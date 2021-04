Wall Street : le calme avant la tempête

(Boursier.com) — Wall Street évolue sans grande tendance en pré-séance après avoir fini la semaine dernière en nette hausse. Si ce lundi s'annonce relativement calme, les prochains jours seront animés avec une vague de publications d'entreprises au programme, dont les GAFAM, mais aussi la réunion de la Fed mercredi, la première estimation de l'évolution du PIB US au premier trimestre jeudi et les dépenses des ménages en mars vendredi.

Ce lundi, le gouvernement a fait état d'un rebond de 'seulement' 0,5% des commandes de biens durables en mars en comparaison du mois précédent, alors que le consensus était positionné à +2,3%. Ces commandes avaient reculé de 1,9% en février (contre -1,2% annoncé initialement), leur première baisse depuis avril 2020. Hors transport, les commandes de biens durables s'établissent en hausse de 1,6%, en ligne avec les attentes, après -0,3% en février (lecture révisée en hausse).

Mais le point d'orgue de la semaine est donc prévu mercredi avec la décision de politique monétaire de la Réserve Fédérale. Si aucun bouleversement n'est attendu, les investisseurs anticipent déjà la prochaine étape, à savoir le fameux 'tapering'. Compte tenu du fort redressement de la première économie mondiale, les économistes interrogés par Bloomberg estiment désormais que la Réserve fédérale devrait commencer à réduire ses achats mensuels d'actifs de 120 milliards de dollars avant la fin de l'année, soit un peu plus tôt que prévu le mois dernier. La première hausse des taux d'intérêt n'est en revanche toujours pas attendue avant 2023. La moindre évolution du communiqué de la Fed et les déclarations de son président, Jerome Powell, seront ainsi scrutées de près.

Sur le front des entreprises, Microsoft, Alphabet (mardi), Apple, Facebook (mercredi), Amazon (jeudi) sont sur le pont cette semaine. Tesla lancera les débats dès ce lundi, après la clôture. La grande majorité des entreprises qui ont déjà publié leurs résultats pour le premier trimestre ont largement dépassé les estimations des analystes, la reprise due aux vaccins ayant contribué à stimuler la demande dans un large éventail de secteurs. Compte tenu des niveaux de valorisation actuels, il n'y a de toute façon pas de place aux déceptions, Netflix a pu en témoigner la semaine dernière.

L'actualité reste également dominée par l'évolution de la pandémie de coronavirus à travers le monde, avec une situation en Inde qui inquiète particulièrement. Plus de 350.000 contaminations ont été recensées au cours des dernières 24 heures alors que le nombre total d'infections a dépassé la barre des 17 millions. La communauté internationale va fournir de l'aide au pays débordé par cette troisième vague.

Sur le marché des "cryptos", le bitcoin reprend de la hauteur après un week-end compliqué. La reine des cryptos gagne actuellement près de 8% sur 24 heures à 53.930$ sur la plateforme Bitfinex.

Les cours du brut pointent en nette baisse ce lundi avec un baril de WTI qui perd 2% à 61$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juin. Le marché pétrolier souffre de la dégradation rapide et marquée de la situation sanitaire en Inde, qui fait craindre une chute de la demande du troisième importateur mondial.

Sur les marchés obligataires, les rendements se tendent légèrement, le taux du T-Bond américain à 10 ans pointant à 1,572% (+2 points de base). Enfin, du côté des changes, l'indice du dollar recule de 0,1% à 90,8 points face à un panier de devises, non loin d'un plus bas de huit semaines. L'euro est en léger retrait face au billet, à 1,208$ entre banques.

VALEURS A SUIVRE

* Tesla est très attendu ce soir avec la publication de ses comptes trimestriels. Le fabriquant de voitures électriques a déjà indiqué avoir livré 184.800 unités sur les trois premiers mois de l'année, un niveau supérieur aux prévisions du marché et plus du double du nombre de véhicules livrés au cours de la même période de l'année précédente. La société californienne, qui a livré près d'un demi-million de véhicules en 2020, a déclaré s'attendre à ce que ce chiffre augmente de plus de 50% cette année grâce au succès de son Model Y et à une demande soutenue en Chine.

Au niveau des résultats du premier trimestre, le consensus Facset table sur un bénéfice net d'environ 509 millions de dollars (bpa de 75 cents) pour un chiffre d'affaires d'environ 10,5 Mds$. L'entreprise avait réalisé un profit de 16 M$ pour des revenus de près de 6 Mds$ au cours des trois premiers mois de 2021.

* Apple mise massivement sur les Etats-Unis. La firme californienne vient d'annoncer un investissement massif direct et indirect de plus de 430 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années qui permettra la création de 20.000 nouveaux emplois à travers le pays. De la 5G, à la R&D en passant par les centres de données et la production de contenus pour Apple TV+, Apple investit dans de très nombreux domaines. "En ce moment de reprise et de reconstruction, Apple double son engagement envers l'innovation et la fabrication américaines avec un investissement générationnel qui touche les communautés dans les 50 États", a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple. "Nous créons des emplois dans des domaines de pointe - de la 5G à l'ingénierie du silicium en passant par l'intelligence artificielle - nous investissons dans la prochaine génération de nouvelles entreprises innovantes et, dans tout notre travail, nous construisons un avenir plus vert et plus équitable".

Aujourd'hui, Apple explique soutenir plus de 2,7 millions d'emplois à travers le pays par le biais d'emplois directs, de dépenses auprès de fournisseurs et de fabricants américains, et d'emplois de développeurs dans l'économie florissante des applications iOS. Apple est par ailleurs le plus gros contribuable américain alors que le groupe a payé près de 45 milliards de dollars d'impôts sur les sociétés au cours des cinq dernières années.

* Johnson & Johnson. Les autorités sanitaires américaines ont recommandé vendredi la reprise immédiate de l'utilisation du vaccin contre le COVID-19 de Johnson & Johnson, jugeant que le risque de survenue de cas graves de caillots sanguins associés à un faible taux de plaquettes était très faible.