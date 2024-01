Wall Street : le Nasdaq monte encore...

(Boursier.com) — Wall Street est resté proche de ses sommets mardi, à la suite d'une nouvelle salve de résultats d'entreprises. Le S&P 500 a progressé de 0,29% à 4.864 pts, contre un repli de 0,5% à 37.905 pts pour le Dow Jones. Le Nasdaq s'est affiché en hausse de 0,43% à 15.425 pts, après avoir été porté par les grandes valeurs technologiques et en particulier Nvidia. Sur le Nymex, le baril de brut WTI se stabilise à 74,55$. L'indice dollar gagne 0,3% face à un panier de devises.

Les marchés ont été soutenus ces dernières semaines par les espoirs persistants de baisse des taux, de maîtrise de l'inflation et d'atterrissage en douceur... Les responsables de la Fed se feront silencieux cette semaine, alors qu'approche la réunion monétaire des 30 et 31 janvier. Un nouveau statu quo monétaire est attendu - à 97% selon FedWatch -, mais la Fed pourrait ensuite commencer à réduire ses taux en mars ou mai selon le même baromètre.

Alors que la saison des résultats trimestriels et annuels se poursuit à Wall Street, l'actualité économique reste également fournie. Mardi, l'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond pour le mois de janvier 2024 s'est affiché à -15, à comparer à un consensus de place de -3 mesuré par FactSet et à un niveau de -11 un mois avant. L'indice s'enfonce donc en territoire négatif, ce qui signale une contraction accrue de l'activité manufacturière dans la région considérée.

Mercredi, les investisseurs suivront l'indice flash PMI composite de janvier (15h45, consensus 51, avec un indice manufacturier attendu à 48 et un indicateur des services anticipé à 51,8), ainsi que le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 19 janvier (16h30).

Jeudi, la journée sera chargée, avec dès 14h30 les commandes de biens durables de décembre (consensus +1%, ou +0,2% hors transport), l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour décembre (consensus 0,05), les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 20 janvier (consensus 200.000), la balance du commerce international de biens de décembre (consensus -88,5 milliards de dollars), ainsi que la première estimation préliminaire du PIB pour le quatrième trimestre (consensus au rythme de +2% selon Bloomberg, +2,5% pour les dépenses personnelles de consommation). Les ventes de logements neufs de décembre seront dévoilées à 16 heures (consensus FactSet 645.000), alors que l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City sera annoncé à 17 heures.

Enfin, vendredi, les opérateurs suivront à 14h30 les revenus personnels et dépenses des ménages (consensus +0,3% pour les revenus, +0,5% pour les dépenses, +0,2% pour l'indice des prix ajusté en comparaison du mois antérieur soit +3% sur un an), puis à 16 heures les promesses de ventes de logements de décembre (consensus +2% en comparaison du mois antérieur).

Mercredi, on suivra les publications de ASML (géant néerlandais coté à Wall Street), Abbott, AT&T, Elevance Health, General Dynamics, Freeport-McMoran, Kimberly-Clark et Textron avant bourse, tandis que Tesla, ServiceNow, IBM, Lam Research, CSX, Crown Castle, Las Vegas Sands et Seagate publieront après la clôture du marché...

La journée de jeudi sera elle aussi chargée, avec Comcast, Union Pacific, NextEra, Marsh & McLennan, Blackstone, Sherwin-Williams, Northrop Grumman, Valero, Southwest Airlines, McCormick, American Airlines et Dow Inc en pré-séance, puis Visa, Intel, T-Mobile US, Kla Corporation, Capital One, Weyerhaeuser, Western Digital ou Levi Strauss après bourse.

Vendredi, American Express, Colgate-Palmolive, Norfolk Southern, First Citizens BancShares, Booz Allen Hamilton et Autoliv, dévoileront leurs derniers résultats financiers trimestriels.

Ailleurs dans le monde, selon Bloomberg, les autorités chinoises envisageraient de mobiliser environ 2.000 milliards de yuans, ou 278 milliards de dollars, via des entités offshore, afin de soutenir les marchés financiers locaux. Pékin aurait aussi provisionné 300 milliards de yuans supplémentaires en fonds locaux. Bloomberg cite des personnes familières du sujet...

Les 2.000 milliards de dollars proviendraient essentiellement de comptes offshore de compagnies étatiques chinoises. Il s'agirait ainsi de stabiliser les marchés financiers chinois en achetant des actions à travers les marchés de Hong Kong. Les 300 milliards de dollars de fonds locaux serviraient à acheter des titres via des firmes financières d'Etat, China Securities Finance Corp. et Central Huijin Investment Ltd. Le Premier ministre chinois Li Qiang avait précédemment indiqué la volonté des autorités de mettre en place des mesures de stabilisation.

