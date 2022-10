Wall Street : le Nasdaq retombe, avec Microsoft et Alphabet

(Boursier.com) — La cote américaine est attendue en déclin avant bourse ce mercredi, suite à des résultats trimestriels décevants de deux géants technologiques, Alphabet et Microsoft. Le Nasdaq décroche ainsi de 1,7% en pré-séance, effaçant l'essentiel de ses gains de la veille. Le S&P 500 abandonne 0,7% et le Dow Jones 0,1%. Le baril de brut WTI monte de 1,3% sur le Nymex à 86,4$. L'once d'or avance de 0,7% à 1.670$. L'indice dollar abandonne 0,6% face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité économique, la balance du commerce international de biens pour le mois de septembre est ressortie déficitaire de 92,2 milliards de dollars, contre -88 milliards de consensus. Les ventes de logements neufs du mois de septembre seront connues dans une heure (consensus FactSet 580.000). L'indice de confiance des investisseurs institutionnels mesuré par State Street sera aussi annoncé dans l'après-midi. Le rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 21 octobre, sera publié à 16h30.

La séance du jour est donc dominée par l'actualité des entreprises à Wall Street, avec une série de publications majeures. Ce soir après bourse, Meta (ex-Facebook), ServiceNow, Ford Motor, Kla Corporation et VF Corp, annoncent encore leurs trimestriels.

Du point de vue macroéconomique, l'actualité est limitée avant les décisions de la BCE (demain jeudi) et de la Banque du Japon (vendredi), ainsi que les données sur l'inflation US PCE - attendues à la fin de la semaine. Certains se concentrent sur des indices de pression politique sur la Fed pour ralentir le resserrement monétaire et protéger le marché du travail. L'outil FedWatch du CME Group donne une probabilité de 96% d'une nouvelle hausse de taux de la Fed de 75 points de base le 2 novembre, à l'issue de la réunion monétaire. Il s'agirait alors de la quatrième hausse surdimensionnée consécutive. Certains espèrent ensuite des mouvements plus modérés de la banque, avant un possible "pivot".

Les valeurs

Alphabet décroche à Wall Street, suite à sa publication financière trimestrielle. Il faut dire que la maison-mère de Google a raté le consensus de profits et de revenus sur son troisième trimestre, avec la faiblesse des recettes publicitaires. YouTube subit pour l'occasion sa première baisse des revenus publicitaires... Le groupe dirigé par Sundar Pichai indique par ailleurs qu'il va réduire les embauches. La seule réelle consolation provient des activités 'cloud', qui dépassent quant à elles les attentes. Enfin, notons que Google a accepté des réformes de conformité dans le cadre d'un accord avec le Département américain de Justice.

Alphabet a dévoilé pour le troisième trimestre des revenus totaux de 69,1 milliards de dollars, contre 65,1 milliards un an plus tôt et 70,6 milliards de dollars de consensus. Les recettes publicitaires de YouTube ont décliné à 7,07 milliards, contre 7,2 milliards un an auparavant. Le bénéfice net du groupe a été de 13,91 milliards de dollars et 1,06$ par titre sur ce trimestre clos fin septembre, contre 18,94 milliards de dollars un an plus tôt. Le consensus était de 1,25$ de profit par action sur la période. La marge opérationnelle a reculé à 25%, contre 32% un an avant. Google Cloud résiste en revanche, avec des revenus de 6,9 milliards de dollars, à comparer aux 5 milliards de l'an dernier.

Microsoft chute à Wall Street en pré-séance. Le colosse software américain a surtout déçu du fait des prévisions de croissance pour le service cloud Azure. Ainsi, Microsoft s'attend à ce que le rythme de croissance de cette activité ralentisse de 5 points de pourcentage sur le trimestre en cours, en comparaison de la période antérieure. Pour son premier trimestre fiscal 2023 (exercice décalé), Microsoft a précisé qu'Azure avait réalisé un joli taux de croissance de 42%, hors impact des effets de change. La guidance fournie par la directrice financière Amy Hood pour le deuxième trimestre de l'exercice implique donc un gain de 37% "seulement". Rien de dramatique en fait, mais suffisant pour faire retomber encore le titre Microsoft sur un marché boursier peu clément.

Concernant les trimestriels, les revenus du premier trimestre clos fin septembre 2022 se sont établis en augmentation de 11% à 50,1 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 49,6 milliards. Le bénéfice net a été de 17,6 milliards de dollars soit 2,35$ par action, contre 2,29$ de consensus. Les services cloud et Office 365 (ventes aux entreprises) ont bien performé, tandis que Windows a connu une certaine faiblesse. Les marges, quant à elles, ont été affectées par la hausse des coûts de l'énergie, particulièrement en Europe, ce qui affecte la rentabilité du cloud computing.

