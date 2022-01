Wall Street : le Nasdaq corrige après les chiffres de l'emploi

(Boursier.com) — La cote américaine fléchit ce vendredi suite au rapport sur l'emploi américain. Les créations de postes sont très décevantes, mais la Fed pourrait bien plutôt se concentrer sur le taux de chômage, au plus bas de près de deux ans... Le DJIA abandonne 0,20% à 36.164 pts et le S&P 500 0,44% à 4.675 pts. Le Nasdaq trébuche encore de 0,87% à 14.950 pts. Le baril de brut WTI se tasse de 0,3% sur les 79$, tandis que l'once d'or cède 0,1% à 1.787$. L'indice dollar abandonne 0,4% face à un panier de devises. Le bitcoin trébuche de plus de 4% sur 24 heures et revient à 41 200$.

Le dernier rapport gouvernemental sur la situation de l'emploi pour le mois de décembre 2021 est donc marqué par les créations de seulement 199 000 postes non-agricoles, contre un consensus FactSet d'environ 400 000 créations et 249 000 un mois auparavant (lecture de novembre révisée tout de même en hausse).

Le taux de chômage est en revanche ressorti en retrait à 3,9%, contre 4,1% de consensus et 4,2% un mois avant. Il pointe au plus bas de 22 mois.

Les créations de postes dans le privé sont ressorties à 211 000 contre 270 000 en novembre. Elles sont également près de deux fois moins nombreuses que prévu.

Le taux de participation à la force de travail s'est établi à 61,9%, stable et en ligne avec les attentes de marché. Enfin, le salaire horaire moyen a grimpé de 0,6% en comparaison du mois précédent et s'affiche en progression de 4,7% sur un an, des hausses bien plus conséquentes qu'attendu. En outre, ce salaire horaire moyen a augmenté plus qu'initialement estimé en novembre (+0,4% sur un mois et +5,1% sur un an).

Le consensus Bloomberg, pour sa part, est de 447 000 créations de postes non-agricoles, 405 000 dans le privé, 4,1% de chômage et +0,4% pour le salaire horaire moyen.

Rappelons que le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole américain pour le mois de décembre 2021 a fait ressortir 807 000 créations de postes, plus de deux fois le consensus de place qui avoisinait les 400 000 emplois selon FactSet. 669 000 postes ont été créé dans les services et 138 000 dans la production de biens.

La Cour suprême des États-Unis étudiera ce vendredi en urgence l'obligation de se vacciner contre le Covid-19. Le président Joe Biden tente d'imposer cette dernière, notamment dans les compagnies de plus de 100 salariés, alors que selon Axios, le nombre de cas de contamination aux USA a plus que triplé durant les deux dernières semaines avec la flambée d'Omicron. Pendant ce temps, les CDC ont assoupli les directives d'isolement et de quarantaine pour les écoles. La Maison Blanche et l'USPS finalisent quant à eux les détails de la livraison de 500 millions de kits de test Covid-19 à travers le pays. Les USA ont affiché un million de cas d'infection lundi, un record mondial...

La Cour suprême américaine examinera deux obligations, l'une concernant les entreprises privées de plus de 100 salariés - soit deux tiers des emplois privés US - et l'autre les travailleurs des structures de santé bénéficiant de subventions fédérales. Les États-Unis affichent pour l'heure un taux de vaccination de 62% (schéma complet), avec 515 millions de doses administrées. Le virus y a fait plus de 800 000 morts. Près de 130 000 Américains sont actuellement hospitalisés ou en USI du fait du coronavirus... Il faudra attendre plusieurs semaines avant de connaître le verdict de la Cour suprême sur le sujet.

Enfin, les craintes persistent concernant le durcissement monétaire accéléré de la Fed. Selon les données compilées par CME Group reflétant les contrats à terme, la probabilité de voir la Fed augmenter dès mars prochain ses taux directeurs d'un quart de point à 0,25-0,50%, a encore augmenté pour atteindre 69,8%, contre 64,1% mercredi et seulement 26% le 3 décembre dernier. La probabilité d'un maintien à 0-0,25% en mars est tombée à 24,2%, et il y a une faible probabilité (5,9%) d'une hausse d'un demi-point à 0,5%-0,75%. Il y a probabilité de près de 80% pour que le taux des "fed funds" soit relevé au moins trois fois d'ici à la fin 2022.

