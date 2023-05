Wall Street : le Nasdaq en pleine forme avec Nvidia !

(Boursier.com) — Après un week-end prolongé de trois jours, Wall Street évolue en ordre dispersé en début de séance, le Nasdaq menant la danse grâce à Nvidia et à la baisse des taux obligataires. Le S&P 500 avance de 0,23% à 4.215 pts, le Dow Jones cède 0,33% à 32.984 pts et le Nasdaq grimpe de 0,73% à 13.069 pts.

Maintenant que Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy sont parvenus à un compromis, c'est au tour des membres du Congrès de se prononcer sur cet accord provisoire. Quelques élus républicains ont déjà annoncé qu'ils s'opposeraient au texte, signe que l'accord bipartisan pourrait connaître un parcours semé d'embûches au Congrès alors que la date du 5 juin approche à grand pas et avec elle le spectre d'un défaut de paiement. Joe Biden a personnellement appelé les législateurs à soutenir le projet de loi, avec un vote à la Chambre probablement mercredi, avant qu'il ne soit transmis au Sénat. "Je me sens très bien à ce sujet", a déclaré à la presse le président américain lundi.

Au-delà de cet accord, une nouvelle importante échéance pour les marchés arrive à grands pas puisque la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed est programmée dans deux semaines. L'outil Fedwatch du CME Group évalue à 60% les chances d'un nouveau tour de vis de 25 points de base le mois prochain. "Nous pensons que cet accord cimente une hausse de 25 pb lors de la réunion du FOMC des 13 et 14 juin. Les tensions sur le secteur bancaire s'estompant, un défaut potentiel était vraiment la seule chose qui aurait pu empêcher une hausse le mois prochain", affirme Win Thin, responsable mondial de la stratégie monétaire chez Brown Brothers Harriman & Co, cité par 'Bloomberg'. "Plus important encore, les baisses de taux d'ici la fin de l'année sont désormais totalement 'hors sujet', comme elles auraient dû l'être il y a longtemps".

Dans l'agenda macro, les deux indices immobiliers du jours sont ressortis plus robustes que prévu. L'indice de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) relatif aux prix immobiliers américains pour mars a progressé de 0,6% sur une base ajustée des variations saisonnières, après une hausse de 0,7% en février. En glissement annuel, l'indice de prix progresse de 3,6%, après 4,2% en février. Le consensus tablait respectivement sur des augmentations de 0,2 et 2,4%.

Les prix immobiliers dans les 20 principales métropoles des Etats-Unis ont par ailleurs reculé de 1,15% sur un an en mars, montrent les résultats de l'enquête mensuelle S&P CoreLogic Case-Shiller. Mais le marché tablait sur un repli plus prononcé de 1,6% sur un an, après une progression de 0,36% en février. En données corrigées des variations saisonnières (CVS), les prix immobiliers dans les 20 grandes métropoles suivies par Case-Shiller sont en hausse de 0,5% sur un mois, contre un consensus de -0,4%, et après un recul de 0,1% au mois précédent.

L'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board pour le mois de mai s'est lui établi à 102,3, contre un consensus de marché de 99 et un niveau de 101,3 pour la lecture du mois d'avril.

Sur le marché pétrolier, le brut chute de près de 4% avec un baril de Brent qui se négocie à 74,1$ à Londres. L'once d'or remonte de 0,8% à 1.959$. Sur le marché des devises, l'indice dollar recule de 0,2% à 103,9 pts, tandis que l'euro reprend un peu de hauteur face au billet vert, à 1,074$ entre banques (+0,2%).

Les valeurs

* Nvidia. Les 1.000 milliards sont là ! En hausse de plus de 5% à 410,5 dollars en début de séance à Wall Street, Nvidia est officiellement le premier fabricant de semi-conducteurs au monde à franchir la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Moins de 10 entreprises dans le monde ont déjà atteint ce niveau, dont Alphabet, Amazon.com, Apple et Microsoft. Au cours du week-end, le patron du groupe californien, Jensen Huang, a dévoilé plusieurs produits liés à l'intelligence artificielle, touchant à tout, de la robotique aux jeux en passant par la publicité et le réseautage. Il a également présenté une plate-forme de supercalculateur d'IA qui aidera les entreprises technologiques à créer leurs propres versions de ChatGPT. "C'est trop", a déclaré J.Huang lors d'une présentation à Taiwan. "Je sais que c'est trop".

Nvidia est "en pole position en ce moment", indique à 'Bloomberg' Zeno Mercer, analyste de recherche senior chez ROBO Global. "Il fournit en fait la technologie nécessaire pour répondre à cette vague d'innovation et d'utilisation". Sous la houlette de J.Huang, co-fondateur de Nvidia, l'agence rappelle que la société a poussé sa technologie sur de nouveaux marchés, tels que les serveurs de centres de données et le traitement de l'intelligence artificielle - une décision qui s'avère aujourd'hui payante. En moins d'une décennie, l'activité de centre de données de Nvidia est passée de 300 millions de dollars de revenus annuels à 15 milliards de dollars. Le fabricant de puces a remporté des commandes pour équiper des usines informatiques géantes en faisant valoir avec succès que les puces graphiques peuvent mieux gérer les charges de travail de l'IA que les processeurs plus standard. Grand gagnant du développement de l'IA, Nvidia pèse désormais huit fois plus lourd qu'Intel à Wall Street malgré des revenus moindres.

* Tesla (+3,6%). Elon Musk est arrivé à Pékin mardi, à bord d'un jet privé, confirmant les rumeurs de ces dernières heures. Il s'agit de son premier voyage en Chine depuis trois ans. Selon l'agence de presse Reuters, le milliardaire, patron de Tesla, a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang quelques heures après son atterrissage. Le dirigeant a déclaré à Elon Musk que la Chine s'était engagée à améliorer l'environnement des affaires pour les investisseurs, y compris pour Tesla, et a utilisé une métaphore de conduite automobile pour décrire la relation entre la Chine et les États-Unis, selon un communiqué de son ministère.

"Nous devons appuyer sur le frein à temps, éviter les conduites dangereuses et être habiles en utilisant l'accélérateur, pour promouvoir une coopération mutuellement bénéfique", a déclaré Qin. Le ministère des Affaires étrangères a également cité des propos d'Elon Musk : le milliardaire aurait déclaré qu'il était disposé à développer ses activités en Chine et s'opposait à une séparation des économies des États-Unis et de la Chine. Il a d'ailleurs décrit les deux plus grandes économies du monde comme des "jumeaux siamois".

* Boeing (+1%). Cathay Pacific serait sur le point de passer une commande de 777-8F, rapporte 'Reuters' en citant des personnes du secteur. L'avionneur asiatique aurait longtemps hésité entre l'appareil et l'A350F d'Airbus pour cette commande d'environ 2 milliards de dollars qui concernerait six avions.

* Conocophillips (-1,3%) a racheté la participation de 50% de TotalEnergies pour 4,03 milliards de dollars canadiens (2,77 milliards d'euros) dans les sables bitumineux de Surmont au Canada, a annoncé le groupe français.

* Microsoft (stable) va proposer ses outils d'intelligence artificielle à BHP pour améliorer les extractions de cuivre dans sa mine d'Escondida au Chili, a annoncé le groupe australien.