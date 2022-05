Wall Street : le Nasdaq flambe sur les 12.000 pts

(Boursier.com) — Wall Street est orienté encore en vive progression ce vendredi, au lendemain d'un copieux 'rally' mené par le Nasdaq (qui avait pris 2,7% hier). La tendance demeure donc très positive, après une nouvelle série de publications d'entreprises et des chiffres sans surprise de l'inflation outre-Atlantique. Le S&P 500 est orienté en hausse de 1,47% à 4.118 pts, alors que le Dow Jones prend 0,7% à 32.866 pts et le Nasdaq 2,37% à 12.017 pts. Le baril de brut WTI recule de 0,3% sur le Nymex à 113,8$. L'once d'or grappille 0,4% à 1.855$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises. Notons que la place américaine sera fermée lundi pour le Memorial Day.

Les revenus personnels des ménages américains pour le mois d'avril 2022 sont ressortis en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre 0,6% de consensus. Les dépenses personnelles de consommation ont augmenté de 0,9% contre 0,8% de consensus de place. L'indice des prix 'core PCE', très suivi par la Fed, a progressé comme attendu de 0,3% par rapport au mois précédent et de 4,9% sur un an.

La balance du commerce international de biens pour le mois d'avril, qui vient aussi d'être publiée, est ressortie déficitaire de 105,9 milliards de dollars, contre -118 milliards de déficit et -125,9 milliards de dollars pour la lecture révisée du mois antérieur.

Les stocks préliminaires de grossistes du mois d'avril, enfin, ont augmenté de 2,1% en comparaison du mois antérieur, croissance bien supérieure au consensus.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de mai 2022 est ressorti à 58,4, contre un consensus de 59,1 et une lecture préliminaire de 59,1 également. Rappelons que la lecture 'flash' de l'indicateur était déjà très inférieure aux attentes de marché.

Parmi les autres facteurs soutenant les marchés ce jour, malgré le durcissement de politique monétaire de la Fed dans un contexte d'inflation record, notons la réouverture de Shanghai, les fusions et acquisitions, les rachats d'actions et les achats d'insiders significatifs à Wall Street.

Dans l'actualité des entreprises, Pinduoduo, Canopy Growth et Big Lots, comptent parmi les rares publications financières de la journée. Canopy et Big Lots décrochent, alors que Pinduoduo s'envole. Hier soir, Costco, Dell Technologies et Marvell dévoilaient des comptes supérieurs aux attentes, mais Gap décevait en réduisant fortement ses prévisions.

Les valeurs

Costco Wholesale (stable) a publié jeudi soir des ventes et des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes des analystes, les consommateurs ayant notamment acheté beaucoup de produits frais, de meubles et de carburant malgré le contexte actuel d'inflation. Le groupe, qui exploite des entrepôts en libre-service, nécessitant un abonnement à son club, a publié après la clôture de Wall Street un chiffre d'affaires de 52,60 milliards de dollars pour son troisième trimestre fiscal achevé le 8 mai, en hausse de 16% sur un an. Les analystes tablaient sur des ventes de 51,7 Mds$, selon les données IBES de Refinitiv. Le bénéfice net du groupe a atteint 1,35 milliard de dollars, et le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 3,04$ par action, conforme aux attentes des analystes (3,03$).

Costco a en outre confirmé son objectif annuel de plus de 200 Mds$ de revenus, en sachant que les analystes prévoient 223,4 Mds$. Toutefois, le titre a réagi en reculant jeudi dans les cotations post-séance à Wall Street, les analystes regrettant la baisse de près d'un point de la marge brute au 3e trimestre. En outre, les ventes à magasins comparables ont augmenté de 10,8%, moins que prévu par le consensus (+11,8%). Enfin, la direction a indiqué lors dune conférence téléphonique qu'elle ne comptait pas augmenter prochainement le prix de l'abonnement pour ses membres.

Marvell Technologies (+4%), le concepteur américain de 'puces', a annoncé pour son premier trimestre fiscal 2023 des revenus de 1,447 milliard de dollars, en vive augmentation de 74% en glissement annuel, pour une marge brute de 51,9% et une marge ajustée de 65,5%. La perte GAAP par action a été de 20 cents, alors que le bpa ajusté est ressorti positif de 52 cents. Pour son deuxième trimestre, le groupe anticipe des revenus de 1,515 milliard de dollar, plus ou moins 3%, ainsi qu'un bpa ajusté de 56 cents, plus ou moins 3 cents. Le titre, déjà en vif rebond hier soir, s'appréciait un peu plus après bourse. Bénéfices et revenus ont en effet dépassé les attentes au premier trimestre.