Chipotle Mexican Grill résiste à la crise. La chaîne américaine de restauration, spécialiste du tex-mex, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes, les hausses de prix ayant soutenu les revenus. La 'star' du burrito n'a donc pas démérité. L'augmentation d'environ 13% du prix des menus sur le trimestre, en glissement annuel, a permis au groupe californien d'afficher une croissance de 7,6% des ventes à comparable sur le troisième trimestre clos fin septembre, à comparer à un consensus de 7,3%. Le trafic a néanmoins reculé de 1%, certains consommateurs à plus faibles revenus ayant délaissé la chaîne. Le bénéfice trimestriel par action hors éléments a été de 9,51$, contre 9,21$ de consensus. Les marges des restaurants se sont améliorées à 25,3% contre 23,5% un an avant.

Spotify, le service suédois de streaming musical coté à Wall Street, corrige avant bourse ce mercredi. Le groupe a dépassé les attentes en termes d'abonnements au troisième trimestre, mais voit certaines pressions sur ses marges. La marge brute trimestrielle, à 24,7%, rate le consensus qui était de 25,2%. Le groupe attribue cette déception au ralentissement publicitaire et aux dépenses accrues en contenus. Une marge brute de 24,5% est anticipée pour le quatrième trimestre, pour une perte opérationnelle de 300 millions d'euros. Ces prévisions sont inférieures aux attentes. Pour le troisième trimestre, les revenus ont atteint 3,04 milliards d'euros, dépassant de peu le consensus. Les abonnés payants ont été au nombre de 195 millions, contre 194 millions de consensus. Le groupe a généré 385 millions de recettes publicitaires sur la période.

Visa a publié pour le trimestre clos en septembre des revenus en progression de 23% à dollar constant, atteignant 7,8 milliards de dollars, pour un bénéfice de 4,1 milliards de dollars et 1,93$ par titre à comparer à un consensus de 1,86$. Néanmoins, le groupe observe un ralentissement de croissance des dépenses, l'inflation pesant sur la consommation. Le volume de transactions sur le réseau a augmenté de 10,5% à 2.930 milliards de dollars, pour ce quatrième trimestre fiscal, contre 11% de consensus Bloomberg et 12% pour les trois mois antérieur. Il s'agit de la plus faible croissance des dépenses depuis les 5% du premier trimestre fiscal 2021, au coeur de la pandémie. Al Kelly, CEO du groupe, perçoit des incertitudes de court terme, mais reste confiant dans la trajectoire à long terme.

Texas Instruments trébuche à Wall Street. Le géant américain des semi-conducteurs destinés à l'industrie de la téléphonie mobile a affiché de faibles prévisions et dit se concentrer sur le développement à long terme de sa capacité de production. Pour le troisième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action a représenté 2,45$, contre 2,37$ de consensus et 2,07$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont été de 5,24 milliards de dollars, dépassant de 3% les attentes. Ils étaient de 4,64 milliards un an plus tôt. TI explique qu'il n'anticipe pas d'impact significatif sur ses revenus des restrictions US aux exportations vers la Chine.

Néanmoins, la guidance du groupe est prudente, le groupe prévoyant pour le quatrième trimestre fiscal des revenus de 4,4 à 4,8 milliards de dollars, contre 4,9 Mds$ de consensus. Le bpa est attendu entre 1,83 et 2,11$ sur la période, contre 2,21$ de consensus. Le groupe de Dallas prévoit un déclin de la demande sur la majeure partie de ses marchés finaux, après deux ans de forte expansion de l'industrie. TI explique également qu'il a observé une hausse des annulations de commandes durant le troisième trimestre, ce qui confirme les récents commentaires d'autres acteurs de l'industrie tels que Micron ou AMD.

Mattel corrige à Wall Street. Le fabricant américain de jouets, victime de l'inflation, vient en effet de réduire ses prévisions de profits. Le groupe californien prévoit désormais pour son exercice 2022 un bénéfice ajusté par action allant de 1,32 à 1,42$, contre une guidance antérieure logée entre 1,42 et 1,48$. Les prévisions de ventes, quant à elles, sont maintenues. Sur le troisième trimestre qui vient de se terminer, le groupe a tout de même dégagé un bénéfice ajusté de 82 cents par titre, contre 74 cents de consensus. Le groupe aux marques Barbie et Fisher-Price a relevé ses prix, ce qui a permis un amélioration de la marge brute ajustée à 48,3% sur le trimestre. Les perspectives sont plus mitigées, alors que les promotions en vue de la saison des fêtes et l'inflation devraient affecter les comptes.

