Wall Street : le Nasdaq accuse le coup, Alphabet en chute libre !

(Boursier.com) — La cote américaine a corrigé lourdement mercredi dans le sillage d'Alphabet dont le titre a décroché de plus de 9% suite à une grosse déception concernant la croissance dans le cloud... Microsoft s'illustre en revanche dans l'intelligence artificielle et gagne 3%. Le Nasdaq cède finalement 2,43% à 12.821 pts. Le S&P 500 abandonne quant à lui 1,43% à 4.186 pts. Le Dow Jones limite son retard à 0,32% à 33.035 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI regagne 1,7% à 85$. L'indice dollar s'adjuge 0,1% face à un panier de devises de référence. Le Bitcoin reste ferme à 34.628$.

Selon le rapport du jour du Département américain au Commerce, les ventes de logements neufs du mois de septembre aux Etats-Unis se sont établies au nombre de 759.000 unités, contre 680.000 de consensus de place selon FactSet et 676.000 un mois auparavant. La précédente lecture du mois d'août était de 675.000 avant ajustement.

Jeudi, les commandes de biens durables et les chiffres du PIB américain du troisième trimestre seront à suivre... Notons que le PIB américain du troisième trimestre qui sera dévoilé demain pourrait poser problème à la Fed, dans la mesure où la croissance pourrait s'afficher au plus haut depuis le quatrième trimestre 2021, avec un consensus tablant sur une expansion au rythme de 3,8% (première estimation préliminaire T3), contre un taux final de 2,1% pour le deuxième trimestre. Les dépenses de consommation devraient rester robustes. Les grandes questions tournent autour de l'impact sur la réponse politique de la Fed. Même si le consensus considère toujours que les taux ont atteint leur sommet, les spécialistes ont averti qu'une croissance économique plus forte n'était pas cohérente avec le scénario d'une désinflation continue. Le président de la Fed a d'ailleurs averti la semaine dernière que le retour à l'objectif d'inflation de 2% pourrait nécessiter une période de croissance inférieure à la tendance. Cependant, les économistes notent que malgré certains vents contraires, de fortes dépenses des vacances pourraient encore maintenir une consommation élevée au quatrième trimestre.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans atteint 5,08%, alors que le 10 ans revient à 4,91% après avoir atteint les 5% avant-hier - au plus haut depuis 2007. Le 30 ans évolue à 5,05%... Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est désormais de plus de 97% que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5% sur les fed funds le 1er novembre. La probabilité d'un statu quo monétaire jusqu'à la fin de l'année se situe à plus de 69% d'après le même baromètre.

L'investisseur activiste Bill Ackman a déclaré lundi qu'il avait couvert son pari en baisse sur les bons du Trésor américain, alimentant un sursaut des obligations du Trésor suite à une faiblesse antérieure qui avait vu le '10 ans' passer au-dessus des 5% de rendement pour la première fois depuis 2007. Ackman a également déclaré que l'économie ralentissait plus rapidement que ne le suggéraient les données récentes. rappelons que le fondateur de Pershing Square avait révélé en août sa position de vente sur les bons du Trésor à 30 ans, arguant que des changements structurels tels que la démondialisation et l'énergie ajouteraient aux risques haussiers autour de l'inflation, tandis que la dynamique de l'offre pousserait également les rendements à la hausse... Malgré une récente remontée des rendements à leurs plus hauts niveaux depuis plus de 15 ans, les arguments haussiers autour des bons du Trésor continuent de tourner autour de facteurs tels que les risques géopolitiques, les valorisations par rapport aux actions et le positionnement étendu.

Amazon, Intel, Ford, Capital One Financial et Chipotle Mexican Grill, publieront leurs comptes jeudi soir. Mastercard, Merck, Comcast, UPS, Honeywell, Bristol-Myers, Altria, American Tower Corporation, Northrop Grumman, Boston Scientific, Valero, PG&E, Keurig Dr Pepper, Hershey, Newmont ou Royal Caribbean, annonceront aussi leurs trimestriels jeudi.

