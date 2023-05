Wall Street : la prudence l'emporte, les discussions sur le plafond de la dette US continuent

(Boursier.com) — Wall Street a évolué dans le calme lundi, les investisseurs guettant toujours la poursuite des pourparlers autour du plafond de la dette américaine qui semblent évoluer plutôt favorablement selon les dernières déclarations officielles... Le Dow Jones perd malgré tout 0,42% à 33.286 pts en clôture, alors que le S&P 500 est stable à 4.192 pts et que le Nasdaq avance de 0,5% à 12.720 pts. Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy doivent de nouveau s'entretenir ce lundi soir après la clôture des marchés, tandis qu'un appel téléphonique qualifié de "productif" dimanche avait engendré des discussions "positives".

Pourtant, Joe Biden avait jugé auparavant "inacceptables" les dernières propositions des Républicains pour relever le plafond de la dette des Etats-Unis, mais tout en se disant prêt à réduire les dépenses avec des ajustements fiscaux pour parvenir à un accord...

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a de son côté déclaré que les chances étaient "assez faibles" que les États-Unis puissent payer toutes leurs factures d'ici la mi-juin (et non plus dès le 1er juin comme précédemment avancé).

Sur le front monétaire, Jerome Powell a estimé vendredi soir que la nécessité pour la Fed de relever davantage ses taux d'intérêt "n'était pas évidente", tandis que l'impact des hausses précédentes et du resserrement des conditions de crédit reste incertain. Le président de la Fed, qui s'est exprimé lors d'une conférence à Washington, a réaffirmé que l'institution prendrait ses décisions "réunion par réunion", mais a également souligné qu'après une année de hausses de taux rapides, elle "peut se permettre d'examiner les données et l'évolution des perspectives pour dresser des évaluations prudentes"... Selon l'outil 'Fedwatch' du CME Group, la probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5 et 5,25% en juin est actuellement de près de 83%.

L'actualité macro et micro est restée limitée alors qu'aucun indicateur macro n'était au programme lundi. Le président de la Federal Reserve de St.Louis, James Bullard, a indiqué s'attendre à ce que la Banque centrale américaine augmente ses taux d'intérêt deux fois de plus cette année pour juguler l'inflation... "Je pense que nous allons devoir travailler plus haut", a-t-il déclaré lors d'un événement à Fort Lauderdale en Floride. "Je pense à deux autres mouvements cette année", a ajouté le dirigeant, cité par 'Bloomberg'. J.Bullard, connu pour ses opinions tranchées ces dernières années, ne vote pas au sein du Comité de politique monétaire de la Fed en 2023. Il a par ailleurs précisé ne pas savoir quand ces potentielles augmentations auraient lieu...

Sur les devises, la parité euro / dollar atteint 1,0815$. Le baril de Brent se négocie 76$. L'once d'or se traite 1.972$. Le Bitcoin se traite autour des 26.845$ sur Coindesk.

Les valeurs

PacWest rebondit de près de 20%. La banque régionale en difficulté a accepté de vendre un portefeuille de 2,6 milliards de dollars de 74 prêts à la construction immobilière dans le cadre d'un plan de renforcement de ses liquidités. Kennedy-Wilson Holdings achètera les prêts à un prix réduit d'environ 2,4 milliards de dollars, a indiqué la société. L'acquéreur assumera également toutes les obligations de financement futures d'environ 2,7 milliards de dollars. La banque basée à Beverly Hills vendra également six autres prêts à la construction immobilière à Kennedy-Wilson pour environ 363 millions de dollars si elle obtient certaines autorisations. Les prêts portent des taux variables, avec une moyenne de 8,4 %. L'effondrement de la Silicon Valley Bank et de plusieurs autres prêteurs régionaux a secoué le secteur à travers les États-Unis, faisant chuter les actions PacWest de près de 80% depuis le 7 mars. Le prêteur avait indiqué en mai qu'il était en pourparlers avec des partenaires et des investisseurs potentiels au sujet d'options stratégiques

Meta Platforms avance de 1%. Les autorités européennes ont infligé une amende de 1,3 milliard de dollars au réseau social pour le transfert de données vers les Etats-Unis. Les transferts continus de données du géant des réseaux sociaux vers les États-Unis n'ont pas abordé "les risques pour les droits et libertés fondamentaux" des personnes dont les données étaient transférées outre-Atlantique, selon une décision de la Commission irlandaise de protection des données. En plus de l'amende, qui éclipse une amende de 746 millions d'euros pour la protection de la vie privée de l'UE précédemment infligée à Amazon.com Inc., Meta a cinq mois pour "suspendre tout futur transfert de données personnelles aux États-Unis" et six mois pour arrêter "le traitement illégal, y compris le stockage, aux États-Unis " des données personnelles de l'UE transférées, précise 'Bloomberg'. Une interdiction des transferts de données pour Meta était largement attendue et a déjà incité l'entreprise américaine à menacer de se retirer totalement de l'UE.