Thermo Fisher Scientific, le leader américain du matériel de recherche et d'analyse, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 10,68 milliards de dollars, un bénéfice GAAP dilué par action de 3,79$ et un bpa ajusté de 5,08$. Le consensus était de 4,81$ de bpa ajusté pour 9,91 milliards de revenus. Le groupe affiche une croissance organique de 14% des revenus sur une base ajustée. Les revenus de tests covid sont de 0,44 milliard sur la période. Un an plus tôt, sur le même trimestre, les revenus totaux étaient de 9,33 milliards de dollars. Le bénéfice net part du groupe recule à 1,5 milliard de dollars, contre 1,9 milliard un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté s'établit à 2 milliards de dollars contre 2,3 milliards un an plus tôt.

Bristol-Myers Squibb, le groupe pharmaceutique américain, a annoncé pour son troisième trimestre un bénéfice ajusté par action de 1,99$, contre 1,83$ de consensus et 2$ un an plus tôt. Les revenus ont été de 11,22 milliards de dollars, dépassant de 2% le consensus, contre 11,62 milliards un an plus tôt. La baisse des ventes résulte des effets de change et de la concurrence générique affectant son blockbuster du cancer Revlimid sur le marché américain. Les ventes du traitement ont ainsi baissé de 28% à 2,4 milliards, mais dépassent tout de même le consensus. Les recettes du blockbuster sont toujours attendues entre 9 et 9,5 milliards sur l'année. Le bénéfice net trimestriel est ressorti malgré tout quasiment stable à 4,3 milliards de dollars.

Boston Scientific souffre à Wall Street ce mercredi, alors que le spécialiste américain du matériel médical a annoncé pour le troisième trimestre des revenus de 3,17 milliards de dollars, en croissance de 8,1% en données consolidées et de 13,7% sur une base opérationnelle (11,5% en organique). Le bénéfice net GAAP a été de 174 millions de dollars et 12 cents par titre, contre 405 millions un an avant. Le bénéfice ajusté par action est un peu court à 43 cents, contre 41 cents un an auparavant. Le consensus était de 44 cents de bpa ajusté pour 3,13 milliards de revenus. La croissance annuelle des revenus est désormais attendue à 6,5% (environ 9% en organique). Le bénéfice ajusté par action annuel est attendu entre 1,71 et 1,74$, alors que le consensus de Wall Street était de 1,76$.

Kraft Heinz, le groupe alimentaire américain, a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 6,5 milliards de dollars, en croissance de 3% malgré un impact négatif de 6,4% des changements de périmètre et 2,3% d'impact des effets de change. La croissance organique atteint 11,6%. Le bénéfice net décline de 41% en glissement annuel à 435 millions de dollars, avec des dépréciations et une baisse de l'Ebitda ajusté (-5% à 1,4 milliard). Le bénéfice ajusté dilué par action ressort à 63 cents, en repli de 3%. Le consensus se situait à 56 cents de bénéfice ajusté par action pour 6,27 milliards de dollars de revenus. Le groupe relève le bas de fourchette de sa guidance annuelle d'Ebitda ajusté (5,9 à 6 milliards de dollars). La croissance organique annuelle est attendue entre 6 et 9%.

Otis va redescendre ce mercredi à Wall Street. Le concepteur d'ascenseurs et escaliers mécaniques a affiché des profits trimestriels supérieurs aux attentes de marché, mais les revenus ressortent moins bons que prévu et le groupe abaisse sa guidance annuelle. Sur le troisième trimestre, Otis a réalisé des revenus en baisse de 7,6% à 3,34 milliards de dollars, pour un bénéfice net en repli de 2% à 324 millions de dollars. Le bénéfice ajusté a augmenté de 4% à 338 millions, soit 80 cents par titre. Le groupe révise ses perspectives annuelles et dit désormais tabler sur une croissance organique de 2 à 2,5%. Le bénéfice ajusté annuel par action est anticipé entre 3,11 et 3,15$. Le free cash flow est attendu entre 1,5 et 1,6 milliard.

Waste Management, le géant américain de la collecte, du traitement et du recyclage des déchets, a publié pour son troisième trimestre des revenus de 5,07 milliards de dollars, contre 4,66 milliards un an avant. Le bénéfice des opérations a été de 942 millions, contre 806 millions un an plus tôt. Le résultat net s'est élevé à 639 millions, contre 538 millions pour la période comparable de l'an dernier. Le bénéfice ajusté trimestriels atteint 645 millions de dollars soit 1,56$ par titre, contre 530 millions un an avant. Le consensus de Wall Street était de 1,51$ de bénéfice ajusté par action pour 5,05 milliards de ventes. Il est donc battu, le groupe confirmant sa belle résilience.

