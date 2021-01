Wall Street : le Dow Jones franchit les 31.000 pts en séance !

(Boursier.com) — Après un début de séance hésitant, les cours des actions se sont envolés mercredi à Wall Street, où l'indice phare Dow Jones a franchi en séance le seuil des 31.000 points pour la première fois de son histoire.

Le DJIA a ainsi brièvement bondi de 2% pour atteindre les 31.002 points, avant de revenir autour de 30.930 pts (+1,77%). L'indice des 30 plus importantes valeurs américaines s'oriente vers un record en clôture, après son précédent sommet du 31 décembre dernier à 30.606 pts.

A l'issue de deux scrutins sénatoriaux en Géorgie, mardi, les investisseurs s'attendent à ce que le Sénat américain bascule sous le contrôle des Démocrates, qui sont déjà majoritaires à la Chambre de représentants. Cette configuration permettrait à Joe Biden, qui prendra ses fonctions de président le 20 janvier, de faire adopter un nouveau vaste plan de soutien budgétaire à l'économie face à la pandémie de coronavirus.

Par secteurs, les valeurs technologiques et de croissance sous-performent, alors que les cycliques et les bancaires s'envolent dans l'espoir de nouvelles mesures de relance qui permettraient de surmonter la crise du coronavirus. Le fabricant d'engins de chantier et miniers Caterpillar (+5,7%) affiche l'une des plus fortes hausses du Dow Jones, avec le chimiste Dow (+5,1%) et la banque Goldman Sachs (+5,8%). Une fois n'est pas coutume, les technologiques sont en queue de peloton : Apple (-1,7%), Microsoft (-1,3%) et Salesforce (-1,2%).