ExxonMobil, Chevron, AbbVie, Charter Communications, Colgate-Palmolive, Phillips 66, Imperial Oil, Xcel Energy, AutoNation, Newell Brands et Stanley Black & Decker, publieront enfin leurs comptes vendredi...

Les valeurs

Alphabet, la maison-mère de Google, chute de 9,5% ! Le géant californien de Mountain View a pourtant dépassé les attentes de marché en termes de bénéfice par action et de revenus totaux pour le troisième trimestre, mais les inquiétudes portant sur le segment cloud ont pesé apparemment bien plus dans l'esprit des opérateurs - d'autant que dans le même temps, Microsoft vient de publier des chiffres cloud plus solides que prévu... Alphabet a donc annoncé hier soir un chiffre d'affaires trimestriel 'cloud' inférieur aux attentes, ce qui constitue visiblement le seul point à retenir pour les marchés boursiers, les investisseurs étant devenus littéralement obsédés par le cloud et l'IA, au point de négliger toute autre activité.

Alphabet a tout de même réalisé une croissance des revenus cloud de 22,5% à 8,41 milliards de dollars, mais les spécialistes relèvent qu'il s'agit là pour Google Cloud de la plus faible performance depuis le premier trimestre 2021. Le consensus de marché était par ailleurs de 8,6 milliards de dollars. Le bénéfice d'exploitation de Google Cloud est ressorti à 266 millions de dollars sur le trimestre de septembre, contre une perte de 440 millions un an avant. Le consensus Bloomberg se situait à 434 millions de dollars de bénéfice... Ruth Porat, présidente et directrice financière d'Alphabet, a indiqué que les ventes de l'unité avaient été affectées par les réductions de dépenses de certains clients.

Alors que dans le cloud, Alphabet a donc fort à faire face à Azure ou AWS, les ventes publicitaires du géant de l'Internet demeurent quant à elles robustes. Alphabet a fait état hier soir de revenus publicitaires de 59,65 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 54,48 milliards de dollars un an plus tôt et 59,1 milliards de consensus. Les revenus de Google Search ("& Autres") ont été de 44,03 milliards de dollars contre 39,54 milliards un an plus tôt. Les recettes YouTube ont représenté 7,95 milliards contre 7,07 milliards pour la période comparable, l'an dernier. Après avoir pesé sur la performance, YouTube dépasse donc les attentes... Les revenus Google Network ont représenté 7,67 milliards de dollars, en léger repli.

Le groupe a dévoilé un bénéfice net de 19,7 milliards de dollars sur la période allant de juillet à septembre, contre 13,9 milliards un an plus tôt. Alphabet a réalisé un chiffre d'affaires global de 76,7 milliards de dollars, contre un consensus de 76 milliards environ et un niveau de 69 milliards un an avant. Les revenus hors coûts d'acquisition du trafic ont été de 64 milliards de dollars, contre 63 milliards de consensus. Le bénéfice net par action a été de 1,55$ contre 1,45$ de consensus.

Microsoft grimpe de 3% à la suite d'une publication trimestrielle bien meilleure que prévu. Le titre renoue ainsi avec ses sommets historiques de juillet sur la place américaine, alors que sa capitalisation boursière dépasse les 2.500 milliards de dollars, non loin d'Apple qui ne vaut "plus que" 2.700 milliards de dollars. Le géant software de Redmond a donc révélé hier soir un premier trimestre fiscal nettement supérieur aux anticipations de marché, avec un rebond de la croissance cloud d'Azure, soutenue par un pari majeur sur l'intelligence artificielle. L'accélération du cloud s'est accompagnée par ailleurs de revenus traditionnels plutôt solides.

Microsoft a ainsi affiché pour le trimestre clos sa plus forte croissance du chiffre d'affaires en six trimestres, avec cette reprise du cloud stimulée par la demande IA. Sur le segment de l'intelligence artificielle générative, le groupe a pris une avance certaine avec son investissement massif dans la startup OpenAI, propriétaire de ChatGPT. Les revenus trimestriels totaux ont ainsi atteint 56,5 milliards de dollars pour la période close fin septembre, soit une progression de 13% en glissement annuel et une performance supérieure au consensus de marché. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,99$ sur ce premier trimestre fiscal, largement supérieur aux attentes. Les analystes anticipaient des revenus de 54,5 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,65$. Le bénéfice net trimestriel a été de 22,3 milliards de dollars, en croissance de 27%.

