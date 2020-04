Wall Street : le marché rebondit avec le pétrole

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York regagne du terrain mercredi après deux jours de forte baisse, saluant un rebond du pétrole après son krach des derniers jours. Les marchés apprécient en outre l'adoption par le Sénat américain, mardi soir, d'un plan complémentaire de soutien à l'économie de près de 500 milliards de dollars. Enfin, Donald Trump a précisé ses projets de geler l'immigration, qui ne porteront pour l'instant que sur la délivrance de cartes vertes et non sur les permis de travail de court terme utilisés par les entreprises, notamment les "technos" de la Silicon Valley.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones reprend 1,95% à 23.467 points, tandis que l'indice large S&P 500 regagne 2,25% à 2.798 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, rebondit de 2,78% à 8.492 pts. Les trois indices avaient perdu environ 5% sur les deux séances précédentes, les marchés s'inquiétant d'une grave récession mondiale liée au coronavirus Covid-19, sur fond d'effondrement des cours du pétrole.

Le pétrole rebondit, mais le WTI reste sous 15$ le baril

Mercredi, les cours du pétrole affichent de spectaculaires rebonds : sur le marché Nymex, le contrat à terme le plus négocié sur le brut léger américain WTI, celui des livraisons de juin, reprend 26,8% à 14,67$, après un plongeon de 43% mardi à un peu plus de 11$... Le Brent de la mer du nord pour livraison en juin reprend de son côté 8,4% à 20,95$ le baril (après -24% mardi).

Lundi, le cours du contrat à terme de mai sur le WTI (qui est arrivé à échéance depuis mardi) avait dégringolé en terrain négatif à -37,63$ le baril, une première historique... Cette anomalie témoignait de la panique des opérateurs face à une saturation des capacités de stockage de pétrole dans le monde, alors que l'offre reste pléthorique et que la demande a chuté de plus de 30% depuis le début de la crise du Covid-19.

Sans surprise, les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux Etats-Unis, publiés mercredi, ont continué de gonfler. Pour la semaine close au 15 avril, ils se sont envolés de 15 millions de barils à 518,6 mb, contre un consensus de +14 millions de barils.

Les valeurs pétrolières ont rebondi avec les cours, au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'un plan visant à soutenir l'industrie pétrolière et gazière menacée de faillites en série par le plongeon des cours. Parmi les "majors", ExxonMobil gagne 2,6%, Chevron prend 3%, ConocoPhillips avance de 6%, Halliburton avance de 9,4%, mais Transocean perd 11,8%...

L'or rebondit au-dessus de 1.700$ l'once, le dollar reste ferme

De son côté, l'or continue de faire du yo-yo et s'offre un vif rebond ce mercredi. Le contrat à terme de juin, coté sur le Comex, grimpe de 3,2% à 1.742$ l'once, après une baisse de 1,32% mardi. Malgré une très forte volatilité ces dernières semaines, l'or reste fondamentalement recherché en tant que valeur refuge, et a gagné plus de 14% depuis le début de l'année.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar progresse de 0,18% à 100,44 points, affichant une progression de 4,2% depuis le début de l'année face à un panier de 6 devises de référence. L'euro recule de son côté de 0,4% à 1,0812$, en recul de 3,6% depuis le 1er janvier. Les marchés obligataires reculent mercredi, entraînant un rebond des taux d'intérêts (qui évoluent en sens inverse des cours). Le rendement du T-Bond à 10 ans reprend 5 points de base à 0,62%.

480 Mds$ supplémentaires pour les PME et les hôpitaux aux Etats-Unis

Mardi soir, le Sénat américain a voté mardi soir une rallonge de 480 milliards de dollars pour soutenir les PME en difficulté et les hôpitaux américains face à la crise du coronavirus. Le texte, issu d'un compromis bipartisan, va à présent être soumis à la Chambre des représentants, à majorité démocrate. Le vote pourrait intervenir dès jeudi.

Ce nouveau plan --le 4e acte législatif depuis le début de la crise du coronavirus--, complète le "CARES Act" de 2.200 milliards de dollars adopté fin mars. Dans le détail, le nouveau dispositif prévoit de consacrer 320 Mds$ supplémentaires au programme "PPP" qui assure le paiement des salaires des entreprises sinistrées, plus 60 Mds$ à un programme parallèle de crédit aux PME en état de catastrophe, ainsi que 75 Mds$ pour les hôpitaux et 25 Mds$ pour des programmes fédéraux de tests de dépistage du coronavirus.

De son côté, Donald Trump s'est félicité mercredi dans un tweet de la reprise progressive de l'activité économique aux Etats-Unis. "Les Etats reviennent en toute sécurité. Notre pays recommence à s'ouvrir aux affaires. Une attention particulière est et sera toujours donnée à nos aînés bien-aimés (sauf moi!). Leurs vies seront meilleures que jamais ... NOUS VOUS AIMONS TOUS!"

