Wall Street : le Nasdaq accélère encore !

(Boursier.com) — Wall Street s'affirme désormais dans le vert ce mardi, malgré les quelques inquiétudes concernant la fin définitive du cycle de resserrement monétaire. Le S&P 500 gagne 0,32% à 4.380 pts et le Dow Jones 0,22% à 34.172 pts. Le Nasdaq se redresse encore de 0,85% à 13.632 pts. Les opérateurs avaient déjà "joué" ces derniers jours avec beaucoup d'assurance - peut-être un peu trop - la fin du cycle de resserrement monétaire de la Fed, après deux 'pauses' sous forme de statu quo lors des deux dernières réunions FOMC. Cet espoir était alimenté par de récentes statistiques économiques plus faibles outre-Atlantique, confirmant une détente sur le marché du travail et un ralentissement plus général de l'économie.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI reperd 3,1% à 78,3$. L'once d'or régresse de 1% à 1.970$. L'indice dollar remonte de 0,4% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,93%, contre 4,59% sur le 10 ans et 4,74% sur le 30 ans.

Le déficit américain du commerce international des biens et services pour le mois de septembre 2023 est ressorti à 61,5 milliards de dollars selon le rapport du jour, à comparer à un consensus de place de 60 milliards de dollars et un niveau révisé à 58,7 milliards de dollars pour le mois antérieur.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a ravivé hier les craintes de hausse de taux, alors que les marchés donnaient pour presque assurée la fin du cycle de durcissement monétaire. Ainsi, Kashkari a jugé que la banque centrale avait probablement encore du travail à faire pour contrôler l'inflation. "L'économie s'est montrée très résiliente, même si nous avons beaucoup augmenté les taux d'intérêt au cours des deux dernières années", a constaté Kashkari dans une interview sur Fox News. "Nous n'avons pas complètement résolu le problème de l'inflation. Nous avons encore du travail à faire pour y parvenir", a ajouté le responsable.

La Fed s'est réunie la semaine dernière et a maintenu ses taux entre 5,25 et 5,5% tout en laissant ouverte la possibilité de relever encore les taux, l'inflation étant toujours bien supérieure à l'objectif de 2%. Néanmoins, après deux pauses sur les taux lors des deux dernières réunions monétaires, les investisseurs tiennent pour quasiment acquise la fin des durcissements monétaires. Kashkari a déclaré que les récentes données sur l'inflation étaient bonnes et en baisse, mais il se dit encore "un peu nerveux à l'idée de crier victoire trop tôt" et souhaite voir plus de données avant de décider de la suite.

Austan Goolsbee, le président de la Fed de Chicago, a indiqué pour sa part sur CNBC que la Fed avait effectué des avancées significatives dans sa lutte contre l'inflation et que l'attention devrait se tourner vers la durée du maintien de taux élevés. Goolsbee juge aussi que l'inflation pourrait bientôt chuter à une vitesse historique (!).

Dans l'actualité économique cette semaine, les opérateurs suivront encore demain mercredi les stocks de grossistes et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains. Jeudi, les marchés seront attentifs aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Vendredi, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan et la balance budgétaire américaine retiendront l'attention. Jeffrey Schmid, John Williams, Christopher Waller, Lorie Logan, Raphael Bostic, Thomas Barkin ou Kathleen O'Neill Paese de la Fed, interviendront durant la semaine. Le président de la Fed, Jerome Powell, participera jeudi à un panel sur les défis de la politique monétaire lors de la conférence annuelle de recherche du FMI à Washington.

La saison des résultats trimestriels n'est quant à elle pas encore totalement terminée aux USA. Gilead Sciences, Uber Technologies, Air Products & Chemicals, Occidental Petroleum, Emerson Electric, KKR, D.R. Horton, Devon Energy, Global Foundries, Zimmer Biomet, eBay, Mosaic, The Carlyle Group, Lucid, Robinhood, Coty, Waters, Akamai, Rivian et Coupang, annoncent ce mardi. Walt Disney, Biogen, Corteva, Warner Bros. Discovery, Take-Two Interactive, Roblox ou Teva, dévoilent leurs comptes demain mercredi. Becton, Dickinson & Co, The Trade Desk, Li Auto, News Corp, NIO Inc, Illumina, Rogers et Brookfield publient jeudi.

Les valeurs

Vertex Pharmaceuticals (-1%), le laboratoire de biotechnologies du Massachusetts, qui pèse désormais 100 milliards de dollars à Wall Street, a quelque peu déçu hier soir en publiant pour son troisième trimestre des revenus de 2,48 milliards de dollars (+6%), à comparer à un consensus de 2,5 milliards. Les ventes du blockbuster du groupe, Trikafta, dans la fibrose kystique, ont été de 2,27 milliards de dollars, quant à elles en ligne avec le consensus de marché. Le bénéfice ajusté par action a été de 4,08$ sur le trimestre clos contre 3,97$ de consensus. Néanmoins, Vertex se permet de relever ses estimations 2023 de revenus produits à environ 9,85 milliards de dollars. A fin septembre, le niveau de cash et équivalents du groupe s'établissait à 13,6 milliards de dollars contre 10,9 milliards de dollars à fin 2022.

