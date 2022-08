Wall Street : le Nasdaq dévisse !

(Boursier.com) — Wall Street corrige ce vendredi, le S&P 500 rendant 1,06% à 4.238 pts, le Dow Jones 0,65% à 33.776 pts et le Nasdaq 1,77% à 12.734 pts. La tendance est donc visiblement aux prises de bénéfices appuyées, pour clore une semaine chahutée, faisant suite à quatre semaines de rebond. Les actions américaines avaient précédemment largement bénéficié des spéculations sur le "pivot de la Fed" et le recul progressif de l'inflation. Le dollar prolonge son "rally" et gagne encore 0,6% ce jour face à un panier de devises de référence. Le bitcoin, quant à lui, craque, cédant 8% sur 24 heures, de retour sur les 21.000$. Les autres cryptomonnaies majeures affichent aussi de sensibles corrections. Le brut WTI s'affiche en hausse de 0,7% sur le Nymex à 91,1$ le baril, après avoir gagné plus de 2,5% jeudi.

La tendance est donc nettement plus prudente en cette fin semaine, après un nouvel indicateur européen (PPI allemand) de l'inflation plus que préoccupant. Les marchés craignent par ailleurs que Jerome Powell, dirigeant de la Fed, n'adopte un ton plus belliciste lors du symposium de Jackson Hole la semaine prochaine, afin de repousser un peu plus l'idée du "pivot" de politique monétaire de la Fed.

L'incertitude domine donc, alors que la force récente des actions pourrait n'être rien de plus qu'un "rally de marché baissier", à en croire certains experts. Certains des stratèges les plus prudents signalent de plus en plus les valorisations tendues et le risque d'une détérioration plus significative des révisions des bénéfices. À l'autre extrémité du spectre, le récit du "pic d'inflation" (et donc du "pic de la Fed") continue d'avoir un certain poids, les craintes de récession étant par ailleurs atténuées par de solides données sur le marché du travail, des bénéfices meilleurs que prévu dans l'ensemble, ainsi qu'une consommation relativement résiliente...

Notons que l'indice allemand des prix à la production annoncé ce matin a bondi de plus de 37% en glissement annuel en juillet, sa plus forte progression en 70 ans, en raison de la hausse des prix de l'énergie. Cette statistique fait suite à l'annonce de la première augmentation à deux chiffres de l'inflation au Royaume-Uni en plus de 40 ans. Bien que conforme aux attentes, l'inflation au Japon s'est aussi accélérée au-delà de l'objectif de 2% de la banque centrale pour atteindre son plus haut niveau depuis 2008. Ailleurs sur le front des données, les ventes au détail au Royaume-Uni se sont améliorées de manière inattendue en juillet, bien que la confiance des consommateurs britanniques soit tombée à son plus bas niveau depuis ses premières mesures de 1974.

Il n'y aura pas de statistique économique outre-Atlantique ce vendredi. Les opérateurs les plus assidus se contenteront de suivre l'intervention de Thomas Barkin, le patron de la Fed de Richmond. Les marchés ont joué depuis plusieurs semaines le "pivot de la Fed", espérant ainsi un apaisement sur le front de l'inflation et un retour à la baisse des taux dès l'année prochaine. Wall Street est peut-être allé un peu vite en besogne... Ce vendredi, l'outil FedWatch du CME Group donne une probabilité de 54,5% d'une hausse de taux de 50 points de base le 21 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire (fourchette 2,75 à 3%), et une probabilité de 45,5% d'une augmentation des taux plus vigoureuse de 75 points de base, qui serait alors la troisième consécutive du cycle actuel de durcissement monétaire.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street ce vendredi, Deere et Foot Locker ont annoncé leurs derniers résultats financiers trimestriels, au lendemain de la publication d'Applied Materials.

Les valeurs

Applied Materials (-3%), le géant américain des équipements destinés à la production de semi-conducteurs, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,94$, à comparer à un consensus de 1,78$ et un niveau de 1,9$ un an avant. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 6,52 milliards de dollars, battant le consensus de 4%, contre 6,2 milliards de dollars un an auparavant. En outre, 'Amat' se permet de livrer des prévisions optimistes, malgré le ralentissement économique. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe envisage des revenus d'environ 6,65 milliards de dollars, dépassant également les anticipations de marché, puisque le consensus était de 6,55 milliards.

"La demande excède toujours largement l'offre", affirme le directeur général de l'affaire, Gary Dickerson, cité par Bloomberg, qui se dit néanmoins conscient des vents contraires macroéconomiques. Le bénéfice ajusté par action sur le trimestre entamé est anticipé entre 1,82 et 2,18$, soit un milieu de fourchette de 2$ à comparer à un consensus de 1,94$. Le dirigeant du groupe note que l'usage des semi-conducteurs sur de nouveaux types d'appareils réduit la dépendance de l'industrie aux segments PC et smartphone.

Deere (-1%), le géant américain du matériel agricole, trébuche avant bourse à Wall Street, malgré des bénéfices en croissance, soutenus par la demande en équipements. Sur ce troisième trimestre fiscal, clos début août, le groupe a réalisé un bénéfice net de 1,88 milliard de dollars, 6,16$ par action, à comparer à un niveau de 1,67 milliard de dollars un an plus tôt. Les revenus se sont améliorés de 22% à 14,1 milliards de dollars. Le consensus pour le trimestre clos était de 6,69$ de bpa. Le groupe fait donc moins bien que prévu du point de vue de la rentabilité, mais ses ventes dépassent les attentes. Sur neuf mois, les revenus progressent ainsi de 13%, alors que le bénéfice net atteint 4,88 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe envisage un bénéfice net allant de 7 à 7,2 milliards de dollars. Deere prévoit une poursuite des conditions favorables en 2023, sur la base des programmes de précommandes.