La suspension de l'immigration aux USA moins drastique que prévue

Le président américain va par ailleurs signer ce mercredi le décret exécutif suspendant temporairement l'immigration aux USA. "En attendant, même sans cet ordre, notre frontière sud, aidée substantiellement par les 170 milles du nouveau Mur Frontalier & 27.000 soldats mexicains, est très protégée - y compris contre le trafic d'êtres humains!", a asséné Trump sur Twitter.

Après une levée de bouclier des milieux d'affaires, notamment dans la technologie, qui emploie beaucoup d'étrangers, cette suspension ne concernera que les demandes de cartes vertes (permis de séjour permanent) pendant une durée de 60 jours. Les demandes de visas temporaires de travail, très utilisés par les entreprises, ne seront a priori pas concernés. Mardi, le secteur "techno" avait chuté à Wall Street dans la crainte de difficultés à recruter des talents si Donald Trump appliquait sa menace de façon stricte.

Sur le plan sanitaire, les Etats-Unis ont désormais recensé plus de 830.000 cas de Covid-19 et près de 45.600 morts, mais des signes de ralentissement des nouveaux cas et des décès continuent de se confirmer, notamment à New York, l'épicentre américain de l'épidémie. Dans le monde, plus de 2,6 millions de cas ont été officiellement recensés et plus de 180.000 personnes sont décédées du coronavirus, selon le décompte de l'université américaine Johns Hopkins.

VALEURS A SUIVRE

Texas Instruments (+3%), le géant américain des semi-conducteurs, a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos et livré des estimations en ligne avec les anticipations de marché. TI a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 1,17 milliard de dollars soit 1,24$ par titre, contre 1,22 milliard de dollars et 1,26$ par action un an auparavant. Les revenus se sont tassés à 3,33 milliards de dollars contre 3,59 milliards un an plus tôt. Le consensus FactSet était situé à 1,01$ de bénéfice par action et 3,18 milliards de revenus. Rich Templeton, PDG du groupe, estime qu'avec une "récession Covid-19" probablement à venir et une visibilité réduite sur la demande des clients, il convient d'utiliser le modèle de la crise financière de 2008 pour évaluer les perspectives du second trimestre. Le bpa T2 est anticipé ainsi entre 64 cents et 1,04$, pour des revenus allant de 2,61 à 3,19 milliards.

Au premier trimestre 2020, Netflix (-2%) a séduit près de 16 millions de nouveaux abonnés dans le monde, un record, à la faveur des mesures de confinement prises par les autorités de nombreux pays pour freiner la propagation du coronavirus Covid-19. Avec 15,77 millions de nouveaux abonnés payants, le géant américain de la vidéo en streaming a ainsi dépassé de loin ses propres prévisions (+7 millions d'abonnés) et ceux des analystes qui tablaient sur un ajout de 8,2 millions d'abonnés. Le précédent record datait du 1er trimestre 2019, avec 9,6 millions de nouveaux abonnés.

Le bénéfice net du groupe a atteint 709 millions de dollars au 1er trimestre (1,57$ par action), multiplié par plus de deux par rapport aux 344 M$ (0,76$ par action) affichés un an plus tôt. Les ventes ont grimpé à 5,77 milliards de dollars, contre 4,52 Mds$ au 1er trimestre 2019 (+27,6%). Le consensus des analystes établi par le cabinet FactSet attendait un bénéfice par action un peu supérieur, de 1,64$, et des revenus de 5,75 Mds$.

Malgré le bond spectaculaire des nouveaux abonnés, qui avait été en grande partie anticipé par les marchés, les investisseurs s'interrogent sur la capacité de Netflix à continuer à satisfaire son vaste auditoire par de nouveaux contenus propres (séries, films, documentaires) dans un environnement difficile et très concurrentiel (Amazon Prime Video, Apple TV+ et Disney+ notamment).

Snap Inc (+30% !) flambe à Wall Street. La maison-mère de Snapchat a publié un chiffre d'affaires trimestriel et un nombre d'utilisateurs supérieurs aux attentes. Le groupe, qui bénéficie visiblement du confinement, a réalisé des revenus trimestriels en vive hausse de 44% à 462 millions de dollars, malgré une plus faible croissance en mars, mois durant lequel les annonceurs ont resserré leurs budgets. Le consensus, qui était de 429 millions de dollars, est largement dépassé. La perte nette trimestrielle s'est élevée à 306 millions de dollars, 21 cents par titre, contre 310 millions un an avant. Le revenu moyen par utilisateur a représenté 2,02$ sur le trimestre, contre 1,68$ un an plus tôt. Compte tenu des incertitudes liées à la crise, le groupe s'abstient de fournir ses habituelles prévisions pour le trimestre entamé. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur Snapchat au premier trimestre a grimpé de 20% à 229 millions.

