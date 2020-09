Wall Street : le Dow Jones revient en terrain positif !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les indices boursiers américains ont entamé jeudi soir une remontée spectaculaire, l'indice Dow Jones revenant même brièvement en terrain positif après une chute de 2,2% plus tôt dans la séance.

A une demi-heure de la clôture, l'indice Dow Jones évolue autour de l'équilibre, à 28.280 points après avoir perdu 2,2% au plus bas de la séance et après une chute de 2,78% jeudi. L'indice large S&P 500 a réduit ses pertes à 0,12% à 3.450 pts (après -3,5% jeudi), tandis que le Nasdaq Composite a réduit ses pertes à 0,5% à 11.406 pts, après avoir chuté jusqu'à 5% en séance et avoir abandonné 4,9% jeudi.

Les investisseurs sont partis à la chasse aux bonnes affaires, notamment sur les grandes valeurs technologiques qui avaient chuté de l'ordre de 10% depuis mercredi. Ainsi, Apple est repassé dans le vert (+1,1% après -8% jeudi), de même que Tesla, qui reprend plus de 3,7% après une perte de plus de 8% en séance et une chute de 9% jeudi. Amazon (-1,9%) et Facebook (-2%), qui perdaient plus de 4% en séance, ont réduit leurs pertes de moitié à l'approche de la clôture.