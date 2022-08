Wall Street : la sévérité de Powell fait replonger Nasdaq et Dow Jones

(Boursier.com) — Wall Street chute désormais ce vendredi, après l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell, dans le cadre du symposium de Jackson Hole. En résumé, le dirigeant de la banque centrale américaine a estimé que la maîtrise de l'inflation allait prendre du temps et qu'une certaine souffrance économique (ne dites pas récession !) allait être nécessaire. Le Dow Jones corrige actuellement de 1,22% à 32.884 pts, alors que le S&P 500 abandonne 1,49% à 4.136 pts et que le Nasdaq dévisse de 1,88% à 12.402 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 1% à 91,6$. L'once d'or décline de 1,1% à 1.752$. L'indice dollar rend 0,2% face à un panier de devises.

Le président de la Fed, Jerome Powell, qui intervenait ce jour dans le cadre du symposium de Jackson Hole, réunion des banquiers centraux dans le Wyoming, a promis que la banque centrale américaine allait "utiliser ses outils avec force" pour résorber l'inflation, toujours proche de son plus haut niveau depuis plus de 40 ans. "Il faut continuer jusqu'à ce que le travail soit fait", a affirmé le dirigeant de la Fed, avec un objectif d'inflation vers les 2%. La Fed doit donc continuer à augmenter les taux et les maintenir à un niveau plus élevé jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que l'inflation soit sous contrôle, affirme encore Powell.

"Notre décision lors de la réunion de septembre dépendra de la totalité des données entrantes et de l'évolution des perspectives", a ajouté le dirigeant. Pour l'heure, selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base le 21 septembre, qui serait la troisième consécutive d'une telle ampleur, est de plus de 51% (fourchette 3-3,25%), alors que la probabilité d'une augmentation des taux de 50 points de base est de 48,5% (fourchette 2,75-3%).

Powell a ajouté que l'économie américaine, les ménages et les entreprises, devraient s'attendre à "un peu de douleur", compte tenu de ce durcissement monétaire nécessaire. Il note que l'économie américaine ralentit d'ailleurs, même si elle montre encore une forte dynamique. Le marché du travail demeure pour l'heure solide et la demande de travailleurs dépasse largement l'offre. L'orientation de politique monétaire est quant à elle actuellement proche de la neutralité, mais Powell laisse entendre qu'il faudra poursuivre le durcissement tant que l'inflation reste élevée.

Powell laisse entendre que des hausses de taux plus importantes sont encore probables "pendant un certain temps" pour maîtriser enfin l'inflation... "Bien que des taux d'intérêt plus élevés, une croissance plus lente et des conditions plus faibles sur le marché du travail réduiront l'inflation, ils feront également souffrir les ménages et les entreprises"... "Ce sont les coûts malheureux de la réduction de l'inflation, mais un échec à rétablir la stabilité des prix signifierait une douleur bien plus grande", a indiqué le leader de la Fed, intraitable.

Les revenus personnels des ménages américains pour le mois de juillet 2022 se sont appréciés de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de +0,6% et une hausse de 0,7% un mois avant. Les dépenses personnelles de consommation du mois de juillet ont augmenté quant à elles de 0,1%, contre 0,4% de consensus et 1% en juin. La bonne nouvelle provient de l'indice des prix 'core PCE', très suivi par la Fed, qui s'établit à +0,3% en juillet par rapport au mois antérieur, contre 0,6% de consensus. Cet indice ajusté des prix progresse de 4,7% en glissement annuel, contre 4,8% de consensus de marché.

La balance du commerce international de biens (lecture avancée) pour le mois de juillet s'est établie déficitaire de 89,1 milliards de dollars, contre un consensus de -97,5 milliards de dollars et un niveau révisé à -98,6 milliards de dollars un mois plus tôt.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois d'août est ressorti à 58,2, contre 55,1 de consensus.

Les valeurs chinoises cotées à Wall Street devraient bien se comporter ce vendredi, alors que Pékin et Washington viennent de conclure un accord. Le régulateur américain de l'audit a déclaré vendredi qu'il avait signé un accord avec les régulateurs chinois, faisant un premier pas vers l'inspection des cabinets comptables enregistrés en Chine et à Hong Kong. Le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) a déclaré qu'il s'agissait de l'accord le plus détaillé et normatif que le PCAOB ait jamais conclu avec la Chine.

