Wall Street : le marché fléchit avant les annonces de la Fed

Wall Street : le marché fléchit avant les annonces de la Fed









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York recule pour la 2e séance consécutive, mercredi, dans l'attente des annonces de la Fed, attendues à partir de 20h à l'issue de sa réunion de deux jours. La banque centrale américaine pourrait donner ses toutes premières indications sur la future réduction de son soutien à l'économie. Sur le marché des taux, le rendement du T-Bond à 10 ans s'affiche à 1,48% (-1 point de base), avant la Fed, et l'indice du dollar est quasi stable (+0,03%) face à un panier de devises.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones cède 0,42% à 34.153 points, tandis que l'indice large S&P 500 cède 0,35% à 4.231 pts, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, recule de 0,07% à 14.063 pts.

Le pétrole marque le pas, avec un baril de pétrole brut WTI en recul de 0,1% à 72,02$ sur le Nymex (contrat à terme d'août), malgré l'annonce d'une baisse plus forte que prévu des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis. Le Brent de même échéance avance en revanche de 0,3% à 74,25$. L'once d'or regagne 0,28% à 1.861,60$ pour le contrat à terme d'août sur le Comex, mais reste au plus bas depuis un mois. Le bitcoin repart à la baisse, cédant 4,6% sur 24h autour de 38.900$ sur la plateforme Bitfinex.

Suspense sur le calendrier de retrait du soutien de la Fed

L'actualité économique du jour aux Etats-Unis est donc dominée par la Fed. Le communiqué monétaire de la banque centrale américaine est attendu à 20 heures et la conférence de presse de son président Jerome Powell à 20h30. Les marchés s'attendent à ce que la banque centrale commence à évoquer un peu plus clairement un "tapering graduel" (réduction des achats d'actifs obligataires actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels), mais une annonce claire et officielle ne devrait intervenir au mieux qu'à la fin de l'été, en vue d'une mise en application en début d'année prochaine.

La Fed devrait aussi confirmer sa vision selon laquelle l'inflation, désormais au plus haut de 13 ans aux USA (+5% en mai sur un an), ne serait que temporaire. Bien évidemment, la banque devrait opter pour un statu quo monétaire. Elle devrait également relever ses prévisions d'inflation et de croissance.

Dans ses nouvelles projections, la Fed pourrait indiquer qu'elle prévoit désormais une première hausse de ses taux directeurs courant 2023, au lieu de 2024 comme lors de ses projections précédentes.

Le secteur de la construction moins dynamique en mai

En attendant la Fed, les investisseurs ont pris connaissance ce mercredi des mises en chantier de logements et des permis de construire aux Etats-Unis, qui sont ressortis inférieurs aux attentes en mai. Selon le rapport du jour, les mises en chantier s'établissent ainsi au nombre de 1,572 million, contre 1,63 million de consensus et 1,517 million pour la lecture révisée (en baisse) du mois antérieur. Les permis de construire sont ressortis à 1,681 million, contre 1,74 million de consensus et 1,733 million en avril.

Mardi, l'indice du marché immobilier de la National Association of Home Builders était ressorti moins élevé que prévu en juin, à 81, contre un consensus de marché de 83 et après 83 aussi en avril. Les professionnels sondés ont fait état d'un sentiment toujours très positif pour le secteur (chiffre supérieur à 50), mais ils ont signalé que la hausse des prix du bois avait fait fortement grimper les coûts de construction, et se sont plaint d'un manque de main d'oeuvre qualifiée dans le bâtiment.

Par ailleurs, les prix à l'import et à l'export de mai ont également été dévoilés mercredi. L'indice des prix à l'import grimpe de 1,1% en comparaison du mois antérieur, contre 0,7% de consensus, et de 11,3% en glissement annuel. Enfin, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de juin est encore monté d'un cran à +3%, contre +2,8% un mois auparavant. Cet indicateur mesure les anticipations d'inflation pour l'année à venir du point de vue des entreprises.

Concernant la relance budgétaire aux USA, les démocrates progressistes sont de plus en plus sceptiques concernant un hypothétique accord bipartisan sur le plan d'infrastructures et désireraient se lancer seuls.

Notons enfin que Joe Biden a choisi la jeune Lina Khan, adversaire des géants de la 'tech', à la tête l'autorité américaine de concurrence, la FTC (Federal Trade Commission). Elle prendra donc les commandes de la FTC jusqu'en septembre 2024.

