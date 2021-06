Wall Street : le Nasdaq et le S&P500 au sommet

Wall Street : le Nasdaq et le S&P500 au sommet









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street continue sa progression en début de séance, le Nasdaq et le S&P500 évoluant proches, ou sur de nouveaux plus hauts historiques. Les indicateurs économiques du jour sont ressortis plutôt mitigés mais ce sont les débats autour de la Fed et de sa politique monétaire qui continuent à attirer tous les regards. L'indice Dow Jones cède actuellement 0,06% à 33.929 points, tandis que l'indice large S&P 500 avance de 0,07% à 4.250 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, gagne 0,20% à 14.280 pts.

La place américaine a été rassurée par les dernières déclarations du président de la Fed. Jerome Powell s'est en effet montré plus accommodant que prévu lors de son audition devant une Commission du Congrès américain, laissant entendre que la Fed n'avait pas hâte de retirer son soutien à l'économie américaine, malgré les signes inflationnistes, toujours jugés temporaires.

Tout en saluant la vigueur de la reprise économique, qui s'accompagne d'une inflation accrue, il a souligné que les facteurs d'incertitudes demeurent sur le marché de l'emploi, et empêchent la banque centrale d'agir trop rapidement pour retirer son soutien exceptionnel mis en place en mars 2020 pour lutter contre la crise du coronavirus.

La récente flambée des prix sera temporaire mais un temporaire qui s'avérera "plus long que nous ne l'avions prévu au départ", a de son côté déclaré Raphael Bostic à la 'National Public Radio', ajoutant qu'elle pourrait durer de six à neuf mois au lieu de deux à trois mois. Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta a précisé mercredi que la Fed devrait néanmoins garder à l'esprit les 7,5 millions d'emplois perdus depuis le début de la crise sanitaire pour évaluer la situation de la reprise américaine.

Alors que les interrogations autour de l'avenir de la politique monétaire de la Réserve fédérale ne sont pas près de s'arrêter, les opérateurs ont pris connaissance de plusieurs indicateurs de conjoncture cet après-midi.

Selon IHS Markit, le secteur privé américain a poursuivi son expansion en juin, le nouvel assouplissement des restrictions liées au Covid-19 ayant stimulé les nouvelles commandes. L'indice flash IHS Markit PMI composite atteint 63,9 en juin, en baisse par rapport au niveau record 68,7 du mois de mai, mais signale néanmoins un taux d'expansion historiquement élevé. L'indice flash de l'activité de services ressort à 64,8 après 70,4 en mai alors que l'indice flash de l'activité manufacturière atteint un plus haut historique à 62,6 (62,1 en mai).

Sur le front immobilier, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour le mois de mai sont ressorties sur un rythme de 769.000 unités, contre 870.000 de consensus et 817.000 pour la lecture révisée (en baisse) du mois antérieur. Le prix median de vente affiche une progression de 18,1% sur un an à 374.400$.

L'indice du dollar (qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises de référence) recule de 0,2% à 91,6 points, alors que l'euro s'affiche en légère hausse face au billet vert, à 1,196$ entre banques. Sur les marchés obligataires, les taux se tendent légèrement : le rendement du T-Bond à 30 ans pointe à 2,098%, en hausse de 1,2 point de base (après un plus bas à 1,92% lundi en séance) et celui du T-Bond à 10 ans ressort à 1,468% (+0,5 pdb), après un plongeon jusqu'à 1,35% lundi en séance.

Sur le marché des cryptos, le bitcoin remonte enfin, en hausse de près de 10% sur 24h, autour de 34.130$ sur la plateforme Bitfinex. Il est tombé hier sous la barre des 30.000$, pour la première fois depuis le mois de janvier. La poursuite de la répression chinoise avec la décision des autorités locales de fermer de nombreuses fermes de minage de cryptomonnaies continue à hanter le marché.

Enfin, les cours du brut ne s'arrêtent plus, au plus haut depuis plus de deux ans. Le baril de WTI échéance août avance de 1,1% à 73,7 dollars sur le Nymex alors que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'août) grimpe de 1,2% à 75,6$. Les deux variétés de pétrole ont enchaîné 4 semaines de hausse consécutive, et ont bondi de plus de 50% depuis le début de l'année pour le WTI et de 45% pour le Brent. L'annonce d'une nouvelle forte baisse des réserves d'or noir aux Etats-Unis la semaine passée soutient un peu plus les cours ce mercredi. D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close le 18 juin ont en effet chuté de 7,6 millions de barils à 459,1 mb, contre une baisse de 3,5 mbj attendue par le consensus. Les réserves d'essence ont reculé de 2,9 mb (contre une hausse de 1 mb anticipée par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont progressé de 1,8 mbj par rapport à la précédente semaine, contre une augmentation de 1 mb attendue.