La Banque du Japon a pour sa part maintenu sa politique monétaire très accommodante, comme prévu. Les banquiers centraux japonais temporisent, afin de savoir si les salaires vont augmenter assez pour contrôler l'inflation. La BoJ a conservé son objectif de taux court terme à -0,1% et son engagement à encadrer les rendements long terme autour de zéro. Elle n'a pas fourni d'indications sur la fin des taux négatifs. La prévision d'inflation pour le prochain exercice est revue à 2,4% contre 2,8% auparavant...

Les valeurs

Netflix (+1,3%). Le dirigeant de Netflix Film, Scott Stuber, quitte le géant du streaming pour créer une nouvelle société de production. Stuber restera chez Netflix jusqu'à la mi-mars et le directeur du contenu Bela Bajaria trouvera un remplaçant après cela, selon des sources proches du dossier. Variety note que ce départ avait fait l'objet de spéculations après que Greg Peter eut été nommé co-directeur général en janvier 2023 et que Bajaria eut été désigné CCO, au-dessus de Stuber dans la structure hiérarchique... En outre, Netflix a signé un accord de droits de plus de 5 milliards de dollars avec World Wrestling Entertainment (+15% !), spécialiste de la diffusion de combats de catch, pour la diffusion en direct de l'émission 'Raw' à partir de janvier 2025. Il s'agit d'un partenariat de dix ans couvrant les USA et d'autres régions.

United Airlines (+5,3%). La compagnie aérienne américaine a affiché sur son quatrième trimestre des revenus de 13,6 milliards de dollars, en augmentation de 10% en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action a été de 2$ contre 2,46$ un an plus tôt. Bénéfices et revenus ont ainsi dépassé les anticipations des analystes. Néanmoins, le groupe prévoit de perdre de l'argent au premier trimestre fiscal du fait de l'immobilisation au sol des Boeing Max 9. Le transporteur anticipe ainsi une perte allant de 35 à 85 cents par titre sur la période. Quoi qu'il en soit, l'année 2024 devrait être nettement profitable, le bénéfice par action étant attendu entre 9 et 11$, soit une performance meilleure que prévu en milieu de fourchette.

Brown & Brown (+4,8%), le courtier américain en assurances a annoncé hier soir pour son quatrième trimestre fiscal des revenus totalisant 1,03 milliard de dollars, en augmentation de près de 14% en glissement annuel, avec une croissance organique de 7,7%. Le bénéfice dilué net par action a été de 94 cents sur la période, alors que le bénéfice ajusté par action a représenté 58 cents, au-dessus des attentes. Le consensus était de 53 cents de bénéfice ajusté trimestriel par action pour 985 millions de dollars de revenus. Le groupe a aussi annoncé hier soir un alignement de ses activités en trois segments.

General Electric (-1%) suite à sa publication trimestrielle pourtant marquée par un bénéfice ajusté par action supérieur aux attentes à 1,03$ et des ventes ajustées également meilleures que prévu à 18,5 milliards de dollars. Les commandes de ce quatrième trimestre fiscal ont progressé de 7% à 21,7 milliards de dollars. Les activités de moteurs d'avions ont bénéficié d'une solide demande en équipements et services. La réduction des dépenses a limité par ailleurs les pertes dans les énergies renouvelables à 347 millions de dollars. Le bénéfice ajusté trimestriel du groupe de Boston a été de 1,77 milliard contre 1,37 milliard un an avant. Les prévisions fournies pour le premier trimestre déçoivent en revanche quelque peu, le bpa ajusté étant anticipé entre 60 et 65 cents, à comparer à un consensus de 70 cents. GE a finalisé la séparation de son unité santé et prévoit la scission des activités énergétiques, ce qui ferait du groupe un pur acteur de l'aéronautique.

Verizon (+6,7%), l'opérateur américain de télécommunications a publié pour son quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 1,08$, en ligne avec les anticipations de marché, pour des revenus opérationnels de 35,1 milliards de dollars supérieurs au consensus. Le groupe table sur un bénéfice ajusté par action annuel 2024 allant de 4,5 à 4,7$, guidance qui entoure le consensus. La croissance des revenus de services wireless est anticipée entre 2 et 3,5%. Les dépenses de capitaux sont attendues à 17-17,5 milliards.

3M corrige de plus de 11%, alors que le géant industriel américain a affiché au quatrième trimestre des revenus meilleurs qu'attendu à 8 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 2,42$ lui aussi au-dessus du consensus. Les prévisions déçoivent, le groupe tablant sur un bénéfice ajusté par action allant de 9,35 à 9,75$, alors que le consensus se situait à 9,81$. La scission des opérations de soins de santé reste en bonne voie pour le premier semestre 2024. Le cash flow opérationnel ajusté annuel est attendu entre 6,5 et 7,1 milliards de dollars.

