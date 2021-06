Wall Street : le Nasdaq au sommet

Wall Street : le Nasdaq au sommet









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans une actualité assez limitée, Wall Street commence la semaine en ordre dispersé. Porté par les grands noms de la tech, le Nasdaq évolue au plus haut historique alors que le S&P500 a également atteint un niveau record en début de séance. L'indice Dow Jones cède actuellement 0,59% à 34.264 points, tandis que l'indice large S&P 500 est stable à 4.280 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, gagne 0,67% à 14.457 pts.

Les marchés ont rapidement digéré le nouveau ton de la Fed, qui a ouvert la voie à des hausses de taux en 2023 (voire fin 2022) et à une réduction de ses achats d'actifs ("tapering"), tout en répétant que la poussée d'inflation devrait être passagère cette année et en saluant une reprise économique plus dynamique que prévu.

L'annonce d'un accord bipartite au Sénat sur un plan de 579 milliards de dollars d'investissements centrés sur les "infrastructures physiques" offre également un soutien aux indices même si la Maison Blanche se veut beaucoup plus ambitieuse. Joe Biden souhaite en effet que le Congrès adopte un plan de 1.700 milliards de dollars afin de rénover les infrastructures des Etats-Unis tout en redessinant l'économie du pays avec des mesures contre le changement climatique et en élargissant les services aux personnes.

Aucun indicateur conjoncturel ni résultat d'entreprise d'envergure n'est au programme ce lundi. Le point d'orgue de la semaine est prévu vendredi avec la publication des chiffres mensuels de l'emploi. Le marché attend plus de 680.000 créations de postes en juin mais les opérateurs scruteront particulièrement l'évolution des salaires sur le mois, alors que les employeurs peinent à trouver des travailleurs pour combler les postes vacants et que les allocations chômage liées à la pandémie sont en train de diminuer dans certains États.

En toile de fond, les investisseurs surveillent l'évolution de la pandémie qui continue à faire des ravages dans de nombreux pays. La propagation du variant Delta inquiète particulièrement.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar grignote 0,1% à 91,9 points face à un panier de 6 devises de référence, tandis que l'euro recule de 0,2% face au billet vert à 1,191$ entre banques. Sur les marchés obligataires, les taux se détendent nettement à l'image du rendement du T-Bond à 30 ans qui pointe à 2,107% (-4,2 pb) et celui du T-Bond à 10 ans qui recule de 3,9 pb à 1,485%.

Sur le marché des cryptos, le Bitcoin remonte de 3,5% sur 24h, s'affichant autour de 34.440$ sur la plateforme Bitfinex.

Enfin, les cours du pétrole consolident mais restent au plus haut depuis plus de deux ans. Le baril de WTI recule de 1,2% à 73,1$ sur le Nymex pour le contrat à terme d'août, alors que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'août) rend 1,2% à 75,3$. Les opérateurs attendent la journée de jeudi et la réunion de l'Opep+ qui devrait déboucher sur une nouvelle petite hausse des quotas de production du groupe de pays pétroliers. La reprise des négociations sur le nucléaire iranien dans les jours à venir sera également suivie de près.

VALEURS A SUIVRE

* Tesla (+3%). Les régulateurs chinois ont déclaré samedi que Tesla allait rappeler près de 300.000 voitures Model 3 et Model Y fabriquées et importées en Chine pour une mise à jour logicielle liée à la conduite assistée, les propriétaires n'étant pas tenus de retourner leurs véhicules.

* Johnson & Johnson (+0,3%). Le groupe pharmaceutique américain a annoncé avoir accepté de payer 263 millions de dollars pour mettre fin à la procédure l'accusant d'avoir alimenté une épidémie d'opioïdes dans l'Etat de New York et deux de ses comtés.

* Virgin Galactic cède 4% après son envol de 38,8% vendredi. Le groupe a obtenu le feu vert de la FAA, l'autorité fédérale du secteur aéronautique, pour ses vols commerciaux futurs après le succès de son vol d'essai.

* United Airlines (-4%). La méga commande du transporteur se précise. Selon les dernières informations obtenues par Reuters, la compagne basée à Chicago serait en train de finaliser un contrat de plus de 30 milliards de dollars au prix catalogue. Cette commande porterait sur près de 270 appareils répartis entre 200 Boeing 737 MAX et 70 Airbus A321neo. Une annonce officielle pourrait intervenir demain lors d'un rendez-vous avec les investisseurs. L'accord serait le plus important du secteur depuis que la pandémie de coronavirus a mis à mal toute l'industrie aéronautique,éclipsant les récentes commandes de plus de 100 MAX de la part de Southwest Airlines.

United a déjà acquis 25 monocouloirs Max en mars dernier. Mais en cas de confirmation, cette nouvelle méga commande auprès de Boeing apporterait un bol d'air frais au géant américain de l'aéronautique qui s'efforce de relancer les ventes du Max après deux crashs mortels et une longue immobilisation mondiale de l'appareil. Ces avions permettraient à United de mettre au rebut ses plus vieux Boeing 757, dont beaucoup datent du milieu des années 1990 et sont plus gourmands en carburant que les avions de dernière génération.

United est également déjà cliente de l'A321 d'Airbus. Il y a deux ans, elle a commandé 50 unités du futur A321XLR pour près de 7 Mds$ au prix catalogue. Elle devrait recevoir ses premiers appareils en 2024. Cette commande additionnelle d'A321neo constituerait ainsi une bonne nouvelle pour Airbus dans la mesure où United est considéré comme l'un des acheteurs les plus influents du secteur. La compagnie a par ailleurs indiqué tabler sur un bénéfice imposable ajusté en juillet, ce qui serait son premier résultat positif depuis janvier 2020 avec la reprise des réservations.

* Boeing (-3,3%) devra patienter pour voir entrer en service son 777X. L'agence américaine de la sécurité aérienne (FAA) a informé le géant de l'aéronautique qu'elle ne certifiera pas "de manière réaliste" l'appareil, une version allongée du 777, avant la mi/fin 2023. Dans une lettre datée du 13 mai et vue par 'Reuters' et 'Bloomberg', le régulateur a aussi dit à Boeing que son nouveau modèle d'appareil n'était pas encore prêt pour franchir une étape significative de certification. La lettre évoque un certain nombre de réserves concernant le manque de données et l'absence d'une évaluation préliminaire de la sécurité que l'agence doit examiner.

La FAA exige notamment que Boeing remédie à de multiples lacunes, particulièrement en ce qui concerne le logiciel de contrôle de vol qui a apparemment déclenché le déplacement de l'avion sans l'intervention des pilotes lors d'un vol effectué en décembre. "Boeing reste pleinement concentré sur la sécurité, qui est notre priorité absolue tout au long du développement du 777X", a déclaré un porte-parole du constructeur aéronautique américain. "Nous travaillons dans le cadre d'un processus de développement rigoureux pour nous assurer que nous répondons à toutes les exigences applicables". En janvier, Boeing avait lui-même fait part du report de l'entrée en service du 777X à la fin de l'année 2023, le dernier d'une série de retards pour un avion dont le début des opérations était initialement prévu pour l'année passée.

* Biogen (-2,5%). Une commission de la Chambre des représentants américaine a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête sur l'approbation et la tarification de l'Aduhelm, le médicament de Biogen contre la maladie d'Alzheimer, face aux réserves suscitées par son prix élevé et les preuves cliniques de son efficacité.