Jeudi, James Bullard, président de la Fed de St-Louis, a confirmé le biais haussier de la Fed, en indiquant être favorable à 3 hausses de taux d'un quart de point cette année, et à une réduction du bilan démarrant "peu après" le premier tour de vis. Il a dit s'attendre à ce que l'inflation reste supérieure à 3% par an à la fin 2022. Il a estimé que la crédibilité de la Fed courrait actuellement un plus grand risque que durant les trois décennies passées.

Mary Daly, Raphael Bostic et Thomas Barkin de la Fed, s'expriment encore ce vendredi. Daly, patronne de la Fed de San Francisco, indique ce jour que l'inflation a dépassé son seuil de confort depuis longtemps, ce qui plaide donc pour une politique monétaire un peu plus dure.

Les chiffres du crédit américain à la consommation seront quant à eux publiés dans la soirée, à 21 heures (consensus +20 milliards de dollars en novembre selon FactSet).

Les valeurs

GameStop (+8%) rebondit. Le spécialiste de la distribution de jeux vidéo et de matériel électronique, dont le cours de bourse avait connu une phénoménale ascension en janvier 2021 avec le mouvement des 'meme stocks', prévoit de lancer une division pour se développer sur le marché des NFT, les fameux jetons non fongibles, et établir des partenariats dans les cryptomonnaies. C'est ce qu'indique le Wall Street Journal, citant des sources.

Le WSJ précise que GME lance cette division dans le but de revitaliser son activité principale de jeu vidéo, et aurait embauché plus de 20 personnes pour gérer l'unité, qui est un marché en ligne pour acheter, vendre et échanger des NFT de jeux vidéo virtuels. GameStop demande aux développeurs et éditeurs de jeux d'introduire des NFT sur sa place de marché, qu'il prévoit de lancer plus tard cette année.

Johnson & Johnson (+1%), le géant pharmaceutique et médical américain, a annoncé les nouveaux résultats de la plus grande étude à ce jour sur la durabilité des vaccins COVID-19 aux États-Unis, montrant qu'une seule dose de son vaccin avait entraîné une protection durable jusqu'à six mois contre les infections au Covid-19, les hospitalisations et les admissions en unité de soins intensifs. L'étude a été parrainée par Janssen Pharmaceutical Companies (Johnson & Johnson) et menée en partenariat avec le Department of Science-Aetion, Inc, et la Division of Pharmacoepidemiology, Department of Medicine du Brigham & Women's Hospital et de la Harvard Medical School.

La nouvelle étude publiée sur medRxiv a examiné de manière approfondie les profils de durabilité des trois vaccins autorisés ou approuvés aux États-Unis en utilisant la même méthodologie pour trois résultats : les infections au Covid-19, les hospitalisations et les admissions en soins intensifs.

L'étude a montré que l'efficacité du vaccin Johnson & Johnson contre les infections et les hospitalisations restait durable. Les vaccins à ARNm (deux doses) ont montré une efficacité décroissante pour les hospitalisations et les infections, note J&J. Les trois vaccins n'ont montré aucune preuve de diminution de la protection contre les admissions en soins intensifs liées au Covid-19 à aucun moment, montrant une forte protection durable contre une maladie extrêmement grave.

Pfizer gagne tout de même 1% ce jour, alors que BioNTech rend 1%. Moderna s'affiche pratiquement stable.

Walmart (stable). Pékin reproche à Walmart d'avoir enfreint les lois chinoises sur la cybersécurité, rapportent des médias locaux cités par Reuters, alors que l'Américain, géant de la distribution, est par ailleurs la cible de critiques pour avoir interrompu la vente de produits fabriqués au Xinjiang.

New York Times (-10%) a annoncé l'acquisition du site d'information sportive The Athletic pour 550 millions de dollars.