Johnson & Johnson (-1,6%), le colosse pharmaceutique et médical américain a publié pour son quatrième trimestre fiscal des ventes en augmentation de 7,3% à 21,4 milliards de dollars, avec une croissance opérationnelle de 7,2%. La croissance opérationnelle hors vaccin Covid-19 aurait été de 10,9%. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 12% à 2,29$. Le consensus était de 2,28$ de bénéfice ajusté par action pour 21 milliards de dollars de revenus. Le groupe maintient ses estimations 2024, tablant sur une croissance opérationnelle de 5 à 6%, pour un bénéfice opérationnel ajusté par action allant de 10,55 à 10,75$ - soit une croissance de 7,4% en milieu de fourchette.

Procter & Gamble (+4,1%) s'affiche en hausse, alors que le géant américain des produits de consommation vient pourtant de réduire ses anticipations annuelles de profits, sur fond de moindres hausses des prix et de dépréciations sur l'activité Gillette. P&G enregistrerait jusqu'à 2,5 milliards de dollars de charges sur deux exercices en raison de la dépréciation des activités de Gillette et de la restructuration de certains marchés. Le groupe anticipe désormais un bénéfice par action 2024 en repli jusqu'à 1% ou conforme à celui de l'exercice 2023, par rapport à une guidance antérieure de croissance de 6 à 9%. En revanche, le bpa ajusté est maintenant attendu en haut de fourchette, en croissance de 8-9%, soit un niveau de 6,37 à 6,43$.

RTX (+5,3%), le contractant américain de défense précédemment connu sous le nom de Raytheon a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des ventes ajustées de 19,8 milliards de dollars, en augmentation de 10% en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action a progressé de 2% à 1,29$. Le consensus était de 1,24$ de bénéfice ajusté par action pour 19,7 milliards de revenus. Le cash flow des opérations poursuivies a été de 4,7 milliards de dollars, tandis que le free cash flow a atteint 3,9 milliards de dollars. Le backlog de commandes en fin de période a atteint 196 milliards, dont 78 milliards dans la défense. Pour 2024, le groupe anticipe des revenus de 78-79 milliards, pour un bpa ajusté allant de 5,25 à 5,40$ et un free cash flow voisin de 5,7 milliards.

Lockheed Martin (-4,1%), le groupe américain de défense a livré de solides trimestriels, mais se montre prudent concernant ses perspectives du fait des difficultés d'approvisionnement. Pour le quatrième trimestre, les ventes ont été de 18,9 milliards de dollars, portant le chiffre d'affaires de l'exercice à 67,6 milliards. Le bénéfice net a atteint 1,9 milliard de dollars soit 7,58$ par action sur le trimestre. Le consensus était de 7,26$ de bpa ajusté trimestriel et près de 18 milliards de revenus. Le backlog atteint un record de 160,6 milliards de dollars. Pour l'exercice 2024, les revenus sont anticipés entre 68,5 et 70 milliards, alors que le bpa dilué est attendu entre 25,65 et 26,35$. Le free cash flow est prévu entre 6 et 6,3 milliards.

Halliburton (+2,5%), l'acteur américain de services pétroliers a annoncé pour son quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 0,86$, hors pertes liées à l'Argentine dues principalement à la dévaluation. Les revenus trimestriels ont été de 5,7 milliards de dollars et la marge opérationnelle a représenté 18%. Le consensus était de 0,8$ de bpa ajusté pour 5,78 milliards de revenus. Le cash flow des opérations a été de 1,4 milliard de dollars, tandis que le free cash flow s'est établi à 1,1 milliard de dollars. Le bénéfice net consolidé a atteint 661 millions de dollars soit 74 cents par titre. Sur l'exercice, les revenus ont progressé de 13% à 23 milliards, tandis que le bénéfice opérationnel a grimpé à 4,1 milliards.

Paccar (+4%) groupe industriel américain et fabricant de camions a annoncé pour l'exercice clos des profits et revenus historiques. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 9,08 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 8,13 milliards un an avant. Il a gagné 1,42 milliard de dollars (2,70 dollars par action diluée) au quatrième trimestre 2023, soit une croissance de 54% en comparaison du quatrième trimestre 2022. Paccar a réalisé un chiffre d'affaires record de 35,1 milliards de dollars en 2023, contre 28,8 milliards de dollars en 2022. La société a gagné 4,60 milliards de dollars sur l'année. En excluant une charge non récurrente, la société a réalisé un bénéfice net ajusté de 5,05 milliards de dollars, 9,61$ par action.

D.R. Horton (-9,2%), le promoteur immobilier américain, a dévoilé pour son quatrième trimestre des comptes décevants, marqués par un bénéfice inférieur au consensus. Le bénéfice trimestriel par action a été de 2,82$ et les revenus ont totalisé 7,73 milliards de dollars. Le consensus FactSet était de 2,87$ de bénéfice par action pour 7,55 milliards de dollars de facturations.