International Flavors & Fragrances (stable), le groupe basé à New York, actif dans l'industrie de la parfumerie et des arômes, grimpe avant bourse à Wall Street. IFF a publié hier soir des comptes supérieurs aux attentes de marché pour son troisième trimestre, affichant un bpa ajusté de 89 cents à comparer à un consensus de 76 cents et un niveau de 1,36$ un an auparavant. Les revenus ont été de 2,82 milliards de dollars, contre 3,06 milliards sur la période comparable, l'année précédente, mais supérieurs de 2% au consensus. International Flavors & Fragrances a par ailleurs reconfirmé sa fourchette prévisionnelle de ventes pour l'ensemble de l'exercice 2023, comprise entre 11,3 milliards et 11,6 milliards de dollars, et s'attend désormais à se situer entre le milieu et le haut de sa fourchette prévisionnelle d'Ebitda opérationnel ajusté pour l'exercice 2023, comprise entre 1,85 et 2 milliards de dollars, en raison d'un rapport prix/inflation favorable et d'une productivité améliorée.

Uber Technologies (+1%) a publié pour son troisième trimestre fiscal des réservations brutes en augmentation de 21% en glissement annuel à 35,3 milliards de dollars, avec une progression de 31% sur le segment mobilité à 17,9 milliards de dollars et une croissance de 18% à 16,1 milliards de dollars dans l'activité de livraison. Les revenus ont quant à eux progressé de 11% en comparaison de l'an dernier à 9,3 milliards de dollars. L'expansion ressort à 10% à devises constantes. Le bénéfice des opérations ressort positif de 394 millions de dollars, soit une augmentation de 889 millions de dollars en glissement annuel. Le bénéfice net part du groupe s'établit ainsi à 221 millions de dollars, malgré une perte latente de 96 millions de dollars sur le portefeuille d'investissements. L'Ebitda ajusté a quant à lui doublé en comparaison de l'an dernier, à 1,1 milliard de dollars, contre 1 milliard de consensus. Le free cash flow s'est envolé de 153% à 905 millions. Le bpa dilué est positif de 10 cents contre -61 cents un an plus tôt.

Pour son quatrième trimestre, Uber anticipe des réservations brutes allant de 36,5 à 37,5 milliards de dollars, ce qui dépasserait les attentes. L'Ebitda ajusté est quant à lui attendu entre 1,18 et 1,24 milliard de dollars, contre 1,15 milliard de consensus. Le groupe parie donc sur une forte demande durant la saison cruciale des fêtes de fin d'année. Pour le trimestre clos, le bénéfice ajusté a battu le consensus mais les revenus sont ressortis un peu courts, le groupe évoquant l'impact de certains changements comptables sur les revenus.

Air Products & Chemicals (-10%), le spécialiste américain des gaz industriels et médicaux, a publié pour son quatrième trimestre fiscal 2023 un bénéfice GAAP par action de 3,08$ et un bénéfice ajusté de 3,15$ par titre. Les revenus sur ce trimestre clos fin septembre ont été de 3,19 milliards de dollars, contre 3,57 milliards sur la période comparable de l'année antérieure. Le consensus était de 3,12$ de bpa ajusté pour 3,35 milliards de dollars de revenus. Le bénéfice net consolidé a été de 694 millions de dollars, en hausse de 17% en glissement annuel. L'Ebitda ajusté a été de 1,3 milliard de dollars, en augmentation de 10%. Le groupe affirme sa guidance de bpa ajusté 2024 entre 12,8 et 13,1$, ce qui représenterait une augmentation de 13% en milieu de fourchette.

Tripadvisor (+7%), le voyagiste en ligne américain a dévoilé hier soir, pour son troisième trimestre 2023, des revenus de 533 millions de dollars en croissance de 16% en glissement annuel, pour un bénéfice net de 27 millions de dollars soit 19 cents par titre sur une base diluée (+8%). L'Ebitda ajusté a grimpé de 24% à 127 millions de dollars. Le segment TheFork a affiché des ventes en hausse de 20% à 42 millions. Le bénéfice ajusté par action a été de 52 cents, contre 28 cents un an avant et 48 cents de consensus. Les revenus ont quant à eux dépassé les attentes de 5%. La société a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions, autorisé par le conseil d'administration. Le programme permet le rachat de 250 millions de dollars d'actions ordinaires sur une durée de deux ans.