La division cloud, incluant Azure, a affiché des revenus de 24,3 milliards de dollars, en hausse de 19% sur un an, alors que le consensus était de 23,5 milliards. Azure seul a réalisé sur ce trimestre de septembre une croissance de 29%, contre 26% de consensus. Les dépenses en capital sont ressorties à 11,2 milliards de dollars contre 10,7 milliards un trimestre auparavant, un niveau historiquement élevé pour le groupe, à la hauteur des ambitions. La division 'productivité' regroupant Office et les ventes publicitaires LinkedIn a affiché un chiffre d'affaires en hausse de 13% à 18,6 milliards de dollars, dépassant également les attentes qui étaient de 18,2 milliards. Le segment PC mené par la division Windows, et comprenant les jeux et services Xbox, a affiché une amélioration de 3% à 13,7 milliards de dollars.

Le management de Microsoft estime avoir gagné des parts de marché dans le cloud, les logiciels de sécurité et les applications d'entreprises dans des domaines tels que la gestion client ou la finance. La directrice financière Amy Hood souligne la bonne exécution du groupe, la progression des chiffres cloud et la légère amélioration sur le segment PC. Elle souligne les revenus totaux bien supérieurs aux objectifs de juillet. Concernant Azure, le service cloud laissant les clients utiliser des produits OpenAI affiche désormais 18.000 clients contre 11.000 un trimestre auparavant. Hood anticipe une croissance des revenus d'Azure de 26 à 27% sur le trimestre de décembre - deuxième trimestre fiscal -, hors impacts des devises. Pour le deuxième semestre fiscal, la croissance d'Azure devrait ressortir pratiquement stable et montrer l'impact accru de l'IA, selon la dirigeante. Bloomberg estime que Microsoft a investi 13 milliards de dollars dans OpenAI, ce qui place le groupe en tête de la course actuelle dans l'intelligence artificielle. Satya Nadella souligne que le groupe "insuffle rapidement l'IA dans chaque couche de sa pile technologique" pour générer des gains de productivité pour les clients.

Texas Instruments trébuche de 3,5%. Le géant américain des semi-conducteurs pour l'industrie de la téléphonie mobile a affiché en effet de timides prévisions financières hier soir, sur fond de demande sans relief. Pour le quatrième trimestre, le groupe envisage des revenus allant de 3,93 à 4,27 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 4,5 milliards de dollars. Le bénéfice par action est attendu entre 1,35 et 1,57$, contre 1,76$ de consensus Bloomberg. Sur le troisième trimestre juste clos, les revenus ont corrigé de 14% à 4,53 milliards de dollars, contre 4,55 milliards de consensus. Le bénéfice par action a tout de même dépassé les attentes à 1,85$. Sur l'exercice, les revenus pourraient chuter de 10%, selon les anticipations de marché, ce qui mettrait un terme à une période de trois ans de croissance. Haviv Ilan, directeur général du groupe, note tout de même que la croissance automobile s'est poursuivie durant le trimestre, mais ajoute que la faiblesse industrielle s'est quant à elle étendue.

Snap (-1,5%) a battu le consensus à Wall Street hier soir pour son troisième trimestre, ce qui a initialement propulsé hier soir le titre de la maison-mère de Snapchat, avant qu'il ne retombe sur des prévisions prudente pour le quatrième trimestre. Pour son troisième trimestre d'abord, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 2 cents, alors que les analystes tablaient sur une perte. Les revenus ont totalisé 1,19 milliard de dollars (+5,4%), dépassant les attentes de près de 8%, alors qu'ils se situaient à 1,13 milliard de dollars un an avant. La perte nette ressort à 368 millions de dollars, contre -398 millions de dollars de consensus. Le groupe a donc renoué avec la croissance, les efforts d'amélioration dans l'activité de publicité digitale semblant porter leurs fruits. Néanmoins, Snap prévient que le contexte géopolitique pourrait peser sur le comportement des annonceurs durant le quatrième trimestre.