Les valeurs

* Tesla (+5%). Le constructeur de véhicules électriques a ouvert sa première station de recharge en Chine avec ses propres installations solaires et de stockage d'énergie. Tesla s'est lancé dans le secteur de l'énergie solaire en 2016 en achetant pour 2,6 milliards de dollars la société californienne SolarCity, et a déclaré vouloir développer cette activité. Les services solaires de la société comprennent Solar Roof, un système de production d'énergie censé ressembler à des tuiles de toit normales, et Powerwall, qui peut stocker l'énergie produite par les panneaux solaires.

* GlaxoSmithKline grimpe de 2,2%. Le fabricant de médicaments a présenté en détail les plans de scission de son activité de soins de santé grand public. Glaxo recevra éventuellement un paiement de 11 milliards de dollars de la nouvelle société.

* Plug Power redonne 4% après son bond de 14% mardi, malgré la publication de pertes plus lourdes que prévu au 1er trimestre. Le fabricant américain de piles à combustible à hydrogène pour véhicules électriques a ainsi affiché une perte nette de 60,75 millions de dollars (12 cents par action, contre 8 cents attendus par le consensus) contre -37,45 M$ un an plus tôt. Cependant, les opérateurs ont apprécié le bond de 76,3% des revenus, qui ont atteint 71,96 M$, un peu au-dessus du consensus de 71,50 M$ établi par le cabinet FactSet. Les ventes de systèmes de piles à combustibles et leurs infrastructures ont même vu leurs ventes exploser de 128,5% à 46,77 M$. Le titre Plug Power est quasi-stable depuis le début de l'année (+0,3%) mais il a été multiplié par plus de 5 depuis un an.

La société américaine a notamment mis sur pied une société commune avec le constructeur automobile français Renault. Annoncée le 12 janvier, la coentreprise baptisée Hyvia, détenue à 50/50 par les deux partenaires, a été officiellement lancée début juin. Elle est présidée par David Holderbach qui bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans des fonctions stratégiques produit et vente à l'international, au sein de Renault Group.

* Pfizer (-0,5%). Le vaccin contre le COVID-19 développé par le groupe avec BioNTech reste efficace contre les variants Delta et Kappa du coronavirus à l'origine de la maladie, conclut une étude de l'université d'Oxford publiée mercredi.

* Amazon.com (-0,5%) voit la vie en vert. Le géant américain s'est engagé à acheter 1,5 gigawatt de capacité de production d'électricité propre auprès de 14 nouvelles centrales solaires et éoliennes dans le monde, dans le cadre de sa volonté d'acquérir suffisamment d'énergie renouvelable pour couvrir toutes les activités de l'entreprise d'ici 2025. "Nous mettons tout en oeuvre pour tenir notre promesse climatique, c'est-à-dire notre engagement à atteindre l'objectif de zéro émission de carbone d'ici 2040, soit 10 ans avant l'accord de Paris", a déclaré Jeff Bezos, fondateur et patron d'Amazon. Amazon achètera de l'électricité provenant de projets renouvelables dans divers États américains tels que l'Arkansas, le Mississippi et la Pennsylvanie. La firme s'approvisionnera également en électricité auprès d'une ferme solaire située en Alberta, au Canada, qui aura une capacité de 375 mégawatts, ce qui en fera la plus grande du pays lorsqu'elle sera mise en service en 2022.

Ces nouveaux projets portent le total des investissements d'Amazon dans les énergies renouvelables à 10 gigawatts de capacité de production d'électricité, soit suffisamment pour alimenter 2,5 millions de foyers américains. Amazon est désormais la plus grande entreprise acheteuse d'énergie renouvelable au monde. Les géants de la tech utilisent leurs solides bilans pour financer des projets solaires, éoliens et d'autres énergie renouvelable à une échelle sans précédent. Dans certains pays, les développeurs affirment que la volonté des entreprises technologiques de dépenser en amont - en s'engageant à acheter de l'énergie à un certain prix pendant de longues périodes - a contribué à faire des sociétés privées un moteur plus important que les subventions gouvernementales pour le développement des énergies renouvelables.

* Microsoft (-0,2%) est particulièrement surveillé alors que le groupe fondé par Bill Gates a dépassé hier en séance la barre des 2.000 milliards de dollars de capitalisation. C'est seulement la deuxième société américaine à franchir ce seuil après Apple. Cet 'évènement' intervient alors que la firme de Redmond présentera demain une nouvelle version de son logiciel Windows.