VALEURS A SUIVRE

Oracle (-5%) a publié mardi après la clôture de Wall Street des comptes nettement supérieurs aux attentes pour son quatrième trimestre fiscal, achevé fin mai. Le géant américain des logiciels de gestion d'entreprises a ainsi affiché un bénéfice net de 4,03 milliards de dollars (1,37$ par action) pour des ventes de 11,23 Md$ en hausse de 7,5% par rapport à la même période de 2020 (10,44 Mds$). Le consensus compilé par FactSet tablait sur des ventes de 11,02 Md$. Après ajustement des éléments non récurrents, le bénéfice par action ressort à 1,54$ contre 1,2$ un an plus tôt et supérieur au consensus (1,31$).

Malgré cette performance meilleure que prévu, l'action Oracle chute ce jour. Le titre avait atteint tout récemment, le 8 juin, un sommet historique de 84,61$. A la clôture hier (81,64$), il gagnait 26% depuis le début de l'année et a bondi de 49% depuis un an. Certains analystes estiment que la plupart des bonnes nouvelles ont déjà été intégrées dans les cours.

Sur l'ensemble de l'exercice fiscal 2021, Oracle a renoué avec la croissance des ventes (+3,6% à 40,48 Mds$) grâce au développement des services de "cloud computing", après deux exercices de baisse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 1%. Le bpa annuel ajusté du groupe a bondi de 21% pour atteindre 4,67$, aidé par un plan de rachat d'actions.

Blackstone (+1,4%) est sur le point de sceller un accord pour le rachat du promoteur de bureaux Soho China. Il s'agirait alors du plus important investissement immobilier en Chine de Blackstone. Soho China a confirmé avoir reçu une offre de 23,7 milliards de dollars de Hong Kong de la firme d'investissement.

Roblox (-7%). L'effet déconfinement complique quelque peu la donne pour le groupe de jeu vidéo en ligne, qui vient de faire état d'un déclin du nombre d'utilisateurs et de leurs dépenses sur sa plateforme au titre du mois de mai. Cette baisse de l'utilisation et de l'engagement intervient donc un peu plus tôt qu'attendu, alors que l'activité de la plateforme avait précédemment été dopée par la crise sanitaire et les mesures restrictives. En mai, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a été de 43 millions, contre 43,3 millions en avril. En glissement annuel, ce 'DAU' a tout de même grimpé de 28%. Les revenus du mois de mai sont attendus entre 149 et 151 millions de dollars, en croissance de 123 à 126% en comparaison de l'an dernier, ce qui reste... honorable.

H&R Block (-7%) a publié hier soir, pour son quatrième trimestre fiscal, des revenus et des profits supérieurs aux attentes de marché. Le groupe a par ailleurs relevé son dividende et modifie le calendrier de son exercice fiscal qui se terminera dorénavant le 30 juin afin de mieux refléter les saisons fiscales complètes. Le fournisseur de services de préparation fiscale a réalisé un bénéfice ajusté trimestriel par action de 5,16$, légèrement supérieur au consensus, pour des revenus de 2,33 milliards de dollars.

Altimmune (+16,2%) a dévoilé des données intermédiaires positives d'une étude sur un potentiel traitement de l'obésité et du dysfonctionnement métabolique à l'origine de la NASH.

Regeneron (+0,4%) / Roche (+1% à Zürich). Leur cocktail d'anticorps monoclonaux anti-covid réduirait la mortalité des patients hospitalisés n'ayant pas développé de réponse immunitaire, selon une étude britannique.

eBay (+0,2%), géant américain du commerce en ligne, a accepté de vendre sa filiale sud-coréenne au consortium formé par la chaîne E-Mart, détenue par Shinsegae, et la plateforme web Naver, opération chiffrée à environ 4.000 milliards de wons soit près de 3,6 milliards de dollars selon Euromonitor.

General Motors (+1,2%), colosse automobile de Detroit, portera ses investissements sur le marché de l'automobile électrique et autonome à 35 milliards de dollars jusqu'en 2025, soit 30% de plus que la guidance antérieure. C'est du moins ce qu'ont affirmé à Reuters des sources proches de la question.

Apple (+0,57%) aurait tenté sans succès de lancer une offre de santé dans le cadre du projet au nom de code Casper, selon le Wall Street Journal. Des sources familières de la question ont indiqué au journal que Casper n'était pas parvenu à aller au-delà de son stade préliminaire, Apple ayant finalement choisi de se concentrer sur la fourniture d'appareils, principalement des Apple Watch.

AMC Entertainment (-7,7%), principale chaîne américaine de cinémas, sauvée par les traders sociaux US qui lui ont permis de lever des sommes considérables, se rapprocherait, selon le 'LA Times', d'un accord pour l'acquisition de sites de Pacific Theatres.