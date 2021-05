Wall Street : la tech pèse sur la tendance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street est pour le moment attendue dans le rouge à l'ouverture, notamment pénalisée par les grandes valeurs technologiques. Lundi déjà, le Nasdaq a souffert de la rotation sectorielle en faveur des valeurs cycliques. Les craintes d'un emballement de l'inflation, sur fond de hausse des cours des matières premières et de pénurie de composants électroniques, continuent de faire craindre des taux plus élevés à l'avenir, ce qui pèse sur les cours des valeurs de croissance.

Dans ce contexte, l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une conférence de la 'National Community Reinvestment Coalition' a été suivie de près lundi soir. Cependant, le patron de la Fed n'a pas abordé le sujet de l'inflation, un phénomène qu'il a jusqu'ici jugé temporaire. Il a affirmé que les perspectives économiques des Etats-Unis s'étaient "clairement améliorées", mais il a insisté sur le caractère inégal de la reprise économique, qui a laissé de côté les catégories sociales les plus modestes.

Après une nouvelle série d'indicateurs quelque peu mitigés hier, les opérateurs suivront aujourd'hui la balance commerciale américaine du mois de mars (14h30) ainsi que les commandes industrielles pour le même mois (16h). Le point d'orgue de la semaine est prévu pour vendredi avec le rapport mensuel sur l'emploi.

Sur le front des résultats d'entreprises, le programme est encore dense cette semaine. Pfizer, Activision, ConocoPhillips ou encore T-Mobile US seront sur le pont ce mardi. Plus de la moitié des composants du S&P 500 ont déjà publié leurs comptes et le bénéfice moyen au premier trimestre affiche pour le moment une croissance de 54% sur un an, selon les données de Facset.

Sur les marchés obligataires, les taux se tendent légèrement ce matin. Le rendement du T-Bond américain à 10 ans pointe à 1,608% (+1,1 point de base) après avoir atteint en séance jeudi un pic de plus de deux semaines à 1,69%. Le rendement du "30 ans" grimpe de 0,2 pb à 2,287%.

Du côté des changes, l'indice du dollar reprend 0,4% à 91,3 points face à un panier de devises. L'euro redonne de 0,3% face au billet vert à 1,202$ dans les échanges interbancaires.

Les cours du brut pointent en légère hausse ce mardi matin. L'optimisme sur la croissance de la demande de pétrole se heurte toujours aux inquiétudes concernant l'impact de l'augmentation des cas de COVID-19 en Inde, au Japon et au Brésil. Le baril de brut léger américain WTI avance actuellement de 0,3% à 64,7$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juin, et le Brent prend 0,2% à 67,8$ (contrat de juillet).

Enfin, sur le marché des "cryptos", le bitcoin recule de 4,8% sur 24h, autour de 56.000$ sur la plateforme Bitfinex.