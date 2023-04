Wall Street : la tech en soutien !

(Boursier.com) — Wall Street rebondit en pré-séance après avoir terminé mardi sur un repli marqué, le plus important enregistré sur le mois d'avril. Plusieurs résultats d'entreprises décevants, dont ceux d'UPS, ont alimenté les craintes sur la conjoncture tandis que ceux de la First Republic Bank ont ravivé les inquiétudes sur le secteur bancaire. Les résultats meilleurs que prévu de Alphabet et Microsoft après la clôture apportent néanmoins un certain soulagement. Boeing et Meta seront notamment sur le pont ce mercredi.

"Les marchés sont très concentrés sur une partie de l'histoire des bénéfices, mais négligent peut-être le poids de la décélération économique qui se joue actuellement, en particulier aux États-Unis", a déclaré à 'Bloomberg TV' John Woods, directeur des investissements pour l'Asie-Pacifique chez Credit Suisse Group. "Je regarde toute une gamme de signaux techniques, qui semblent suggérer un environnement à risque".

Sur le front macro justement, les opérateurs suivront aujourd'hui les commandes de biens durables et les stocks et ventes de grossistes. La première estimation du PIB du premier trimestre, les promesses de ventes de logements et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées jeudi, avant les revenus et dépenses des ménages et l'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan vendredi

Signe d'un retour au calme, les bons du Trésor varient peu ce matin après que le rendement du 10 ans eut chuté de neuf points de base mardi et que celui du deux ans, le plus sensible à la politique monétaire, eut plongé de 13 pb. Sur le marché pétrolier, le brut reprend 0,6% avec un baril de Brent qui se négocie à 81,3$ à Londres (contrat échéance juin). Sur le marché des devises, l'indice dollar retombe, autour des 101 pts, tandis que l'euro remonte de 0,7%, au-dessus de la barre des 1,10$ face au billet vert. Enfin, le Bitcoin remonte de 4,8%, à 28.725$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Microsoft bondissait de plus de 8% hier soir à Wall Street après la publication de comptes trimestriels meilleurs qu'attendu malgré le nouveau ralentissement de la croissance de ses activités d'informatique dématérialisée. Sur les trois premiers mois de l'année, le géant américain a dégagé un bpa de 2,45 dollars, en hausse de 10%, contre un consensus de 2,23$, pour un chiffre d'affaires en amélioration de 7% à 52,9 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de la division "cloud" est ressorti à 22,1 Mds$, contre un consensus de 21,85 Mds$. Azure a affiché une croissance de 27% sur la période. Une progression impressionnante mais qui diminue chaque trimestre depuis le troisième trimestre 2022, les entreprises réduisant leurs dépenses en capital dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Alors que la majeure partie de ses revenus proviennent des ventes de logiciels et des services "cloud", le groupe informatique a attiré l'attention cette année en annonçant un partenariat avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, et un recours accru à l'intelligence artificielle (IA) pour son moteur de recherche Bing. "Il y a une grande excitation, et l'innovation (...) est apparente au marché, mais il est encore vraiment trop tôt pour que cela se concrétise avec ampleur dans nos trimestres", a déclaré à 'Reuters' le directeur des relations avec les investisseurs, Brett Iversen, à propos de l'impact de l'IA sur les activités de Microsoft. Si les analystes étaient pessimistes dans leurs prévisions pour l'activité Windows, qui dépend grandement de ventes d'ordinateurs PC ayant chuté au cours des derniers trimestres, le recul des ventes de ce segment a été moins important qu'anticipé - 13,3 milliards de dollars, contre un consensus de 12,19 Mds$ selon des données Refinitiv. La division regroupant Office et les ventes publicitaires sur le réseau social professionnel LinkedIn a enregistré un chiffre d'affaires de 17,5 Mds$, battant là aussi les attentes des analystes qui anticipaient 16,99 Mds$.

* Alphabet. A l'image de Microsoft, Alphabet a nettement dépassé les attentes des analystes au premier trimestre à la faveur du rebond de ses revenus publicitaires et d'une demande toujours solide pour ses services d'informatique dématérialisée. Alphabet a ainsi fait état d'un chiffre d'affaires de 69,79 milliards de dollars sur les trois premiers mois de 2023, là où le consensus était positionné à 68,95 Mds$. Son bénéfice net a atteint 15,05 milliards de dollars, soit 1,17$ par action, contre 16,44 Mds$ et 1,08$ par titre un an plus tôt. Le marché tablait sur un bpa de 1,08$.

Les ventes publicitaires ont atteint 54,55 milliards de dollars, contre 54,66 Mds$ sur la même période l'an dernier. S'il s'agit d'un troisième déclin en rythme annuel depuis qu'Alphabet est entré en Bourse, en 2004, il intervient après une chute de 3,6% au dernier trimestre 2022. Les revenus publicitaires de YouTube se sont eux élevés à 6,69 milliards de dollars, légèrement plus élevés que prévu, après plusieurs trimestres difficiles. Sur fond de ralentissement économique, les annonceurs sont revenus vers des plateformes phare, comme YouTube et d'autres produits de Google, plutôt que de recourir à des modèles novateurs. L'unité Google Cloud d'Alphabet, beaucoup plus petite que les offres concurrentes de Microsoft et Amazon.com, a également réalisé un bénéfice pour la première fois (191 M$), tandis que les revenus de cette division ont augmenté de 28%, le plus rapide de tous les principaux segments d'activité de l'entreprise. Confiant sur l'avenir, la direction a dévoilé un nouveau plan massif de rachat de titres de 70 milliards de dollars.

* Visa dévoile des résultats en hausse sur son deuxième trimestre fiscal, alors que la société continue de bénéficier de l'augmentation mondiale de l'utilisation des cartes de crédit et de débit. Le géant du traitement des paiements a ainsi dégagé sur les trois mois clos fin mars un bénéfice de 4,38 milliards de dollars, soit 2,09 dollars par action sur une base ajustée, contre un profit de 3,84 Mds$, ou 1,79$ par action un an plus tôt. Le consensus tablait sur un bpa ajusté de 1,99$. La société a traité 50,1 milliards de dollars de transactions sur son réseau de paiement sur le trimestre, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires net a augmenté de 11% à 8 Mds$, soit la plus faible croissance en huit trimestres. "Les paiements des consommateurs restent une énorme opportunité pour Visa", a déclaré le directeur général Ryan McInerney. "Il y a une très longue piste de croissance dans ce secteur". Les volumes de paiement pour les trois mois clos en mars ont augmenté de 10%, tandis que le volume transfrontalier hors Europe, une mesure des revenus de Visa provenant des transactions internationales, a bondi de 32%.