,68% à 3.773 pts, le Dow Jones 1,97% à 30.479 pts et le Nasdaq 3,31% à 11.157 pts. Le baril de brut WTI remonte de 2,6% à 110,8$. L'once d'or se stabilise à 1.842$. L'indice dollar fléchit de 0,4% face à un panier de devises de référence. Le Bitcoin campe sur les 21.000$. La cote américaine était fermée lundi pour observer 'Juneteenth', pour la première fois de l'histoire. Ainsi, La bourse de New York (NYSE) et le Nasdaq étaient fermés en observation du nouveau jour férié fédéral, s'ajoutant à la liste des jours fériés du marché.

L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de mai 2022 est ressorti à 0,01, contre un consensus FactSet de 0,35. Rappelons qu'un indice positif signale une croissance supérieure à la tendance.

D'après la National Association of Realtors américaine ce mardi, les reventes de logements existants pour le mois de mai 2022 sont ressorties sur un rythme de 5,41 millions d'unités, ce qui dépasse légèrement les attentes, mais traduit aussi un déclin de 3,4% en comparaison du mois antérieur. La lecture révisée du mois d'avril s'établit en effet à 5,6 millions d'unités. En glissement annuel, les reventes de logements trébuchent même de 8,6%.

Tom Barkin interviendra demain mercredi, comme Patrick Harker et Charles Evans de la Fed, mais c'est surtout Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine qui retiendra toute l'attention. Powell livrera son témoignage semi-annuel de politique monétaire devant les législateurs du Sénat. Rappelons que la Fed a procédé à une hausse de taux de 75 points de base la semaine dernière, portant son taux des fonds fédéraux entre 1,5 et 1,75% afin de contrer l'inflation. Les responsables de la Fed ont également établi une trajectoire agressive d'augmentations de taux pour le reste de l'année. De nouvelles projections économiques publiées après la réunion de deux jours de l'agence la semaine dernière ont montré que les décideurs s'attendaient à ce que les taux d'intérêt atteignent 3,4% d'ici la fin de 2022, ce qui serait le niveau le plus élevé depuis 2008.

Tout comme le président Joe Biden, la Secrétaire au Trésor et ex-patronne de la Fed, Janet Yellen, estime que la récession n'est pas inévitable, mais que l'inflation est trop élevée. Dans une interview accordée à ABC, la Secrétaire au Trésor a discuté de la croissance et de l'inflation, faisant remarquer que la récession n'était donc "pas du tout inévitable", alors que la Fed prend des mesures de plus en plus agressives et vient de relever ses taux de 75 points de base, du jamais vu depuis 1994. Elle s'attend à ce que la croissance américaine ralentisse dans une transition naturelle vers une croissance régulière et stable, et pense que Jerome Powell, actuel leader de la Fed, peut atteindre son objectif de réduire l'inflation tout en maintenant un marché du travail solide.

Cette inflation est "inacceptablement élevée", juge Yellen, qui note que la priorité absolue du président Biden est de la faire baisser. Elle constate que "les impacts des prix de l'énergie représentent en réalité la moitié de l'inflation". Elle évoque par ailleurs les efforts de l'administration Biden pour endiguer les nouvelles hausses des prix du pétrole. Interrogée sur les appels au Congrès pour des exonérations de la taxe sur l'essence, elle répond que Biden veut alléger le fardeau des ménages et que c'est en effet une idée "à considérer". Elle déclare également que l'administration envisage de lever certains tarifs de l'ère Donald Trump sur les produits chinois.

Certains commentaires de la Fed émergent suite à la décision du FOMC mercredi de relever les taux de 75 points de base. Expliquant sa dissidence, la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George (membre votant), qui aurait préféré s'en tenir à un tour de vis d'un demi-point, a déclaré qu'un mouvement de 75 pb avait ajouté à l'incertitude politique étant donné le début simultané de la réduction du bilan de la banque centrale. Elle note que l'inflation n'a montré aucun signe de ralentissement, mais ajoute que les changements de politique affectent l'économie avec un décalage.

Dans un article de blog, Neel Kashkari (non-votant) de la Fed de Minneapolis a déclaré qu'il soutenait le mouvement de 75 points de base et pourrait soutenir un autre 75 points de base en juillet, mais a indiqué que les incertitudes le rendaient prudent quant à une plus grande anticipation. Il a déclaré qu'il pourrait envisager une hausse de 50 points de base par réunion jusqu'à ce que l'inflation soit en bonne voie pour atteindre 2%.

Dans une présentation académique, James Bullard (membre votant) de la Fed de St. Louis a déclaré que la Fed avait une... crédibilité considérable, ce qui suggèrerait selon lui qu'un atterrissage en douceur soit possible si le changement de politique est bien exécuté. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré dans un discours qu'il soutiendrait une autre hausse de 75 points de base si les données ressortaient comme attendu.

Loretta Mester de Cleveland (membre votant) a déclaré enfin à CBS Face The Nation que la banque examinait les données mensuelles pour détecter des signes de modération de la demande, notant que les données de l'IPC de mai étaient mauvaises dans tous les domaines, et s'attendant également à ce que le retour à une inflation de 2% prenne quelques années.