Foot Locker (+23% !) s'envole à Wall Street ce vendredi, alors que le groupe de distribution de chaussures et accessoires de sport vient de publier ses comptes trimestriels, sans relief, mais de faire également état d'un changement de directeur général. Ainsi, Richard A. Johnson va quitter ses fonctions de PDG. Mary N. Dillon est nommée directrice générale, sa prise de fonctions intervenant le 1er septembre. Dona D. Young deviendra pour sa part présidente non-exécutive à partir du 1er février 2023. Mary Dillon était présidente exécutive et directrice générale d'Ulta Beauty. Elle intègrera aussi le conseil d'administration de Foot Locker en septembre. Johnson restera président exécutif du board jusqu'à fin janvier afin d'assurer la transition. Il sera ensuite conseiller auprès de la nouvelle CEO jusqu'en avril.

Pour le deuxième trimestre fiscal, le groupe new-yorkais a affiché des ventes totales en recul de 9,2% à 2,065 milliards de dollars, avec les fluctuations de changes. Les ventes à comparable ont régressé de 10,3%. Le bénéfice net est ressorti à 99 cents par titre, ou 1,1$ sur une base ajustée. Le groupe se dit bien positionné pour la saison de retour à l'école, avec des produits de qualité, et prévoit d'atteindre... le bas de fourchette de sa guidance initiale de bénéfices. Les ventes annuelles 2022 sont attendues désormais en recul de 6 à 7%, avec une baisse de 8 à 9% à comparable. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 4,25 et 4,45$.

Ross Stores (-2%), le groupe américain de distribution discount, a publié, pour son deuxième trimestre fiscal, un bénéfice ajusté par action de 1,11$, à comparer à un consensus de 98 cents et un niveau de 1,39$ un an avant. Les revenus se sont établis à 4,58 milliards de dollars sur ce trimestre clos en juillet, en ligne ou presque avec les attentes de marché, contre 4,8 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net trimestriel a été de 385 millions de dollars, contre 494 millions de dollars pour la période correspondante de l'an dernier. Barbara Rentler, directrice générale, a déclaré : "Nous sommes déçus de nos chiffres de ventes, qui ont été touchés par les pressions inflationnistes croissantes auxquelles nos clients sont confrontés ainsi que par un environnement de vente au détail de plus en plus promotionnel". Néanmoins, les profits sont ressortis au-dessus de la guidance, avec de plus faibles coûts de promotions.

General Motors (+3%) s'affiche dans le vert à Wall Street ce vendredi, alors que le constructeur automobile américain vient d'annoncer la reprise de son dividende et de ses rachats d'actions, après deux années de disette. GM avait suspendu dividendes et rachats en avril 2020, au début de la pandémie, qui avait durement affecté ses ventes et sa production. Le dividende restauré sera de 9 cents par titre et trimestre. Le premier sera payé le 15 septembre. GM prévoit aussi de reprendre les achats d'actions "opportunistes". Le conseil d'administration a augmenté la capacité dans le cadre de l'autorisation existante de rachats à 5 milliards de dollars.

Bed Bath & Beyond décrochait de 19,6% hier à Wall Street, et s'effondre encore de 39% ce jour ! Le titre de la chaîne américaine de distribution avait auparavant quasiment quintuplé sur un mois ! Ryan Cohen, le président de GameStop, vient de céder la totalité de sa participation au capital de 'Bed Bath', ce dont il avait précisé l'intention dans un document fourni à la SEC, gendarme américain des marchés financiers. Il détenait 11,8% au capital de "BBBY", et c'est son entrée au tour de table qui avait provoqué une incroyable flambée spéculative. Néanmoins, la sortie brutale de Cohen du capital a totalement plombé Bed Bath & Beyond. Les petits porteurs américains regroupés par milliers sur les réseaux sociaux avaient précédemment acheté massivement des actions "BBBY" ces dernières semaines, du fait par ailleurs du très haut niveau des ventes à découvert.

RC Ventures avait initialement déclaré une participation de 9,8% au capital en mars et envisageait d'étudier avec le conseil d'administration des alternatives stratégiques, dont une possible scission de la chaîne buybuy Baby de vente d'articles destinés aux enfants. Trois nominations au board avaient été concédées à Cohen. Le directeur général de BBBY, Mark Tritton, avait été remplacé. Cette vaste réorganisation intervenait aussi après une chute des ventes à comparable de Bed Bath & Beyond. Autrement dit, Cohen, au lieu d'aller au bout de ses intentions activistes, a empoché des millions de dollars rapidement en profitant du mouvement de 'meme stock'. La plus-value estimée pour l'homme d'affaires est de 68 millions de dollars, soit un gain de 56% en sept mois. Acquise pour 121 millions de dollars, la participation a été cédée pour environ 189 millions.

Pire encore, d'après une information de Bloomberg tombée tard hier soir, Bed Bath & Beyond aurait engagé la firme Kirkland & Ellis afin de l'aider à résoudre son problème massif d'endettement, qui serait devenu ingérable dans un contexte de chute des ventes. Bloomberg cite une personne ayant connaissance de la décision. Kirkland est connu pour son expertise en restructuration et situations de faillites, et doit donc conseiller "BBBY" sur ses options de refinancement de la dette existante et de levée de fonds.

GameStop a cédé pour sa part 6,4% hier soir et rend 5% de plus aujourd'hui à Wall Street. La "foule de Reddit" risque de changer quelque peu d'avis sur Cohen, qui était l'une des vedettes des petits porteurs américains, ce qui pourrait peser aussi sur cet autre 'meme stock' phare.