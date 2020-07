Wall Street : le DJ en forme, le Nasdaq souffle

(Boursier.com) — La cote américaine reste partagée entre une hausse du S&P500 de 0,6% à 3.270 pts, des prises de profits sur le Nasdaq après ses sommets de la veille (-0,4% à 10.722 pts) et un DJIA qui prend pour sa part 1,2% à 26.995 pts, encore aidé par des espoirs de vaccin ou de traitement contre le coronavirus... Ce mardi, les opérateurs apprécient avec modération les résultats d'IBM, ainsi que l'accord européen sur le plan de relance et la perspective d'un nouveau programme de soutien outre-Atlantique, même si la prudence domine sur les valeurs technologiques qui ont largement surperformé ces derniers mois le reste de la coté !

ECO ET DEVISES

Le Congrès américain doit évaluer un nouveau plan de soutien économique, ce qui contribue également à soutenir les bourses mondiales. Ainsi, les législateurs américains doivent discuter des prochaines étapes en réponse à la crise du coronavirus, les investisseurs misant évidemment sur un nouveau package dans un futur proche, alors que certaines mesures antérieures doivent expirer à la fin du mois.

Les nouvelles sur le front de l'épidémie sont quant à elles contrastées, avec des espoirs sur certains projets de vaccins ou traitements, mais aussi un nombre de cas de contamination qui ne cesse dans le même temps de progresser dans de nombreux Etats américains et au niveau mondial. Plusieurs laboratoires pharmaceutiques, dont AstraZeneca, Synairgen, BioNTech ou CanSino Biologics, ont fait état de résultats prometteurs d'essais...

Selon l'Université Johns Hopkins ce jour, le nombre de cas confirmés du virus dans le monde depuis le début de l'épidémie se chiffre désormais à 14,735 millions, dont 3,83 millions aux Etats-Unis, 2,12 millions au Brésil, 1,155 million en Inde et 782.040 en Russie. L'épidémie a fait 610.654 morts dans le monde depuis son émergence, dont 140.937 aux USA, 80.120 au Brésil ou 45.397 au Royaume-Uni. Le Mexique dénombre 39.485 décès depuis le début de la pandémie.

Aux Etats-Unis, où Donald Trump défend désormais le port du masque, la Floride a indiqué hier avoir recensé plus de 10.000 nouveaux cas pour un sixième jour consécutif. L'Etat de New York a néanmoins fourni des éléments positifs, puisqu'il a enregistré le plus faible nombre d'hospitalisations dues au Covid-19 en quatre mois, ce qui ouvrirait la voie à une nouvelle phase de déconfinement à New York. En Californie, la propagation se stabilise, avec un ralentissement du nombre de nouveaux cas et des hospitalisations, à confirmer toutefois. A Chicago, les autorités ont en revanche rétabli certaines restrictions.

32 Etats américains ont rapporté une hausse record des nouveaux cas de contamination en juillet et quinze Etats ont recensé un nombre record de décès supplémentaires, indique Reuters.

Trump, qui désire toujours que les écoles rouvrent pour la rentrée scolaire, a publié sur Twitter une photo de lui portant un masque de protection... "Nous sommes unis dans nos efforts pour vaincre le Virus Chinois Invisible, et de nombreuses personnes estiment qu'il est patriotique de porter un masque quand on ne peut pas faire de distanciation sociale. Il n'y a personne de plus patriotique que moi, votre président favori !", a lancé le président américain sur le réseau social média. Trump avait néanmoins déclaré dimanche sur Fox News qu'il restait opposé à une directive nationale sur le port du masque.

En Europe, le nombre de cas confirmés en Allemagne a grimpé à 202.345, soit 522 cas de plus que la veille, selon les données publiées mardi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Quatre décès supplémentaires ont été signalés, ce qui porte le total à 9.090 morts.

Les publications trimestrielles se poursuivent à Wall Street, avec notamment Coca-Cola ou United Airlines, ainsi que TD Ameritrade, Raytheon, Lockheed Martin, Philip Morris, Snap Inc., Texas Instruments ou Paccar.

