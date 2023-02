Wall Street : le Nasdaq retombe avec les craintes d'inflation

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche désormais dans le rouge avant bourse ce jeudi, le S&P 500 abandonnant 0,7%, le Dow Jones 0,5% et le Nasdaq 0,9%. Hier soir, la cote américaine était parvenue finalement à clôturer en hausse au terme d'une séance très volatile, après des chiffres solides de la consommation US diversement interprétés. Ce jour, les opérateurs se livrent à quelques prises de bénéfices, suite à des chiffres décevants des prix à la production. Sur le Nymex, le baril de brut WTI consolide de 0,2% à 78,4$. L'once d'or perd 0,3% à 1.840$. L'indice dollar corrige de 0,2% face à un panier de devises de référence.

L'indice des prix à la production aux États-Unis pour le mois de janvier 2023 est ressorti en hausse de 0,7% en comparaison du mois antérieur, contre +0,4% de consensus FactSet. La hausse atteint 6% sur un an contre 5,4% de consensus. Hors alimentaire et énergie, le PPI américain de janvier augmente de 0,5% par rapport au mois précédent, contre 0,3% de consensus. Il s'affiche en hausse de 5,4% sur un an contre 4,9% de consensus de marché.

Les mises en chantier de logements aux États-Unis pour le mois de janvier 2023 sont ressorties sur un rythme de 1,309 million, contre 1,36 million de consensus et 1,371 million pour la lecture révisée du mois antérieur. Les permis de construire se sont établis sur un rythme de 1,339 million, contre 1,35 million de consensus et 1,337 million un mois plus tôt.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie pour le mois de février s'est affiché à -24,3, signalant une très forte contraction, alors qu'il était anticipé à -7,4 par le consensus FactSet. Un mois avant, l'indicateur était négatif de 8,9 points.

Les inscriptions au chômage ont très légèrement diminué la semaine passée. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 11 février, que les inscriptions au chômage ont atteint 194.000, en repli de 1.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 200.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 189.500, en hausse de 500. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 4 février atteint 1,696 million, en progression de 16.000 sur sept jours (1,695 million de consensus).

Plusieurs responsables de la Fed interviennent par ailleurs ce jour, avec Loretta Mester, James Bullard et Lisa Cook. Le 'fedspeak' sera encore animé demain vendredi, avec Thomas Barkin et Michelle Bowman. Mester juge aujourd'hui que les données de janvier des prix à la consommation montrent qu'il reste du travail à faire pour maîtriser l'inflation. Elle juge que les actions de la Fed vont ralentir la croissance et faire monter le chômage. Mester favorisait même plus tôt ce mois une hausse de taux de 50 points de base des taux de la Fed, plutôt que le geste de 25 points de base finalement décidé. Elle indique aujourd'hui que cela pourrait prendre plus d'un an avant de voir le plein effet des hausses de taux.

Les valeurs

Cisco, le géant américain des équipements de réseaux, progressait hier soir de 3% après bourse à Wall Street. Le groupe a dépassé les attentes de revenus sur le trimestre des fêtes. Le management prévoit par ailleurs une accélération au deuxième semestre, révisant ainsi sa guidance annuelle. Au deuxième trimestre fiscal 2023, juste clos, Cisco a réalisé un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars soit 67 cents par titre, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 88 cents à comparer à un consensus de 85 cents. Les revenus ont totalisé près de 13,6 milliards de dollars, contre 12,7 milliards de dollars un an avant et 13,4 milliards de consensus.

Pour le troisième trimestre fiscal, les dirigeants de Cisco envisagent un bénéfice ajusté de 96 cents à 98 cents par action et un chiffre d'affaires de 14,25 à 14,5 milliards de dollars. Les analystes prévoyaient un bénéfice ajusté de 89 cents et un chiffre d'affaires de 13,58 milliards de dollars, selon FactSet. Les dirigeants ont également augmenté leurs prévisions de revenus pour l'exercice, déclarant désormais s'attendre à une croissance des revenus de 9% à 10,5%, après avoir annoncé une croissance de 4,5% à 6,5% il y a seulement trois mois. Ils ont également renforcé leur guidance de bpa ajusté pour l'exercice entre 3,73 et 3,78$, contre une fourchette précédente allant de 3,51 à 3,58$ par action.

Shopify décroche à Wall Street, suite à sa publication financière trimestrielle. Sur le quatrième trimestre fiscal, Shopify a enregistré une perte de 624 millions de dollars, ou 49 cents par action, pour des revenus de 1,73 milliard de dollars à comparer à un niveau de 1,38 milliard de dollars un an avant. Après ajustement pour tenir compte de la rémunération à base d'actions, des gains/pertes sur investissements et d'autres coûts, la société a réalisé tout de même un bénéfice ajusté de 7 cents par action, contre 14 cents un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à une perte ajustée d'un centime par action pour des ventes de 1,65 milliard de dollars, selon FactSet.

Shopify, qui fait face à la concurrence d'Amazon et vient de rehausser ses prix, prévoit une croissance des revenus de 16-19% sur le premier trimestre fiscal, mais ne fournit pas de guidance en termes de rentabilité. Le consensus FactSet était de 1,48 milliard de dollars de revenus, ce qui représenterait une progression de 23% en glissement annuel.

Paramount trébuche à Wall Street, alors que le groupe de divertissement a raté complètement le consensus de bénéfice par action, affichant un bpa ajusté de 8 cents sur le trimestre clos contre 24 cents espérés par les analystes. Sur le quatrième trimestre, le groupe, victime de l'érosion des dépenses publicitaires, a réalisé des revenus de 8,13 milliards de dollars contre un consensus FactSet de 8,2 milliards de dollars. Les dépenses se sont appréciées de plus de 5% à 8 milliards de dollars.

Southern Co, le groupe énergétique américain actif dans la production et la distribution d'électricité, a dévoilé pour son quatrième trimestre fiscal une perte de 87 millions de dollars et 8 cents par titre, contre 215 millions de dollars de déficit un an avant. Hors éléments, toutefois, le bénéfice net trimestriel est ressorti positif de 285 millions de dollars soit 26 cents par titre, contre 380 millions de dollars un an auparavant. Le consensus était de 24 cents de bpa ajusté trimestriel.

Roku, le groupe californien qui conçoit des lecteurs multimédias numériques pour le streaming vidéo, flambe à Wall Street. Le groupe a livré une guidance de revenus du premier trimestre prudente mais supérieure aux anticipations, et s'est engagé à réduire ses coûts. Les revenus du trimestre entamé sont attendus à 700 millions de dollars, ce qui dépasserait les attentes de marché. Sur le trimestre clos fin décembre, les revenus ont totalisé 867 millions de dollars, contre 802 millions de consensus. La perte ajustée par action a été de 1,7$, légèrement moins lourde que prévu.

Tesla aurait écoulé tous ses Model Y pour le trimestre aux États-Unis sans plus de production jusqu'en avril, indique le site spécialisé Electrek. Des sources proches du dossier ont précisé à Electrek que Tesla avait complètement épuisé les créneaux de production pour le trimestre pour ce véhicule, face à l'augmentation des commandes, stimulées par les baisses de prix importantes et le nouveau crédit d'impôt fédéral de 7.500$ pour les véhicules électriques. En outre, les acheteurs de Tesla en Californie ont accès à un crédit additionnel de 2.000$ s'ajoutant aux incitations fédérales.