Facebook (+7,6%) va racheter 10% du capital de Jio Platforms, une filiale numérique de l'Indien Reliance, pour un montant chiffré à 5,7 milliards de dollars. Le titre grimpe ce jour avec la tendance sectorielle favorable et les bons chiffres de Snap Inc.

Expedia (+8,4%), le géant du voyage en ligne, serait d'après le bien renseigné Wall Street Journal en discussions avancées en vue d'une cession d'une part de son capital aux fonds d'investissement Silver Lake, Apollo Partners et Apollo Global Management, pour un montant voisin d'un milliard de dollars.

United Airlines (-8,6%) a dévoilé hier son projet d'augmentation de capital, visant à lever un milliard de dollars. Confronté de plein fouet à la crise du coronavirus, le transporteur aérien américain a indiqué que l'émission de titres se ferait au prix de 26,50 dollars par action, une décote de 5% sur la clôture d'hier.

Delta Air Lines (-4,2%), qui brûlait 100 millions de dollars de trésorerie par jour fin mars, espère diviser ce montant par deux d'ici la fin juin après être tombé dans le rouge au premier trimestre. La compagnie aérienne américaine, dont les capacités ont été réduites de 85% ce trimestre, a essuyé une perte nette ajustée de 326 M$ ou 51 cents par action au cours des trois premiers mois de l'année contre un profit de 639 M$ ou un bpa 96 cents un an plus tôt. Les revenus ont reculé de 16% à 8,59 Mds$ et la recette unitaire s'est effritée de 13%. La société prévoit de terminer le deuxième trimestre avec environ 10 milliards de dollars de liquidités. Delta, qui emploie 90.000 personnes, précise que 37.000 ont accepté de prendre un congé sans solde de courte durée pour aider l'entreprise à surmonter la crise. 650 avions du transporteur sont actuellement immobilisés.

Thermo Fisher Scientific (+4,7%), le géant américain des instruments analytiques, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des bénéfices ainsi que des revenus dépassant les attentes. Le bénéfice net s'est établi à 788 millions de dollars soit 1,97$ par titre, contre 815 millions de dollars et 2,02$ par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 2,94$, contre 2,81$ sur la période comparable de l'an dernier et 2,8$ de consensus. Les revenus ont progressé de 2% à 6,23 milliards de dollars, contre 6,17 Mds$ de consensus. "Nous vivons clairement une période sans précédent, et la pandémie de COVID-19 a mis en lumière l'importance du travail que nous effectuons", a déclaré le directeur général Marc Casper.

AT&T (-1,6%), l'opérateur télécom américain, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des comptes inférieurs aux attentes de marché du fait de l'épidémie de coronavirus. Le groupe a réalisé un bénéfice net trimestriel de 4,6 milliards de dollars et 63 cents par titre, contre 4,1 milliards de dollars un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 84 cents, contre 86 cents un an avant et 85 cents de consensus FactSet. Les revenus ont corrigé à 42,8 milliards de dollars, contre 44,8 milliards sur la période correspondante de l'an dernier, et 44,2 milliards de consensus. WarnerMedia et les revenus vidéo domestiques ont plombé les résultats, alors que les activités wireless ont bien résisté quant à elles. La compagnie retire pour finir sa guidance financière, du fait des incertitudes relatives à l'impact de la pandémie.

Kimberly-Clark (stable) a profité des achats de précaution liés à l'épidémie de coronavirus. Le bénéfice net du premier trimestre a représenté 660 millions de dollars soit 1,92$ par titre, contre 454 millions un an avant. Le bénéfice ajusté a atteint 2,13$, contre un consensus de seulement 1,98$ selon FactSet. Les revenus ont dépassé les 5 milliards de dollars, contre 4,63 milliards un an avant et 4,86 milliards de consensus de place. La compagnie retire tout de même sa guidance 2020 du fait des incertitudes liées à la pandémie. Les rachats d'actions sont suspendus pour l'heure. Le programme de restructuration est étendu, pour des charges allant jusqu'à 1,9 Md$.

Biogen (-9%) décroche, alors que le géant biotechnologique américain a pourtant annoncé pour le premier trimestre des comptes dépassant les attentes. Le bénéfice net a atteint 1,39 milliard de dollars, soit 8,08$ par titre, contre 1,41 milliard de dollars un an plus tôt et 7,7$ de consensus. Les revenus ont augmenté de 1% à 3,53 milliards de dollars, contre 3,49 milliards de dollars un an avant et 3,41 milliards de consensus. Le management admet quoi qu'il en soit que la pandémie actuelle du coronavirus apporte des risques inattendus et potentiellement impossibles à quantifier pour l'activité. Le groupe du Massachusetts se montre donc très prudent, malgré ce solide premier trimestre fiscal.