Goldman Sachs a rehaussé sa probabilité de récession à 30% pour l'économie américaine sur l'année à venir, contre 15% précédemment, sur fond d'inflation record et de faiblesse économique alimentées par l'invasion russe en Ukraine. Les stratèges de Goldman Sachs commencent ainsi à changer d'avis sur le potentiel d'une récession aux États-Unis. "Nous considérons maintenant que le risque de récession est plus élevé et plus important", a écrit l'économiste en chef de Goldman Sachs, Jan Hatzius, dans une nouvelle note aux clients. "Les principales raisons sont que notre trajectoire de croissance de référence est désormais plus faible et que nous craignons de plus en plus que la Fed se sente obligée de réagir avec force à une inflation globale élevée et aux anticipations d'inflation des consommateurs si les prix de l'énergie augmentent encore, même si l'activité ralentit fortement".

Les valeurs

Twitter (+2%). Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, a estimé lors du Forum économique du Qatar qu'il restait encore quelques "questions non résolues" concernant l'acquisition prévue de Twitter. "Il y a la question de savoir si la partie dette du financement sera réunie et ensuite de savoir si les actionnaires voteront en faveur du deal", a déclaré Musk, qui veut aussi évaluer au mieux l'ampleur du phénomène des 'bots' et faux comptes sur la plateforme.

Tesla (+10% !). L'homme le plus riche du monde a aussi fourni quelques éléments nouveaux concernant les suppressions d'emplois chez Tesla : "Tesla réduira ses effectifs salariés d'environ 10% au cours des trois prochains mois environ. Nous prévoyons d'augmenter notre effectif horaire. Nous avons grandi très vite du côté des salariés, un peu trop vite dans certains domaines", a constaté Musk, selon lequel ces coupes représentent 3,5% de l'effectif total du constructeur.

Les contraintes d'approvisionnement sont le plus grand frein à la croissance de Tesla, plutôt que la concurrence des constructeurs automobiles rivaux, a estimé aussi Musk : "Nos contraintes sont bien plus dans les matières premières et la capacité d'augmenter la production".

Kellogg bondit de 3% à Wall Street ce mardi, après que la société alimentaire a annoncé un plan de scission en trois entreprises : Global Snacking Co., qui représentera environ 11,4 milliards de dollars de ventes et comprendra céréales et nouilles à l'international, ainsi que les activités de petit-déjeuner surgelé nord-américain et des collations ; North America Cereal Co. qui représente environ 2,4 milliards de dollars de ventes et comprendra des céréales américaines, canadiennes et caribéennes ; et Plant Co. Le groupe né en 1894 de la création de Corn Flakes par W.K. Kellogg, entend ainsi créer de la valeur.

La division Global Snacking est l'activité majeure avec 80% des ventes. Les noms définitifs des trois nouvelles sociétés seront déterminés ultérieurement. Le groupe entend surtout se concentrer sur l'activité snacks, qui sera dirigée par Steve Cahillane, patron actuel de Kellogg, et comprendra notamment les marques Pringles, Cheez-It et Pop-Tarts.

Lennar, le promoteur immobilier américain, flambe de 4% à Wall Street. Le groupe vient en effet de publier des comptes supérieurs aux attentes de marché. Lennar se montre prudent concernant son marché, constatant une pression sur les acheteurs de logements du fait de taux d'intérêt accrus. "La détermination déclarée de la Fed à réduire l'inflation par le biais d'augmentations des taux d'intérêt et d'un resserrement quantitatif a commencé à avoir l'effet souhaité de ralentissement des ventes sur certains marchés et de blocage des hausses de prix dans tout le pays", a déclaré le président exécutif de Lennar, Stuart Miller.

Pour l'heure, la hausse des prix des maisons a fait grimper le bénéfice net attribuable au constructeur américain à 1,32 milliard de dollars, ou 4,49$ par action, au deuxième trimestre clos le 31 mai, contre 831 millions de dollars un an plus tôt. La marge brute a progressé malgré les coûts de matières premières et salariaux accrus. Le bénéfice ajusté par action a été de 4,69$, contre un consensus FactSet de 3,95$. Les revenus ont grimpé de 30% à 8,36 milliards de dollars, contre 8,12 milliards de consensus.

Mondelez (stable) a l'intention de racheter le fabricant de barres de céréales énergétiques Clif Bar & Company pour 2,9 milliards de dollars.

Spirit Airlines grimpe de 8% après l'annonce d'une amélioration de l'offre de JetBlue à 33,50 dollars par action (contre 31,5$) sur la compagnie aérienne à bas coût, également convoitée par Frontier Airlines.

ExxonMobil (+6%) a signé un contrat avec QatarEnergy lié au projet d'expansion du champ offshore North Field de l'État du Golfe, le plus grand projet de gaz liquéfié au monde, faisant suite aux accords avec TotalEnergies, Eni et ConocoPhillips.