General Dynamics, le contractant américain de défense et aéronautique, a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 9,98 milliards de dollars, en croissance de 4,3% en glissement annuel, pour un bénéfice net en augmentation de 4,9% à 902 millions de dollars. Le bénéfice dilué par action a progressé de 6,2% à 3,26$. Le consensus était de 3,15$ de bénéfice par action pour 9,92 milliards de revenus. Phebe N. Novakovic, présidente et directrice générale, indique que GD a observé une demande soutenue durant le trimestre, particulièrement dans l'aérospatiale, les systèmes de combat et systèmes marins.

Garmin, le spécialiste américain des systèmes de navigation GPS, a annoncé pour son troisième trimestre des revenus consolidés de 1,14 milliard de dollars, en repli de 4% en glissement annuel avec le renforcement du dollar. La marge brute s'est en revanche redressée à 58,8%, pour une marge opérationnelle de 21%. Le bénéfice opérationnel a reculé de 15% à 239 millions. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,24$. Le consensus était de 1,14$ de bénéfice ajusté par action pour 1,2 milliard de ventes. Pour l'exercice, le groupe table désormais sur des revenus de 4,85 milliards de dollars environ, une marge brute de 57,5%, une marge opérationnelle de 20,7% et un bpa de 4,95$.

Boeing. Sur les trois mois clos fin septembre, le géant de l'aéronautique essuie une lourde perte malgré des revenus en progression en raison principalement de pertes sur ses programmes dans la Défense, dues à des dépassements de coûts sur le ravitailleur aérien, Air Force One, et d'autres contrats militaires. Le flux de trésorerie d'exploitation atteint 3,2 milliards de dollars sur le trimestre, reflétant des livraisons d'avions commerciaux plus élevées tandis que le free cash-flow ajusté ressort nettement supérieur aux attentes des analystes, à 2,91 Mds$, contre 1,02 Md$ de consensus. Ce n'est que la deuxième fois que Boeing enregistre un flux de trésorerie trimestriel positif depuis que le PDG Dave Calhoun a pris ses fonctions au début de l'année 2020.

La perte nette atteint 3,3 Mds$, soit une perte 'core' par action de 6,18$, contre 60 cents un an plus tôt (le marché tablait sur un résultat positif), pour des revenus en hausse de 4% à 15,96 Mds$ (17,74 Mds$ de consensus). Cela fait désormais cinq trimestres consécutifs que Boeing rate le consensus en matière de résultat net. Le chiffre d'affaires de la division aviation commerciale a bondi de 40% à 6,3 milliards de dollars, grâce à la reprise des livraisons de 787 et à l'augmentation des livraisons de 737. La marge d'exploitation de -10,3% reflète la baisse des coûts anormaux par rapport au troisième trimestre 2021, partiellement compensée par des dépenses de période plus élevées, y compris des dépenses de R&D. La société a terminé le trimestre avec un carnet de commandes de 381 milliards de dollars, dont plus de 4.300 avions commerciaux à livrer.

Mobileye Global, l'unité d'Intel dédiée aux technologies de conduite autonome, a 'pricé' son introduction en bourse à Wall Street, qui lui permettrait de lever plus de 860 millions de dollars. La compagnie écoule ainsi 41 millions de titres à un prix de 21$, alors que la fourchette indicative allait de 18 à 20$. General Atlantic, firme de private equity, s'est engagée à acquérir pour 100 millions de dollars de titres dans le cadre d'un placement privé en relation avec l'IPO. Le dirigeant Amnon Shashua pourrait acquérir jusqu'à 10 M$ de titres. Baillie Gifford et Norges Bank Investment Management ont précisé leur intérêt pour acheter jusqu'à 330 millions de dollars d'actions.

Sur la base du cours d'introduction, Mobileye est valorisé 16,7 milliards de dollars, ce qui ressort supérieur aux 15,3 milliards déboursés par Intel en 2017 pour son acquisition, mais bien loin des estimations antérieures. Amnon Shashua, cofondateur de Mobileye en 1999, qui avait mené à bien sa précédente introduction en 2014, indique que la technologie d'assistance à la conduite du groupe a été utilisée dans plus de 125 millions de véhicules, l'objectif étant désormais un déploiement dans 270 millions de véhicules supplémentaires d'ici 2030. Mobileye affichait l'an dernier une perte nette de 75 millions de dollars pour 1,39 milliard de dollars de revenus. Les cotations doivent débuter ce mercredi sur le Nasdaq sous le symbole 'MBLY', le même que lors de l'introduction de 2014.