D.R. Horton (+3%), le promoteur immobilier américain, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal 2023 un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars soit 4,45$ par titre, un bénéfice avant imposition de 2 milliards et des revenus consolidés en croissance de 9% à 10,5 milliards de dollars. Les commandes nettes ont grimpé de 39% à 18.939 logements, représentant 7,3 milliards de dollars (+34%).

Zimmer Biomet (-4%) a publié pour son troisième trimestre des revenus de 1,75 milliard de dollars, en augmentation de 5% en glissement annuel, pour un bénéfice ajusté par action de 1,65$. Le groupe a mis à jour sa guidance du fait des anticipations concernant les devises, mais réaffirme ses prévisions de revenus à changes constants et de bénéfice ajusté par action.

GlobalFoundries (+8%) bondit à Wall Street, alors que le groupe table sur des profits supérieurs aux attentes. Les résultats sur la période de juillet à septembre ont par ailleurs dépassé les anticipations de marché. Sur le trimestre clos, les revenus ont représenté 1,85 milliard de dollars, pour un bénéfice net de 249 millions de dollars et un bénéfice ajusté de 308 millions de dollars. L'Ebitda ajusté a été de 667 millions de dollars.

NXP Semiconductors (+3%), le concepteur néerlandais de 'semis' coté sur la place américaine, a affiché au troisième trimestre des revenus de 3,43 milliards de dollars quasiment stables en glissement annuel. Le free cash flow ajusté a été de 788 millions de dollars. Le groupe table sur des revenus stables pour l'exercice 2023.

KKR (+5%), le géant de l'investissement de private equity, a dépassé les attentes sur le trimestre clos. Le groupe new-yorkais a affiché un bénéfice distribuable en recul de 6,6% en comparaison de l'an dernier, soit une baisse moins prononcée que prévu, grâce au rebond de 24% des profits de son unité assurance. Le management juge que les résultats démontrent la durabilité, la diversité et la croissance de l'activité.

Intel (+2%) serait en première ligne pour un éventuel programme de financement de plusieurs milliards de dollars du gouvernement américain visant à fabriquer des microprocesseurs destinés à des applications militaires, a rapporté le Wall Street Journal. Ainsi, le groupe serait le principal candidat susceptible de recevoir ces milliards de dollars de financement gouvernemental pour des installations sécurisées produisant des puces pour applications militaires et de renseignement, assure le WSJ, faisant allusion au Chips & Science Act de 53 milliards de dollars de Joe Biden. Intel pourrait donc utiliser ses installations en Arizona pour produire des puces destinées à la fois à l'armée américaine et aux services de renseignement, dans le cadre des efforts du gouvernement visant à réduire sa dépendance aux technologies étrangères. Le WSJ note que, même si aucune indication formelle n'a été donnée quant au montant de la subvention, ni à l'entreprise qui en bénéficiera, Intel pourrait obtenir entre 3 et 4 milliards de dollars de financement pour son installation...

Baidu (stable), le moteur de recherche chinois coté à Wall Street, a commandé des puces d'IA auprès de son compatriote Huawei cette année, ont indiqué à Reuters deux sources familières de la question. Cette décision intervient alors que les Etats-Unis ont durci les conditions d'exportations des semi-conducteurs les plus avancées, notamment ceux du champion américain Nvidia, en direction de la Chine. Selon l'une des sources de Reuters, Baidu, qui développe Ernie, un robot conversationnel de type ChatGPT, aurait passé commande en août, peu avant les annonces de Washington, pour 1.600 puces Ascend AI 910B auprès de Huawei. Ces puces ont été développées comme alternative à la puce A100 de Nvidia. La source ajoute qu'en octobre, Huawei avait livré plus de 60% de la commande, environ 1.000 puces. Il s'agit d'une commande d'un peu plus de 60 millions de dollars, soit un montant relativement modeste, mais la décision illustre aussi le fait que les grands groupes chinois peuvent se passer de Nvidia (stable).

WeWork, le groupe actif dans la mise à disposition de locaux et de services de coworking, soutenu par SoftBank, s'est comme attendu inscrit hier sous protection de la loi américaine sur les faillites. Un porte-parole de WeWork, cité par Reuters, a indiqué que 92% des prêteurs de l'entreprise avaient accepté de convertir leur dette garantie en actions dans le cadre d'un accord de soutien à la restructuration, effaçant ainsi environ 3 milliards de dollars de dette. SoftBank a jugé que l'accord de soutien à la restructuration de WeWork était l'action appropriée pour que l'entreprise réorganise ses activités et sorte de la procédure de chapitre 11, précise Reuters. Dans un dossier déposé auprès du tribunal des faillites du New Jersey, WeWork a fait état d'un actif de 15,06 milliards de dollars et d'un passif de 18,66 milliards de dollars à fin juin.