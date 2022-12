Wall Street : la série rouge devrait continuer après la décision surprise de la Banque du Japon

(Boursier.com) — Toujours pas de rebond en vue à Wall Street. La place américaine, qui a terminé dans le rouge pour la quatrième séance consécutive hier soir, est encore attendue en repli (limité) à l'ouverture. Les inquiétudes sur la croissance mondiale l'an prochain restent fortes après les discours offensifs de la Fed et la BCE la semaine passée, prêtes à tout pour gagner leur combat contre l'inflation, y compris voir leur économie respective tomber en récession.

La Banque du Japon secoue les marchés

Ce matin, c'est la Banque du Japon qui est venue en rajouter une couche en dévoilant un ajustement surprise de sa politique monétaire. L'institution a assoupli sa politique de contrôle de la courbe des taux, en décidant de permettre au rendement des emprunts d'Etat à dix ans de fluctuer de 50 points de base dans les deux sens par rapport à l'objectif de 0%, contre 25 points précédemment. La banque a ainsi pris de court les observateurs qui n'anticipaient pas un quelconque changement avant le départ du gouverneur Haruhiko Kuroda, dont le mandat s'arrête en avril prochain. Si la BoJ n'a pas touché à ses taux d'intérêt, comme attendu, les marchés s'interrogent désormais sur la prochaine étape alors que la fin du mandat d'Haruhiko Kuroda se profile et que l'inflation devrait rester au-dessus de l'objectif de 2% pendant une bonne partie de 2023.

"Une politique plus stricte de la BoJ supprimerait l'un des derniers points d'ancrage mondiaux qui a contribué à maintenir les coûts d'emprunt à des niveaux bas de manière plus générale", affirment les analystes de la Deutsche Bank, notant que la décision de la BoJ intervient alors que les marchés ont déjà été "ébranlés" par le bellicisme de la Fed et de la BCE la semaine passée. La décision de la BoJ a provoqué une nouvelle forte remontée des taux obligataires mondiaux et a porté le yen à son plus haut niveau en plus de quatre mois.

"La décision est interprétée comme un signe de mise à l'épreuve, en vue d'un retrait potentiel des mesures de relance qui ont été injectées dans l'économie pour tenter de stimuler la demande et de faire remonter les prix", affirme à 'CNBC' Susannah Streeter, analyste senior chez Hargreaves Lansdown. "Mais la Banque reste fermement ancrée dans son programme d'achat d'obligations, affirmant qu'il ne s'agit que d'une mise au point, et non du début d'un renversement de politique".

Encore peu de 'stats' au programme

Dans l'agenda macro du jour, un seul indicateur sera à suivre en début d'après-midi outre-Atlantique, en l'occurrence les mises en chantier de logements et permis de construire du mois de novembre. Côté entreprises, FedEx dévoilera ses trimestriels après la clôture alors qu'Elon Musk continue à faire parler.

Sur le marché des devises, le billet vert accuse le coup avec un indice dollar qui évolue sous les 103,8 pts (-0,65%) tandis que l'euro avance de 0,25%, au-dessus des 1,06$ entre banques. Le Bitcoin se négocie toujours sous les 17.000$. Enfin, sur le marché pétrolier, le baril de Brent reperd un peu de terrain (-0,3%), sous les 80$.

Les valeurs

* Disney a fini en net repli hier à Wall Street, les investisseurs sanctionnant les débuts jugés 'décevants' du nouvel 'Avatar'. "Avatar: The Way of Water" a offert au réalisateur James Cameron son premier week-end de lancement à plus de 100 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis mais le marché tablait sur 170 M$. Le film, qui dure plus de 3 heures, a par ailleurs engrangé plus de 300 M$ de revenus à l'étrangers. Le film a également enregistré plus de 48,8 millions de dollars de ventes mondiales de billets IMAX au cours du week-end, établissant un nouveau record pour un WE de lancement en décembre. Il s'agit également du deuxième lancement IMAX la plus rentable de l'histoire (l'"Avatar" original est le premier sur la liste), puisque 11,2% de l'ensemble des cinéphiles ont choisi de voir le film sur des écrans IMAX.

Malgré tout, cette sortie en demi-teinte a fortement pesé sur le cours de Disney hier soir puisque la valeur a fini en baisse de près de 5%, au plus bas depuis mars 2020. Les titres IMAX, AMC Entertainment et Cinemark ont également été chahutés. L'original "Avatar", sorti en 2009, n'avait engrangé que 77 M$ de revenus lors de son week-end d'ouverture avant d'atteindre 2,74 milliards de dollars de recettes mondiales, devenant ainsi le film le plus rentable de tous les temps. Selon la plate-forme d'analyse du box-office EntTelligence, la suite devrait suivre des tendances similaires. La soirée d'avant-première et le jour J n'ont représenté que 53% des ventes pour le week-end de lancement - un signe positif pour le succès à long terme, car cela suggère que le film n'est pas "préchargé" et pourrait avoir un intérêt soutenu au fil du temps. Tout ce qui est inférieur à 70% est un indicateur fort de succès durable potentiel, souligne la plate-forme.

* Twitter. Elon Musk s'est-il encore une fois sabordé ? Promettant de respecter le choix des utilisateurs de Twitter après avoir mis en ligne un sondage leur demandant s'il devait démissionner de son poste de DG du réseau social, le milliardaire est toujours en place. Pourtant, selon le résultat final du vote, 57,5% des répondants, soit plus de 10 millions de personnes, se sont prononcés en faveur du départ du sulfureux dirigeant. Sa seule réaction au vote a pour le moment été de répondre à un tweet suggérant que le sondage avait peut-être été manipulé par des bots avec un seul mot : "intéressant". Répondant à un membre payant du réseau, le patron de Tesla a également accepté la suggestion selon laquelle seuls les abonnés devraient avoir leur mot à dire dans la future politique et a déclaré : "Twitter apportera ce changement".

Interesting — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Le mois dernier, le patron de Tesla et SpaceX avait déclaré à un tribunal du Delaware qu'il réduirait son temps de travail chez Twitter et qu'il trouverait éventuellement un nouveau dirigeant pour l'entreprise. Ce n'est vraisemblablement pas encore le cas.