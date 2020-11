Wall Street : le Dow Jones franchit les 30.000 points !

(Boursier.com) — Pour la première fois de son histoire, l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA), a dépassé mardi la barre symbolique des 30.000 points en cours de séance. Vers 18h30 à Paris, l'indice phare des 30 plus grandes valeurs américaines s'appréciait ainsi de 1,65% à 30.079 point. Il progresse désormais de 5,3% depuis le début 2021, malgré le choc créé au printemps par la pandémie de coronavirus.

Les autres grands indices de la place new-yorkaise sont également dans le vert mardi en début de soirée : le Nasdaq Composite, à forte coloration technologique, s'apprécie de 1,15% à 12.017 points et l'indice élargi S&P 500 gagne 1,55% à 3.633 points, se dirigeant vers un nouveau record à la clôture.

Les investisseurs saluent le début de la transition politique aux Etats-Unis, Donald Trump ayant de facto admis sa défaite lundi soir, en donnant son feu vert au processus de transition, près de trois semaines après l'élection qui a donné la victoire au démocrate Joe Biden. Les marchés ont aussi accueilli avec enthousiasme l'information du 'Wall Street Journal' selon laquelle Janet Yellen, ancienne présidente de la Fed, allait être nommée secrétaire au Trésor par Joe Biden.

La Bourse de New York était déjà portée ces dernières semaines par les bonnes nouvelles sur le front des vaccins contre le coronavirus, avec des indications d'efficacité très forte pour les vaccins de Pfizer allié à BioNTech et de Moderna, et dans une moindre mesure celui d'Astrazeneca. La perspective d'une vaccination des populations en 2021 entretient l'espoir d'une reprise économique durable et d'un retour progressif à la vie normale l'an prochain.