Dans un communiqué, le propriétaire de Facebook indique qu'il fera appel de cette sanction, qu'il qualifie d'"amende injustifiée et inutile". L'entreprise affirme qu'il existe un "conflit de loi fondamental entre les règles du gouvernement américain sur l'accès aux données et les droits européens à la vie privée, que les décideurs politiques devraient résoudre cet été". L'amende infligée à Meta coïncide avec le cinquième anniversaire du règlement général de l'UE sur la protection des données, largement considéré comme la référence mondiale en matière de confidentialité. Depuis mai 2018, les régulateurs des 27 pays de l'UE ont le pouvoir d'imposer des amendes pouvant atteindre 4% du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise pour les violations les plus graves, rappelle l'agence.

Nvidia (-0,3%) a annoncé avoir collaboré avec l'Université britannique de Bristol dans la mise au point d'un nouveau supercalculateur ayant recours à ses propres puces dans le but de concurrencer Intel et Advanced Micro Devices.

Blackstone (+2,3%) a fait part de l'acquisition de l'intégralité du capital du groupe de certification de bijoux International Gemological Institute (IGI) au chinois Fosun et à la famille fondatrice de la société.

Micron Technology corrige de 2,8%. L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a annoncé que les produits du fabricant américain de semi-conducteurs ne répondaient pas aux critères de sécurité réseau et qu'ils seraient interdits aux opérateurs d'infrastructures clés. Cette décision, annoncée dans un contexte de tensions entre Pékin et Washington à propos des technologies à puce, pourrait concerner un éventail de secteurs allant des télécoms aux transports en passant par les finances. Dans un communiqué, l'administration chinoise du cyberespace (CAC) a indiqué qu'une analyse a démontré que "les produits Micron ont d'importants risques de sécurité réseau, ce qui pose de sérieux risques sécuritaires pour les chaînes d'approvisionnement des infrastructures d'informations essentielles chinoises".

Micron a affirmé avoir été notifié des conclusions de l'examen de la CAC concernant ses produits vendus en Chine et a déclaré vouloir "continuer de dialoguer avec les autorités" à Pékin. Micron est le premier fabricant américain de puces à être ciblé par Pékin. Le département américain du Commerce a indiqué qu'il s'entretiendrait directement avec les autorités chinoises pour clarifier leurs actions. Les analystes estiment que l'impact devrait être réduit pour Micron, la majorité des clients du groupe américain en Chine étant notamment des producteurs de smartphones et d'ordinateurs, et non pas des fournisseurs d'infrastructures. La plupart des revenus de Micron en Chine ne sont pas générés par les opérateurs téléphoniques et le gouvernement, pointent ainsi dans une note les analystes de Jefferies. "Par conséquent, l'impact final sur Micron sera très limité ".

Chevron (-1,8%) a réalisé une nouvelle belle opération de croissance externe. La major pétrolière américaine a conclu un accord définitif avec PDC Energy pour acquérir toutes les actions en circulation du groupe énergétique dans le cadre d'une transaction entièrement en actions valorisant sa cible 6,3 milliards de dollars, soit 72 dollars par action. L'opération a été approuvée à l'unanimité par les Conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2023. L'acquisition de PDC fournit à Chevron des actifs de haute qualité censés générer des rendements plus élevés dans les bassins à faible intensité de carbone aux États-Unis. Chevron prévoit notamment que la transaction soit relutive sur tous ses ratios financiers clés au cours de la première année suivant la clôture de l'opération et qu'elle ajoutera environ 1 milliard de dollars de flux de trésorerie disponibles annuels à 70 dollars le baril de Brent.

Le "deal" augmente également les réserves prouvées de Chevron de 10% à un coût d'acquisition inférieur à 7 dollars par baril d'équivalent pétrole. "Les atouts attrayants et complémentaires de PDC renforcent la position de Chevron dans les principaux bassins de production américains", a déclaré Mike Wirth, président-directeur général de Chevron. "Cette transaction est relutive sur toutes les mesures financières importantes et renforce l'objectif de Chevron d'offrir en toute sécurité des rendements plus élevés et une réduction des émissions de carbone".

JP Morgan Chase (-0,8%). Le revenu net d'intérêts de la banque devrait croître de 3 milliards de dollars cette année à la suite de la reprise de First Republic Bank en faillite, selon une présentation aux investisseurs publiée ce lundi. Le plus grand prêteur américain a accepté de prendre dans ses livres 173 milliards de dollars de prêts de la banque, 30 milliards de dollars de titres et 92 milliards de dollars de dépôts après la fermeture de First Republic par les autorités au début du mois. Le géant de Wall Street est en train d'intégrer l'établissement, ce qui prendra probablement environ 12 mois. JP Morgan reste optimiste sur la réussite de cette opération alors qu'il est apparu comme l'un des plus grands bénéficiaires de la récente crise bancaire en raison d'un afflux de dépôts de clients qui recherchaient la sécurité auprès des grandes institutions.