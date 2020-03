Wall Street : la volatilité reste de mise

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York est attendue en hausse ce mercredi, au lendemain de la baisse surprise des taux de la Réserve fédérale de 0,5 pt. Hier, les indices US avaient redonné 3% en moyenne après leur rebond, avant-hier, de plus de 5%, dopé par la rumeur d'une baisse des taux US qui s'est concrétisée plus rapidement que prévu...

ECO ET DEVISES

La Fed n'a donc pas attendu sa réunion des 17 et 18 mars pour ajuster sa politique monétaire. La situation exceptionnelle née de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19 a mis en alerte les autorités monétaires américaines, qui ont annoncé une baisse des taux d'un demi-point sur les 'fed funds', dont le taux est désormais ramené entre 1 et 1,25%. C'est la première fois que la Fed baisse ses taux directeurs en dehors d'une réunion depuis le 7 octobre 2008, trois semaines après la faillite de Lehman Brothers, qui avait donné le coup d'envoi de la crise financière mondiale des "subprimes".

Côté européen, la BCE semble vouloir temporiser en attendant la prochaine réunion monétaire du 12 mars, alors que les marchés évaluent à 90% la probabilité d'une baisse de taux de 10 pts de base de la part de la Banque centrale européenne la semaine prochaine.

Après la Fed, la banque centrale d'Australie et celle de Malaisie, mardi, l'Autorité monétaire de Hong Kong a aussi réduit ses taux ce mercredi...

Sur le plan de la politique américaine, Joe Biden a remporté les primaires dans 9 Etats, mais Bernie Sanders s'est adjugé la Californie, ce qui promet un coude-à-coude plus serré que prévu pour l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre face à Donald Trump.

Côté indicateurs du jour, le secteur privé américain a créé 183.000 emplois en février selon l'estimation d'ADP, contre 170.000 attendu, après 209.000 en janvier, chiffre revu en baisse par rapport l'estimation initiale de 291.000 unités.

Sur les devises, le dollar reprend 0,2% face à un panier de devises de référence après avoir atteint la veille un plus bas de deux mois et même un creux d'environ 5 mois contre le yen.

L'euro revient à 1,1120/$.

Le rendement des Treasuries à 10 ans est tombé mardi sous la barre de 1% pour la première fois de son histoire, touchant un plus bas à 0,906% avant de finir la séance à 1,0170%. Il revient désormais à l'équilibre, autour de 1,005%.

Les cours du pétrole plus fermes, au-dessus des 52,70$ le Brent, aidés par des anticipations d'une réduction plus importante de la production de brut par les pays l'Opep et ses alliés, qui se réuniront jeudi et vendredi à Vienne.

L'or rebondit à 1.645$ l'once pour le contrat à terme d'avril coté sur le Comex, témoignant de la grande nervosité des investisseurs, qui n'ont pas été rassurés par les annonces de la Fed.

VALEURS A SUIVRE

Nordstrom prévoit un bénéfice annuel bien inférieur aux attentes après avoir publié un chiffre d'affaires moins bon que prévu au quatrième trimestre. Le titre du groupe de grands magasins recule de 8% hors séance. Barclays a dégradé le titre à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

Hewlett Packard a revu en baisse son objectif de flux de trésorerie pour l'année en raison de soucis d'approvisionnement dus à l'épidémie de coronavirus et a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions. Le titre cède 6% hors-séance.

Urban Outfitter a dégagé un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, en raison notamment à l'augmentation de ses frais en marketing. Le titre perd 4,5% hors-séance.

Brown-Forman : Le troisième trimestre clos fin janvier a fait ressortir des comptes en ligne pour le groupe spiritueux qui a publié un bénéfice net de 231 M$, soit 48 cents par action, pour un chiffre d'affaires stable. La direction table sur un bénéfice par action compris entre 1,75 et 1,80$ sur l'exercice entier.

Dollar Tree a annoncé un bénéfice trimestriel par action de 52 cents. Hors éléments exceptionnels, le BPA ressort à 1,79 dollar, un peu meilleur que prévu par les analystes. Les ventes du groupe se sont inscrites à 6,32 milliards de dollars.

Mattell : le broker Keybanc a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

Oracle : La SG a remonté sa recommandation à l'achat sur le dossier contre un avis à "conserver".