Wall Street : la séance s'annonce animée

(Boursier.com) — La place boursière américaine est attendue en légère hausse après une séance en demi-teinte hier au cours de laquelle le S&P500 a touché un nouveau sommet. La journée s'annonce très chargée à Wall Street avec plusieurs grands noms de la cote sur le pont (Bank of America, Citigroup, Delta ou encore Pepsi) et un programme macroéconomique fourni. Les investisseurs surveilleront particulièrement l'évolution des ventes de détail, attendues en forte hausse, ainsi que les chiffres hebdomadaires de l'emploi. La deuxième séance de Coinbase est également très attendue après une journée assez folle hier pour la première plate-forme américaine d'échanges de cryptomonnaies.

Sur le front politique, l'administration Biden s'apprête à prendre des mesures contre des individus et des entités russes en représailles à des fautes présumées liées au piratage de SolarWinds et aux élections américaines. Le président a par ailleurs confirmé mercredi le retrait des troupes américaines en Afghanistan d'ici au 11 septembre.

Toujours très surveillés dans un contexte de forte croissance, les taux obligataires se détendent outre-Atlantique avec notamment un taux du 10 ans qui cède 1,8 point à 1,615%. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a confirmé hier que la banque centrale réduirait ses achats mensuels de titres sur les marchés avant de s'engager dans un relèvement de ses taux d'intérêt, laissant entrevoir le maintien de taux faibles pour une période prolongée.

Du côté des cryptos, l'heure est à la consolidation (quoi que légère) après l'euphorie qui a régné durant les heures précédentes l'IPO de Coinbase. Le Bitcoin recule de 2% à environ 62.700$. Les cours du brut se replient également légèrement après leur forte progression d'hier à la suite de l'annonce d'une forte baisse des stocks aux Etats-Unis la semaine dernière, sur fond d'optimisme croissant pour la demande cette année après le relèvement des prévisions de l'Opep et de l'Agence internationale de l'énergie.

Les valeurs

* Coinbase sera suivi de près pour sa deuxième journée de cotations. Hier, la plus importante plate-forme américaine d'échanges de cryptomonnaies s'est envolée dans les premiers échanges sur le Nasdaq, ce qui lui a permis d'afficher une valorisation d'environ 100 milliards de dollars ! A plus de 380 dollars, le titre pointait rapidement en hausse de 52% par rapport à son prix de référence. A la clôture, le titre est finalement revenu plus prudemment sur les 328$... Fondé en 2012 à San Francisco, Coinbase revendique déjà 56 millions d'utilisateurs dans le monde et la gestion de 223 milliards de dollars d'actifs, ce qui représente 11,3% de la part du marché des cryptoactifs.