Les valeurs

Electronic Arts prend 5% à Wall Street, alors que le titre Amazon perd 2%. Le géant américain du commerce en ligne pourrait en effet annoncer un accord d'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo. Selon USA Today, les rumeurs ont circulé en ligne à propos de cette éventuelle OPA du groupe de Jeff Bezos sur EA. Apple et Walt Disney seraient aussi considérés comme des prétendants possibles pour l'éditeur de jeux. Un tel deal ne serait pas absurde stratégiquement, après un mouvement comparable de Microsoft qui s'était offert Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars.

Amazon avait annoncé récemment l'acquisition d'iRobot, le concepteur du robot ménager Roomba. Electronic Arts serait un morceau plus imposant avec ses 35 milliards de dollars de valeur boursière.

La rumeur Amazon/EA reste à prendre avec des pincettes. Sur CNBC, David Faber, citant ses propres sources, croit quant à lui savoir qu'Amazon ne serait pas sur le point de faire une offre sur EA.

KKR (-3%) retire son offre de 88 dollars australiens par action sur Ramsay Health Care, indique l'Australian Financial Review (AFR), rapportant que le fonds américain d'investissement aurait envoyé une lettre au conseil d'administration de Ramsay, afin de signifier que l'offre était abandonnée. Au lieu de cela, KKR entendrait acquérir les opérations australiennes de Ramsay et laisser les opérations de Ramsay en France aux investisseurs de Ramsay Health... Le conseil d'administration de Ramsay Health Care serait désireux de s'engager avec KKR, mais il pense que l'offre entièrement en cash devrait être respectée ou que les termes de la proposition alternative devraient être améliorés.

Merck (stable). Les pourparlers d'acquisition de l'Américain Merck avec son compatriote Seagen seraient au point mort, du fait d'un désaccord sur le prix, indique Bloomberg. Les personnes proches du dossier citées par l'agence disent que même si les discussions pourraient encore reprendre, Merck et Seagen n'ont pas été en mesure de s'entendre sur un prix jusqu'à présent. Le mois dernier, le Wall Street Journal évoquait des négociations autour d'un prix potentiel de plus de 200$ par action Seagen. Le géant pharmaceutique américain étudie depuis un certain temps déjà le rachat de la firme biotechnologique. Seagen pèse actuellement 30 milliards de dollars à Wall Street, contre 228 milliards de dollars pour Merck & Co. Le journal ajoutait alors que des difficultés pourraient aussi être rencontrées face aux régulateurs.

Moderna (-1%) poursuit Pfizer (-1%) et son partenaire allemand BioNTech pour contrefaçon de brevet dans le développement du premier vaccin Covid-19 approuvé aux États-Unis, alléguant qu'ils ont copié la technologie que Moderna a développée des années avant la pandémie. Le procès, qui demande des dommages-intérêts indéterminés, a été déposé devant le tribunal de district américain du Massachusetts et le tribunal régional de Düsseldorf en Allemagne, a déclaré Moderna dans un communiqué de presse vendredi.

"Nous déposons ces poursuites pour protéger la plateforme technologique innovante d'ARNm que nous avons lancée, dans la création de laquelle nous avons investi des milliards de dollars et que nous avons brevetée au cours de la décennie précédant la pandémie", a déclaré le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel.

Marvell (-6%), le concepteur américain de puces, corrige à Wall Street après une guidance jugée décevante pour le troisième trimestre, et malgré un solide deuxième trimestre soutenu par les activités de centres de données.

Bed Bath & Beyond (+3%), le détaillant américain en difficulté, croulant sous une dette massive et récemment lâché par l'investisseur Ryan Cohen, patron de GameStop, va partager la semaine prochaine sa stratégie.

Affirm (-18%), le groupe fintech américain, plonge à Wall Street. La perte trimestrielle tout juste dévoilée est ressortie bien plus lourde qu'attendu. Les prévisions sont également sans relief.

Ulta Beauty (+1%), la chaîne américaine de produits de beauté, a rehaussé ses objectifs annuels de revenus et de bénéfices, avec la demande toujours solide des consommateurs.

Gap (-1%), le détaillant américain, a affiché un bénéfice ajusté positif et supérieur aux attentes de marché. Les revenus ont également battu le consensus. Le titre en profite ce jour à Wall Street. Gap retire pourtant sa guidance annuelle, sur fond de recherche d'un nouveau DG et d'incertitude économique.

Dell Technologies (-9%) a révélé hier soir des prévisions de revenus inférieures aux attentes, après avoir enregistré sa plus faible croissance de l'activité en plus d'un an et demi au deuxième trimestre, en raison de l'inflation, du dollar fort et de l'épidémie en Chine.