Dell Technologies (+12%) s'envole à Wall Street, après sa publication. Le groupe informatique américain a en effet dévoilé un trimestre record, dépassant largement les attentes avec une forte demande des entreprises. Pour le premier trimestre fiscal, clos fin avril, les ventes ont augmenté de 16% à 26,1 milliards de dollars, contre 25 milliards de consensus. Le groupe de Round Rock a affiché une croissance de 22% sur le segment commercial PC. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,84$, lui aussi supérieur au consensus. Sur le trimestre entamé, clos en juillet, les revenus sont anticipés entre 26,1 et 27,1 milliards, contre 25,5 milliards de consensus. Le bpa ajusté est attendu entre 1,55 et 1,7$.

Notons enfin que Michael Dell, PDG de Dell et également président du conseil d'administration de VMware, soutient la vente de cette dernière à Broadcom dans le cadre d'un deal de 61 milliards de dollars annoncé hier.

Gap cède 3% à Wall Street. Le détaillant américain en vêtements a réduit ses estimations de profits, victime à son tour de l'inflation record et de la hausse des coûts. Pour l'exercice 2022, le groupe envisage désormais un bpa ajusté allant de 30 à 60 cents, contre... 1,95$ pour le milieu de fourchette antérieur et 1,34$ de consensus. Sur le trimestre clos fin avril 2022, les revenus du groupe ont par ailleurs décliné à 3,48 milliards de dollars, contre 3,99 milliards un an avant et 3,46 milliards de consensus. La perte ajustée par action a été de 44 cents sur la période, contre -11 cents de consensus et +48 cents un an avant.

Canopy Growth, le géant canadien du cannabis, plonge de 15% à Wall Street. Pour l'exercice fiscal 2022, le groupe a généré des revenus de 520 millions de dollars, en déclin de 5%, et déploré une perte nette de 320,5 millions de dollars et une perte d'Ebitda ajusté de 415 millions de dollars. Le free cash flow ressort négatif de 582 millions de dollars. Pour le seul quatrième trimestre, les revenus ont chuté de 25% à 112 millions de dollars, alors que la perte nette a atteint 579 millions de dollars. La perte d'Ebitda ajusté a été de 122 millions de dollars et le free cash flow s'affiche dans le rouge de 127 millions.

Zscaler (+11%), le groupe californien de sécurité cloud, a publié hier soir pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 17 cents, contre 11 cents de consensus et 15 cents un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 287 millions de dollars, sur cette période close en avril, dépassant de près de 6% le consensus. Un an avant, sur la même période, les revenus s'élevaient à 176 millions.

Big Lots (-13%), le détaillant discount américain de Columbus, Ohio, dévissé avant bourse à Wall Street. Il faut dire que le groupe vient de publier une perte inattendue pour son premier trimestre fiscal et des ventes en déclin. La marge brute est par ailleurs sous pression, avec l'évolution de la demande des consommateurs. La perte nette pour le trimestre clos fin avril a été de 11,1 millions de dollars, 39 cents par titre, contre un bénéfice net de 94,6 millions de dollars sur la période correspondante, l'an dernier. Le consensus FactSet était de 95 cents de profit par action. Les ventes trimestrielles ont chuté de 15,4% à 1,37 milliard de dollars, contre un consensus de 1,46 milliard.

Pinduoduo (+6%), le groupe chinois de commerce en ligne coté à Wall Street, spécialiste de la vente de produits alimentaires à bas prix, s'enflamme avant bourse. Pour le premier trimestre fiscal, les profits et revenus du groupe ont nettement dépassé les attentes de marché, la marge brute s'étant considérablement appréciée et les coûts ayant été réduits. Pinduoduo est ainsi parvenu à un bénéfice net de 2,6 milliards de yuans, environ 410 millions de dollars, contre une perte nette de 2,91 milliards de yuans un an avant. Les revenus totaux ont progressé de 7% à 23,8 milliards de yuans, soit 3,75 milliards de dollars. Le nombre moyen d'utilisateurs actifs mensuels sur le trimestre a été de 751,3 millions, en hausse de 4% en glissement annuel.