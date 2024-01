Wall Street : le Nasdaq plonge, avec Apple et Nvidia

(Boursier.com) — Wall Street souffre désormais ce mardi, pour cette première séance de l'année 2024. Le S&P 500 cède 0,7% à 4.736 pts, alors que le Dow Jones grappille 0,07% à 37.715 pts. Le Nasdaq dévisse de 1,76% à 14.747 pts, plombé surtout par Apple, victime d'une dégradation. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 0,5% à 72$. L'once d'or régresse de 0,2% à 2.067$. L'indice dollar reprend 0,7% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,33%, contre 3,94% sur le 10 ans et 4,09% sur le 30 ans.

L'indice PMI manufacturier final américain du mois de décembre 2023 s'est affiché à 47,9, en zone de contraction sous la barre des 50, à comparer à un consensus FactSet de 48,2 et à un niveau de 48,2 également en lecture préliminaire.

Les dépenses de construction aux Etats-Unis pour le mois de novembre 2023 se sont affichées en augmentation de 0,4% en comparaison du mois précédent, contre +0,5% de consensus FactSet et +1,2% pour la lecture révisée du mois antérieur. La précédente lecture d'octobre se situait à +0,6%. En glissement annuel, les dépenses de construction de novembre grimpent de 11,3%.

Ailleurs dans le monde ce matin, l'indice Markit / Caixin PMI manufacturier chinois de décembre s'est affiché à 50,8 contre 49,9 de consensus. En Europe, l'indice PMI manufacturier espagnol final s'est affiché à 46,2 en décembre, contre 45,3 pour l'indice italien, 42,1 pour la France et 43,3 pour l'Allemagne. Ces indices traduisent une contraction conséquente de l'activité manufacturière. L'indice manufacturier final de la zone euro au mois de décembre s'établit à 44,4, contre 44,2 de consensus et 44,2 également pour la lecture flash. L'indice manufacturier CIPS britannique est ressorti à 46,2, contre 46,4 de consensus.

Les cours de l'or noir progressent pour cette première séance de l'année sur fond de tensions en mer Rouge où l'attaque d'un cargo par des rebelles yéménites Houthis a été repoussée par l'US Navy dimanche. Signe supplémentaire des tensions géopolitiques dans ce coin de la planète, l'Iran y a envoyé un navire de guerre... Une délégation Houthi a rencontré des responsables à Téhéran après la réponse américaine à l'attaque contre un porte-conteneurs d'AP Moller-Maersk. Le groupe danois a de nouveau suspendu tout transit de ses navires sur la mer Rouge pour évaluer la situation dans cette voie navigable vitale pour le commerce mondial.

Les valeurs

Tesla (stable) hésite à Wall Street, alors que l'actualité est assez contrastée sur le dossier du géant des véhicules électriques. Aux Etats-Unis, de nombreux VE viennent de perdre leur éligibilité à des crédits d'impôt pouvant aller jusqu'à 7.500 dollars, avec l'entrée en vigueur hier de nouvelles règles concernant l'approvisionnement en batteries. Le Cybertruck ainsi que certaines versions du Model 3 de Tesla sont ainsi retirés de la liste des véhicules éligibles. L'administration américaine avait publié le mois dernier des lignes directrices détaillant les nouvelles exigences en matière d'approvisionnement en batteries, afin de favoriser la fabrication domestique.

Les opérateurs craignent par ailleurs la concurrence du constructeur chinois BYD, soutenu notamment par la firme de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. BYD a écoulé plus de 3 millions de véhicules électriques et hybrides en 2023, dont 1,6 million de voitures particulières électriques et 1,4 million d'hybrides. Cela représente un bond de 61,9%. L'entreprise a arrêté de produire des voitures uniquement à essence et diesel en mars 2022. De son côté, Tesla a annoncé pour le quatrième trimestre la production d'environ 495.000 véhicules et les livraisons de plus de 484.000 véhicules. En 2023, les livraisons de véhicules ont augmenté de 38% sur un an pour atteindre 1,81 million, tandis que la production a augmenté de 35% sur un an pour atteindre 1,85 million d'unités. Le groupe a écoulé au total 484.507 unités sur le dernier trimestre, contre environ 483.200 de consensus. La production, à 494.989 unités, bat aussi le consensus qui se situait à 482.300 unités.