Snap dit avoir vu un grand nombre de campagnes publicitaires axées sur la marque s'arrêter au troisième trimestre après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, et s'attend à ce que ce retard puisse se poursuivre au quatrième trimestre. Le groupe juge "imprudent" de fournir des perspectives formelles pour le trimestre en cours, mais ses prévisions internes font ressortir des revenus de 1,32 à 1,38 milliard de dollars, ce qui représenterait une croissance de 2 à 6% et dépasserait le consensus.

Visa (+0,9%) a dévoilé des comptes solides pour son quatrième trimestre fiscal. Le bénéfice net s'est affiché à 4,7 milliards de dollars soit 2,27$ par action, soit 17,3 milliards de dollars au total sur l'exercice clos. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 8,6 milliards de dollars, soit 32,7 milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice. La croissance ressort à 11% sur le trimestre et l'année. Le bénéfice ajusté par action sur le trimestre a été de 2,33$, contre 2,23$ de consensus de place et 1,93$ un an auparavant. Les revenus trimestriels dépassent également le consensus. Le groupe de San Francisco a affiché une croissance de 9% du volume des paiements sur son réseau. Les consommateurs ont dépensé près de 3.200 milliards de dollars sur le réseau Visa durant le trimestre, avec notamment une progression de 6% sur le marché domestique américain. Le directeur général Ryan McInerney se dit confiant dans la capacité du groupe à "délivrer", malgré le contexte géopolitique et l'incertitude économique.

Thermo Fisher Scientific (-5,4%), le leader américain du matériel de recherche et d'analyse, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal clos fin septembre 2023 des revenus de 10,57 milliards de dollars, en retrait de 1% en glissement annuel, mais sa croissance organique ressort légèrement positive de 1%. Le bénéfice ajusté dilué par action a été de 5,69$ sur le trimestre, soit une croissance de 12% en glissement annuel grâce à l'amélioration de 200 points de base de la marge opérationnelle ajustée. Le bpa est ainsi légèrement au-dessus des attentes, mais les revenus déçoivent. Le groupe indique que l'impact des conditions macroéconomiques a augmenté durant le troisième trimestre. "Même si les conditions du marché se sont encore affaiblies au cours du troisième trimestre, je suis très satisfait de l'exécution de notre équipe qui a permis à notre société de générer à la fois une excellente expansion de la marge et une croissance du bpa ajusté", a déclaré Marc Casper, PDG. Néanmoins, compte tenu de l'environnement, le groupe révise ses estimations de revenus et de bpa ajusté pour l'exercice, tablant désormais sur des revenus de 42,7 milliards de dollars, une croissance organique de 1% et un bpa ajusté de 21,50$. Le consensus était de 22,3$ de bpa ajusté pour 43,5 milliards de dollars de revenus.

T-Mobile US (stable), l'opérateur télécom américain, a rehaussé ses prévisions de free cash flow pour l'année, alors que les résultats trimestriels et les additions de nouveaux abonnés ont dépassé les attentes de marché. Le free cash flow ajusté annuel est désormais attendu entre 13,4 et 13,6 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure allant de 13,2 à 13,6 milliards. Le groupe a aussi rehaussé sa guidance en termes de nouveaux abonnés wireless et table désormais sur 5,7 à 5,9 millions 'd'additions nettes'. Sur le trimestre clos en septembre, l'opérateur a affiché des revenus de 19,25 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action a atteint 1,82$, à comparer à un consensus de 1,74$. T-Mobile a récupéré 850.000 clients de téléphonie postpayée au troisième trimestre, le niveau le plus élevé du secteur, dépassant par ailleurs les estimations de FactSet.

