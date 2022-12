Wall Street : la prudence l'emporte, Tesla et Apple sous surveillance

(Boursier.com) — Wall Street évolue plus calmement ce vendredi après sa rechute de la veille, alors que de nombreux investisseurs ont déjà bouclé leurs comptes de l'année avant un long week-end de Noël de trois jours sur les marchés financiers... Le S&P 500 reprend 0,37% à 3.836 points, le Dow Jones monte de 0,35% à 33.125 points, mais le Nasdaq recule de 0,36% à 10.438 points. Hier, la révision à la hausse de la croissance américaine au troisième trimestre, de 2,9% à 3,2%, a renforcé les inquiétudes relatives à la poursuite du resserrement monétaire de la Fed, d'autant que l'indice des prix PCE "core", mesure d'inflation privilégiée de la Réserve fédérale, a lui aussi été revu à 4,7% en rythme annuel, contre annoncé 4,6% le mois précédent.

Sur le marché du travail, les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté aux Etats-Unis la semaine passée mais restent proches de leur plus bas niveau... Le Département américain au Travail a en effet annoncé, pour la semaine close au 12 décembre, que les inscriptions au chômage ont atteint 216.000, en hausse de 2.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus de place était logé à 222.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 227.750, en repli de 6.250. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 5 décembre atteint 1,672 million, en repli de 6.000 sur sept jours (1,675 million de consensus).

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont augmenté de 0,1% le mois dernier, a déclaré ce vendredi le département du Commerce. Les données d'octobre ont été révisées à la hausse à +0,9%, au lieu de +0,8% indiqué précédemment. Les économistes avaient prévu une hausse des dépenses de consommation de 0,2%. Une partie de la modération des dépenses le mois dernier reflète un déplacement de la demande des biens vers les services.

Sur le marché des devises, l'euro campe sur les 1,06$. Sur le marché pétrolier, le baril de Brent évolue en hausse de 3%, au-dessus des 83 dollars. La Russie pourrait réduire sa production de pétrole de 5% à 7% au début de l'année 2023 en réponse au plafonnement des prix de son brut et de ses produits pétroliers en cessant les ventes aux pays y ayant apporté leur soutien, a déclaré ce vendredi le vice-Premier ministre Alexandre Novak. Alexandre Novak a indiqué lors d'un entretien à la télévision d'Etat que la production de pétrole pourrait être réduite de 500.000 à 700.000 barils par jour.

Les pays du G7, l'Union européenne et l'Australie se sont entendus pour plafonner à 60 dollars le prix du baril de pétrole russe maritime, l'idée étant de tarir les revenus de la Russie pour l'empêcher de financer la guerre en Ukraine avec ses ventes de brut. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé cette semaine qu'il publierait un décret en début de semaine prochaine présentant la réponse qu'apportera Moscou à cette décision...

Les valeurs

* Tesla : +0,1%. Elon Musk a déclaré qu'il ne vendrait plus d'actions Tesla pendant environ deux ans après avoir cédé pour près de 40 milliards de dollars de titres depuis la fin de l'année dernière, essentiellement pour financer le rachat de Twitter. Le titre Tesla a abandonné près de 65% depuis le début de l'année.

Sur le terrain, signe de la crise qui rattrape l'économie américaine, le constructeur de voitures électriques offre des remises allant jusqu'à 7.500$ sur ses Model 3 et Model Y livrés aux États-Unis ce mois-ci (5.000$ au Canada) alors que le groupe d'Elon Musk est confronté à un net ralentissement de la demande. Outre les craintes de récession, les consommateurs sont aussi dans l'attente de nouvelles incitations fiscales. Tesla, qui proposait jusqu'ici un crédit maximum de 3.750$, offre également 10.000 miles de recharge gratuits sur ses Superchargers.

* Meta : +3,2%. La maison-mère de Facebook a accepté de verser 725 millions de dollars pour mettre fin à une plainte en nom collectif accusant le réseau social d'avoir laissé des tiers, dont le cabinet de conseil Cambridge Analytica, accéder aux données personnelles de ses utilisateurs.

Selon les avocats des plaignants, le montant proposé est "le plus important jamais obtenu dans le cadre d'un recours collectif américain sur la confidentialité des données et le plus important que Meta ait jamais payé pour résoudre un recours collectif"... Meta n'a cependant toujours pas reconnu ses torts dans le cadre de l'accord, qui reste soumis à l'approbation d'un juge fédéral à San Francisco. La société a toutefois déclaré dans un communiqué que le règlement était "dans le meilleur intérêt de notre communauté et de nos actionnaires". "Au cours des trois dernières années, nous avons réorganisé notre approche de la vie privée et mis en oeuvre un programme complet de protection de la vie privée", a souligné la direction de Meta.

* Apple : -0,4%. Les montres 'Apple Watch' dotées d'une fonction électrocardiogramme violent les brevets appartenant au fabricant de dispositifs médicaux AliveCor, a annoncé la Commission américaine du commerce international, ce qui pourrait aboutir à l'interdiction de leur importation aux Etats-Unis...

* BioNTech (-1,7%) a annoncé le lancement de la phase I de l'essai clinique de son candidat-vaccin contre le paludisme, qui utilise la technologie de l'ARN messager (ARNm). Les essais de ce vaccin, baptisé BNT165b1, impliquent le recrutement de 60 volontaires sans antécédents de paludisme aux États-Unis pour une évaluation à trois niveaux de dose, a déclaré BioNTech dans un communiqué.

Le BNT165b1 est le premier candidat-vaccin du projet sur le paludisme de BioNTech, qui vise à développer un vaccin à ARNm hautement efficace et à établir la production de vaccins en Afrique. La société a déclaré qu'elle évaluerait initialement différents antigènes du parasite responsable du paludisme au cours des prochains mois afin de sélectionner le candidat-vaccin multi-antigénique qui sera soumis à des essais ultérieurs...

* AT&T (-0,4%) et le gestionnaire de fonds BlackRock annoncent la création de la coentreprise Gigapower pour exploiter une plateforme de fibre optique aux États-Unis.

* Microsoft (stable). Dans une déclaration publique, Microsoft a estimé que son projet de rachat de l'éditeur de jeux vidéo. Activision profiterait "tant aux joueurs qu'aux autres entreprises du secteur". Rappelons que le groupe a annoncé en janvier dernier vouloir racheter Activision pour un montant estimé à 69 milliards de dollars. L'U.S. Federal Trade Commission (FTC), le gendarme américain de la concurrence, a cependant engagé au début du mois une procédure visant à bloquer ce rachat, disant craindre une atteinte grave à la concurrence. Microsoft a déposé un recours visant à convaincre un juge de l'instance d'autoriser son projet de rachat...