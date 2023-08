Wall Street : le marché attend les données sur l'inflation

(Boursier.com) — Les futures sur les trois grands indices américains évoluent dans le vert en matinée. Mais la situation devrait évoluer autour de 14h30 avec la publication des chiffres de l'inflation de juillet aux Etats-Unis. Des données qui pourraient permettre aux investisseurs de jauger de l'évolution de la trajectoire des taux outre-Atlantique.

Les économistes tablent sur une légère hausse de l'inflation le mois passé, à 3,3% après une progression de 3% observée en juin, la plus faible en plus de deux ans. Sur une base "core", qui exclut les coûts des aliments et de l'énergie, le marché anticipe une inflation annuelle en légère baisse à 4,7%. L'inflation restera néanmoins nettement supérieure à l'objectif de 2% de la Réserve fédérale. Cela, combiné à un marché du travail que le président de la Fed, Jerome Powell, a récemment qualifié de "très serré", suggère que la Réserve fédérale continuera d'augmenter ses taux d'intérêt plus tard cette année. Mais, pour le moment, le marché mise sur une pause de la Fed le mois prochain. Selon l'outil 'Fedwatch' du CME Group, les chances d'une hausse de taux de 25 pb lors de la prochaine réunion de la Réserve Fédérale en septembre sont en effet de moins de 15%.

Sur le front géopolitique, Joe Biden a signé mercredi un décret limitant certains investissements américains en Chine dans des technologies considérées comme sensibles et contraignant les entreprises à obtenir l'aval du gouvernement pour investir dans d'autres secteurs technologiques. La décision vise à empêcher le savoir-faire et les capitaux américains de contribuer au développement de technologies qui pourraient permettre à la Chine de se moderniser militairement et de poser une menace pour la sécurité des Etats-Unis. Elle va permettre au département américain du Trésor d'encadrer certains investissements liés notamment aux semi-conducteurs, à l'informatique quantique et à des services d'intelligence artificielle (IA), ont dit de hauts représentants américains.

"Pour la communauté des affaires, c'est une relativement bonne nouvelle", a déclaré à 'Bloomberg' Sarah Bauerle Danzman, chercheuse principale à l'Atlantic Council et professeure agrégée d'études internationales à l'Université de l'Indiana. "Il s'agit d'un processus de notification relativement étroit et d'un ensemble d'interdictions très restreint". Si cette annonce montre que les tensions entre Washington et Pékin sont loin de faiblir, sa portée parait ainsi limitée. En avril dernier, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, avait d'ailleurs évoqué des "dispositions sur mesure". "Ce n'est pas, comme le dit Pékin, un 'blocus technologique'".

Dans l'agenda macro du jour, outre les chiffres de l'inflation de juillet, les opérateurs suivront l'évolution des inscriptions hebdomadaires au chômage à la même heure (14h30). Côté entreprises, Disney occupe la une de l'actualité avec ses résultats et l'annonce d'une nouvelle hausse de prix pour ses services de streaming.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) évolue peu, à 84,4$, après son récent rallye. L'once d'or prend 0,35% à 1.921$. L'indice dollar recule de 0,3% face à un panier de devises de référence à 102 pts et l'euro remonte de 0,5% face au billet vert à 1,1025$.

Les valeurs

* Disney va encore augmenter le prix de ses services de streaming afin de contenir ses pertes et d'atteindre la rentabilité de cette activité d'ici la fin de son exercice 2024. Le géant américain du divertissement a dévoilé hier soir des pertes de streaming de 512 millions de dollars au cours de son troisième trimestre fiscal, soit environ la moitié du déficit de 1,1 milliard de dollars enregistré au cours de la même période de l'année précédente et moins que la perte de 777 M$ prévue par les analystes. La société avait déjà enregistré des pertes pour ses activités de streaming de 659 M$ au trimestre précédent et de 1,1 Md$ au premier trimestre.

À compter du 12 octobre, Disney augmentera de plus de 20% le prix mensuel de ses services sans publicité Disney+ et Hulu. Le prix de Disney+ sans publicité bondira de 27% pour atteindre 13,99$ par mois aux États-Unis, soit le double du prix de lancement de 6,99$ en 2019. Le tarif de Hulu progressera de son côté de 3$ par mois, soit 20%, à 17,99$. Les prix des deux bouquets avec publicité resteront inchangés à 7,99$ chacun. De plus, Disney a annoncé qu'à partir du 6 septembre, les abonnés aux États-Unis auront accès à un nouvel abonnement groupé sans publicité comprenant les services Disney+ et Hulu pour 19,99$ par mois.

La société continue de perdre des clients. La firme totalisait 146,1 millions d'abonnés Disney+ à la fin du trimestre, soit une baisse de 7,4% par rapport au trimestre précédent. Le consensus tablait sur 154,8 millions d'utilisateurs payants. La majorité de la fuite d'abonnés provenait néanmoins d'Inde et du service local Disney+ Hotstar, qui a vu son nombre d'utilisateurs chuter de 24% sur une base séquentielle. Disney a déclaré que Hotstar n'était pas important pour l'entreprise en raison de son revenu moyen par utilisateur inférieur aux autres zones. Cependant, les utilisateurs nationaux, qui incluent ceux des États-Unis et du Canada, ont aussi reculé de 1%.

Les investisseurs ont par ailleurs bien accueilli la baisse des dépenses du groupe prévues pour cette année. Disney s'attend en effet à ce que ses dépenses en contenus atteignent environ 27 milliards de dollars, contre une moyenne annuelle de 30 Mds$. Kevin Lansberry, directeur financier par intérim, a déclaré que les économies sont en partie dues aux réductions de production liées aux grèves des scénaristes et des acteurs à Hollywood tandis que Disney prévoit également des dépenses en capital de 5 milliards de dollars, inférieures aux prévisions précédentes, car la société modifie le calendrier de certains projets.

La société basée à Burbank, en Californie, a fait état sur son troisième trimestre fiscal d'un bénéfice de 1,03$ par action, contre 99 cents de consensus. Ses revenus ont progressé de 3,8% à 22,3 Mds$, légèrement inférieurs aux attentes. Les chaînes de télévision traditionnelles du groupe continuent de voir leurs chiffres d'affaires et leurs marges opérationnelles reculer. La division TV a enregistré sur la période avril-juin un résultat en baisse de 7% à 6,7 Mds$. Heureusement, la division parcs d'attractions continue à bien se porter avec un chiffre d'affaires en amélioration de 13% à 8,3 Mds$, avec une marge opérationnelle en hausse de 11% à 2,4 Mds$, grâce notamment au Disney Resort de Shanghai, ouvert pendant l'intégralité du trimestre - une première depuis la crise sanitaire.