General Dynamics (+4%), le contractant américain de défense, a affiché pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice en retrait du fait des coûts accrus, mais la demande en équipements militaires reste conséquente dans un contexte de tensions géopolitiques. Le groupe a fait état de revenus trimestriels en progression de 6% à 10,6 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 836 millions de dollars et 3,04$ par action sur une base diluée. Le cash flow net des activités opérationnelles a atteint 1,3 milliard de dollars. Le backlog ressort au plus haut historique à 95,6 milliards de dollars, pour un ratio 'book-to-bill' de 1,4 présageant une belle croissance. "Nous continuons de constater une forte demande et une croissance constante des revenus dans l'ensemble de l'entreprise, ce qui se traduit par une croissance significative du carnet de commandes", a déclaré Phebe N. Novakovic, président-directeur général.

Boeing (-2,5%) a dévoilé une neuvième perte trimestrielle consécutive avec également une déception du côté des flux de trésorerie. Sur les trois mois clos fin septembre, la société enregistre un chiffre d'affaires de 18,1 milliards de dollars, une perte par action GAAP de 2,70$ et une perte par titre ajustée de 3,26$ (2,95$ de consensus). Les résultats ont été impactés par des performances défavorables de la branche Défense et par une baisse des livraisons de 737. Le free cash flow est à nouveau négatif, -310 M$, contre 2,9 Mds$ un an plus tôt et -252,6 M$ de consensus. Au niveau de la division commerciale, Boeing a vu ses revenus atteindre 7,9 milliards de dollars grâce à l'augmentation des livraisons de 787. La marge opérationnelle est de -8,6%, reflétant la baisse des livraisons de 737 ainsi que des coûts anormaux et des dépenses saisonnières, y compris dans la recherche et le développement.

La firme prévoit toujours de livrer 70 à 80 Dreamliners en 2023 mais s'attend maintenant à expédier 'seulement' entre 375 et 400 737 MAX. Cette révision intervient un mois après que les dirigeants eurent déjà fait preuve d'une plus grande prudence, affirmant que les livraisons seraient de l'ordre de 400 appareils, les réparations sur une section critique du fuselage s'avérant plus complexes que prévu. Le groupe compte passer à un rythme de production de 38 737 MAX par mois d'ici la fin de l'année tandis qu'il est en train d'augmenter la cadence du côté du 787 à cinq unités par mois. Le carnet de commandes total de la société atteint 469 milliards de dollars, dont plus de 5.100 avions commerciaux.

Boeing a par ailleurs enregistré un nouveau trimestre de marges négatives dans sa branche Défense (-16,9%) en raison de pertes combinées de 797 millions de dollars sur son Air Force One de nouvelle génération et sur un programme de satellite non spécifié. Boeing a néanmoins réitéré son plan visant à générer 3 à 5 milliards de dollars de cash-flow libre cette année et 4,5 à 6,5 Mds$ de cash-flow opérationnels.

CME Group (-0,1%) a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 1,34 milliard de dollars et un bénéfice opérationnel de 820 millions de dollars. Le bénéfice net a représenté 750 millions de dollars et le bénéfice dilué par action 2,06$. Sur une base ajustée, le bénéfice a été de 818 millions de dollars soit 2,25$ par titre. "Le CME Group a réalisé son neuvième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres du bénéfice ajusté par action et une augmentation de 9% de son chiffre d'affaires alors que les acteurs du marché continuent de se tourner vers nos marchés pour atténuer leurs risques d'activité dans un contexte d'incertitude géopolitique croissante", a déclaré le président et directeur général Terry Duffy. Autrement dit, les traders ont utilisé les produits du groupe pour se couvrir contre la volatilité de marché.

Moody's (+2,8%) a affiché au troisième trimestre une augmentation de 15% des revenus à 1,5 milliard de dollars, pour un bénéfice dilué par action en vive hausse de 28% à 2,11$ et un bénéfice ajusté par action en croissance de 31% à 2,43$. Le groupe table pour 2023 sur un bénéfice dilué par action allant de 8,60 à 9,10$, et un bpa ajusté allant de 9,75 à 10,25$. Le consensus de place était de 2,31$ de bpa ajusté trimestriel et 10,03$ sur l'exercice...