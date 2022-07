Wall Street : la Russie inquiète de nouveau...

(Boursier.com) — La bourse de New York qui a rebondi hier dans un marché quelque peu rassuré par les derniers indicateurs économiques qui pourraient éviter à la Fed de resserrer trop fortement sa politique monétaire fin juillet, retombe déjà ce mercredi...

L'annonce de "nouveaux objectifs" russes en Ukraine pèse en effet sur la tendance. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,2% pour le Dow Jones.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré ce mercredi que les objectifs territoriaux de la Russie en Ukraine "ne se limitaient plus à la région orientale du Donbass", selon l'agence de presse russe RIA Novosti. Si l'occident livrait des armes à longue portée ces objectifs seraient de nouveau ajustés...

ECO ET DEVISES

L'euro qui était remonté à un plus haut de près de deux semaines, revient se caler à 1,02 dollar ce mercredi. Les informations concernant la BCE qui pourrait relever jeudi ses taux de 0,50 point et non de 0,25 point comme anticipé initialement restent hypothétiques... Cette stabilisation coïncide avec la baisse des anticipations d'une hausse de taux de 100 points de base de la part de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Le marché du pétrole souffle après avoir regagné du terrain. Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) pointe sur les 102 dollars.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans fléchit d'environ 5 points à 2,9652%.

LES VALEURS

Netflix : Le géant du streaming américain est recherché en pré-séance, sur un gain de l'ordre de 8% dans les échanges en avant-Bourse après avoir fait état mardi d'une moindre perte de 970.000 abonnés sur la période avril-juin. De quoi éviter le pire en bourse, d'autant que la direction a dit s'attendre à ce que son nombre d'abonnés reparte à la hausse au cours du trimestre actuel... En avril dernier, le groupe avait dit s'attendre à perdre jusqu'à 2 millions de clients au cours du trimestre...

Le recul du nombre d'abonnés a donc été nettement moins important que prévu, et Netflix estime désormais qu'il enregistrera l'arrivée d'un million de clients supplémentaires sur la période juillet-septembre. Il s'agit malgré tout d'un nombre inférieur aux attentes de Wall Street qui le situait entre 1,80 et 1,90 millions d'abonnés au troisième trimestre.

D'un point de vue comptable, Netflix a fait état par ailleurs d'un bénéfice par action de 3,20 dollars sur la période avril-juin.

La direction a expliqué qu'elle allait proposer l'an prochain une offre "avec publicités" et a prévenu par ailleurs que le renchérissement du dollar impacterait les revenus réalisés via les abonnements à l'étranger.

Le groupe américain a enfin annoncé l'acquisition du studio d'animation australien, Animal Logic.

Novavax est attendu encore en hausse à Wall Street, alors que les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont recommandé l'utilisation du vaccin contre le COVID-19 du groupe pharmaceutique pour les personnes âgées de 18 ans et plus... Le titre avait déjà grimpé de 11% hier soir.

Un comité consultatif de la FDA avait recommandé en juin le vaccin Novavax pour une utilisation chez l'adulte. Les Américains qui n'avaient pas confiance dans les vaccins disponibles de Pfizer / BioNTech, Moderna ou Johnson & Johnson, pourraient donc trouver là une quatrième voie peut-être plus convaincante...

Omnicom prend près de 7% en avant-Bourse après la publication par le groupe publicitaire américain d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriel supérieurs aux attentes.

Chevron reste surveillé de près à Wall Street, alors que les cours du brut sont repartis de l'avant ces derniers jours après une séquence de consolidation sous les 100$ le WTI. Le broker HSBC a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" sur le groupe parapétrolier, mais a ajusté son objectif de cours de 183 dollars à 167 dollars. Le deuxième plus grand producteur de pétrole américain avait enregistré un profit net ajusté de 6,5 milliards de dollars sur la période, du jamais vu depuis le deuxième trimestres 2012, mais son bénéfice ajusté par action était ressorti inférieur aux attentes des analystes, à 3,36$, contre 3,44$ anticipé, en raison de résultats de raffinage plus faibles que prévu. Le cash-flow des opérations s'est envolé de 93% à 8,1 Mds$ et les revenus ont flambé de 70% à 54,4 Mds$ (48 Mds$ de consensus).

Chevron a peu d'exposition à la Russie, contrairement à ses rivaux confrontés à d'importantes dépréciations d'actifs... Le groupe avait par ailleurs relevé son objectif de production dans le plus grand champ pétrolifère d'Amérique du Nord, signe que le pétrole de schiste américain a encore de beaux jours devant lui malgré la hausse des pressions sur les coûts et le manque d'équipements. Chevron produira l'équivalent d'environ 725.000 barils de pétrole par jour dans le bassin permien cette année, soit une augmentation de 15% par rapport à 2021.

Le groupe utilise ses profits massifs pour augmenter ses investissements dans la production et dans les carburants renouvelables, retourner de l'argent aux actionnaires et rembourser sa dette. Chevron a rehaussé plus tôt cette année son dividende de 6% à 1,42$ par action et a augmenté son programme de rachat à 10 milliards de dollars par an...

Tesla : Un jury de Floride a estimé que le constructeur de voitures électriques était responsable seulement à hauteur de 1% de la mort d'un homme de 18 ans dont la berline Model S a percuté un mur en béton après la désactivation du limiteur de vitesse, le conducteur et son père ayant été jugés responsables à 99%. Le groupe publiera ses résultats trimestriels après la clôture ce soir...