Le baril de brut WTI avance de 3% à 42,45$ sur le Nymex. L'euro grimpe sur les 1,15/$ après l'accord de relance de l'activité en Europe obtenu de haute lutte à Bruxelles...

LES VALEURS

IBM (+0,7%). Le géant américain des services technologiques a publié des résultats du second trimestre supérieurs aux attentes, tirés par l'activité cloud. Le groupe a bénéficié de la transition accélérée des grandes entreprises vers le digital du fait de la crise du coronavirus. Les revenus trimestriels totaux ont baissé de 5,4% à 18,12 milliards de dollars, ce qui demeure largement supérieur au consensus de place (17,7 Mds$). Hors impact des devises et désinvestissements, les revenus n'auraient décliné que de moins de 2% en glissement annuel, performance très honorable compte tenu du contexte. Le bénéfice ajusté par action a représenté quant à lui 2,18$ sur le trimestre clos, contre 2,07$ de consensus. Les revenus de l'activité cloud, précédemment dirigée par l'actuel CEO Arvind Krishna, ont flambé de 30% à 6,3 milliards.

eBay (-4%) a scellé, comme attendu ou presque, un accord de cession de ses activités d'annonces classées au Norvégien Adevinta ASA pour 9,2 milliards de dollars en cash et actions. Selon les termes de l'opération, eBay, géant américain du e-commerce, recevra 2,5 milliards de dollars en cash et environ 540 millions de titres Adevinta, ce qui offrira à l'Américain le contrôle de 44% du capital de la compagnie et 33% des droits de vote. Adevinta estime que ce deal fera de lui le principal acteur des annonces classés en ligne.

Coca-Cola (+2,6%) a annoncé ce jour pour son second trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 42 cents, à comparer à un consensus de 40 cents. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a reculé à 1,78 milliard de dollars soit 41 cents par action, contre 2,61 milliards de dollars et 61 cents par titre un an auparavant. Les volumes unitaires ont chuté de 16% avec les mesures de confinement, qui ont plombé l'activité habituellement réalisée auprès de partenaires tels que McDonald's ou qu'AMC Entertainment. Le groupe d'Atlanta a par ailleurs dévoilé des revenus ajustés de 7,18 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin juin, en ligne avec le consensus de marché.

Lockheed Martin (+3%) grimpe à Wall Street, le contractant américain de défense ayant publié des profits et des ventes trimestrielles supérieurs aux attentes, et rehaussé dans la foulée ses estimations. Le bénéfice net trimestriel s'est établi à 1,63 milliard de dollars soit 5,79$ par action, contre 1,42 milliard et 5$ par titre un an avant.

Philip Morris (+5%) vient également d'annoncer des comptes trimestriels supérieurs aux attentes de marché. La maison-mère de Marlboro a réalisé un bénéfice net du second trimesrte logé à 1,95 milliard de dollars, 1,25$ par action, contre 2,32 milliards de dollars et 1,49$ par titre un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,29$, largement supérieur au consensus FactSet.

Zoom Video Communications (-3%) entend établir un centre technologique dans le sud de l'Inde, à Bangalore. La phase de recrutement devrait débuter sous peu, précise par ailleurs le spécialiste de la visioconférence, l'une des 'stars' de la période de confinement.

Tapestry (+5%), groupe new-yorkais de luxe qui conçoit notamment les sacs à main Coach et Kate Spade, a annoncé ce mardi la démission avec effet immédiat de son directeur général Jide Zeitlin, remplacé à titre provisoire à la direction générale par la directrice financière Joanne C. Crevoiserat. Zeitlin a démissionné "pour raisons personnelles". Il était à ce poste depuis septembre.

Microsoft (-0,8%). LinkedIn, le réseau social professionnel désormais propriété du géant software de Redmond Microsoft, a annoncé ce mardi la suppression d'environ 960 emplois, ce qui représente environ 6% de ses effectifs mondiaux, du faut des répercussions importantes de la pandémie de coronavirus sur son activité...