Rivian corrige de 10% à Wall Street, le concepteur de véhicules électriques ayant raté le consensus de livraisons pour son quatrième trimestre, avec 13.972 unités écoulées contre 14.400 de consensus. Les livraisons ressortent en recul de 10% en comparaison du trimestre antérieur, alors que la hausse des taux impacte la demande. Rivian a produit 17.541 unités sur le dernier trimestre 2023, soit une croissance de plus de 7% en séquentiel. La production annuelle ressort à plus de 57.000 unités, alors que la guidance du groupe était de 54.000.

DoorDash (-3%) cherche à se diversifier au-delà de son activité principale, indique le Financial Times. Dans une interview, le DG du groupe, Tony Xu, a déclaré au FT qu'avec une trésorerie croissante, "les deux principaux domaines d'investissement sont l'expansion et la pénétration en dehors des États-Unis, ainsi qu'en dehors des restaurants", ajoutant que l'entreprise maintiendra une "barre haute" avant d'acheter quoi que ce soit et que cela évitera "une croissance inefficace... mais nous cherchons toujours à réinvestir". Xu a indiqué au FT que DoorDash avait l'intention de se développer via la vente au détail et la livraison d'épicerie, ainsi que son unité publicitaire. L'article relève que DoorDash travaille avec des sociétés telles que BJ's WHolesale, Dick's Sporting Goods et Sephora.

ASML (-4%), géant néerlandais des 'semis', coté à Wall Street, a confirmé que le gouvernement des Pays-Bas avait partiellement révoqué sa licence d'exportation pour certains systèmes de lithographie. Ainsi, une licence pour l'expédition des systèmes de lithographie NXT:2050i et NXT:2100i en 2023 a récemment été partiellement révoquée par le gouvernement néerlandais, affectant un petit nombre de clients en Chine. L'entreprise ne s'attend pas à ce que la révocation actuelle de sa licence d'exportation ou les dernières restrictions américaines en matière de contrôle des exportations aient un impact significatif sur ses perspectives financières 2023. Lors de récentes discussions avec le gouvernement américain, ASML a obtenu des éclaircissements supplémentaires sur la portée et l'impact des réglementations américaines en matière de contrôle des exportations.

Apple perd près de 4% à Wall Street, victime d'une dégradation de Barclays. Le broker s'inquiète du ralentissement potentiel de la demande pour l'iPhone. Ainsi, la firme de recherche revoit sa recommandation à 'sous-pondérer' et ajuste son objectif de cours de 161$ à 160$, ce qui ferait ressortir une baisse de 17% sur les cours actuels. "Nous nous attendons à un retour en arrière après une année au cours de laquelle la plupart des trimestres ont raté le consensus et où le titre a surperformé", indique Barclays. "Nos contrôles restent négatifs concernant les volumes et le mix pour l'iPhone 15, et nous ne voyons aucune fonctionnalité ou mise à niveau susceptible de rendre l'iPhone 16 plus convaincant", tacle le broker, qui affichait auparavant un conseil à 'pondération en ligne' sur le dossier du géant californien de Cupertino.

Nvidia, grande vedette boursière de l'année 2023 à Wall Street, trébuche également de pratiquement 4% ce jour sur des prises de bénéfices appuyées.

Coinbase retombe de 7%, alors que le Bitcoin vient d'atteindre pourtant un plus haut de 21 mois sur les 45.000$. Les opérateurs spéculent sur le verdict de la Securities & Exchange Commission concernant un ETF spot BTC.

Voyager Therapeutics s'enflamme de 28% à Wall Street, alors que le laboratoire vient de conclure un accord avec Novartis comprenant des paiements d'étapes allant jusqu'à 1,2 milliard de dollars. L'accord de licence et de collaboration stratégique avec Novartis Pharma concerne le développement de candidats potentiels de thérapie génique. Novartis versera un paiement initial de 100 millions de dollars, comprenant un achat de 20 millions de dollars d'actions nouvellement émises de Voyager.