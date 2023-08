Wall Street : la prudence l'emporte avant la publication des nouveaux chiffres de l'inflation US

(Boursier.com) — Wall Street a terminé prudemment en baisse mercredi, à la veille de nouvelles données sur l'inflation aux Etats-Unis : le S&P 500 trébuche de 0,70% à 4.467 pts, le Dow Jones cède 0,54% à 35.123 pts et le Nasdaq se replie de 1,17% à 13.722 pts. Les économistes tablent sur une légère hausse de l'inflation au mois de juillet, à +3,3% après une progression de 3% observée en juin, la plus faible en plus de deux ans... Sur une base "core", qui exclut les coûts des aliments et de l'énergie, le marché anticipe le maintien d'une inflation annuelle à 4,8%.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré en attendant que la Banque centrale américaine pourrait être au stade où elle peut laisser les taux d'intérêt tels qu'ils sont, sauf changement brusque dans la direction des données économiques récentes... Cependant, certains responsables de la Fed penchent toujours dans le sens d'une hausse, la gouverneure Michelle Bowman ayant par exemple déclaré lundi que la combinaison d'une inflation toujours élevée et d'une croissance économique continue signifiaient que de nouvelles hausses de taux sont "probables"... Selon l'outil 'Fedwatch' du CME Group, les chances d'une hausse de taux de 25 pb lors de la prochaine réunion de la Réserve Fédérale en septembre sont de moins de 15%.

En Chine, les prix à la consommation ont baissé en juillet pour la première fois depuis le mois de février 2021, tandis que les prix à la production ont reculé pour le dixième mois consécutif. C'est la première fois depuis novembre 2020 que les deux indicateurs enregistrent des contractions simultanées. L'économie chinoise a connu une croissance plus rapide qu'attendu au premier trimestre avant de ralentir en raison de la faiblesse de la demande intérieure et extérieure.

Sur le marché obligataire, les taux évoluent peu alors que le gouvernement américain doit émettre 38 milliards de dollars de bons du Trésor à 10 ans, soit 3 milliards de dollars de plus que la dernière émission de même échéance en mai dernier... L'opération permettra d'évaluer à quel point les investisseurs sont préoccupés par un déficit budgétaire croissant aux États-Unis une semaine après que Fitch Ratings eut retiré le fameux AAA aux États-Unis. Hier, l'émission de 42 Mds$ de billets à trois ans a été réalisée avec un taux inférieur aux attentes, signe que la demande pour la dette américaine reste élevée.

L'agenda macro du jour était quasiment vierge ce jour avec les seuls stocks de brut hebdomadaires au programme (ressortis en forte hausse). Walt Disney fait en revanche parler puisque le géant du divertissement dévoilera ses comptes après la clôture. En attendant, ESPN a annoncé hier soir son arrivée sur les paris sportifs via un partenariat avec Penn Entertainment...

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) rebondit de 1,5% à 84,35$ malgré l'annonce d'une forte hausse des stocks de brut aux USA la semaine passée et l'inquiétude concernant le ralentissement de la demande chinoise. L'once d'or reperd 0,3% à 1.915$. L'indice dollar est stable face à un panier de devises de référence à 102,2 pts et l'euro remonte de 0,2% face au billet vert à 1,0985$. Le Bitcoin stagne à 29.495$

Les valeurs

Disney (-0,7%). ESPN se lance dans les paris sportifs ! La chaîne américaine, qui appartient à Disney, a noué un partenariat avec Penn Entertainment afin de lancer une co-entreprise de paris sportifs sous la marque ESPN Bet. Selon les termes, Penn versera à ESPN 1,5 milliard de dollars en espèces et offrira environ 500 millions de dollars de bons de souscription pour acheter ses actions sur une durée initiale de 10 ans en échange de la marque, de services promotionnels et d'autres droits. L'accord pourrait être prolongé de 10 ans supplémentaires.

"Nous savons qu'ils (le public) veulent à la fois du contenu de paris et la possibilité de placer des paris avec moins de friction à partir de nos produits", a déclaré le président d'ESPN, Jimmy Pitaro. Penn renommera son service de paris sportifs et le relancera sous le nom d'ESPN Bet à l'automne dans les 16 États de paris légalisés où il possède des licences. ESPN aura la possibilité de désigner un observateur sans droit de vote au conseil d'administration ou, à l'issue des trois années de l'accord, un membre du conseil d'administration. Penn Entertainment s'est envolé de 35% dans les échanges post-séance hier soir à Wall Street après la présentation de cet accord.

WeWork (-38%) voit son avenir s'écrire en pointillés... Le géant de la location d'espaces flexibles a indiqué avoir "un doute substantiel sur la capacité de l'entreprise à poursuivre ses activités". Résultat, le titre qui a déjà fondu de plus de 80% cette année, s'effondre encore à Wall Street. La société basée à New York perd énormément d'argent et a toutes les peines du monde à attirer de nouveaux clients dans ses bureaux... Lancée en 2010 par son ancien PDG Adam Neumann, l'entreprise basée à New York a connu une ascension fulgurante lorsque "l'argent gratuit" coulait à flot. En 2019, WeWork était le plus grand occupant privé d'espaces de bureaux à Manhattan, exploitait des millions de mètres carrés dans des dizaines de pays et était valorisé 47 milliards de dollars, ce qui en faisait l'une des startups les plus prisées d'Amérique. Comme le rappelle 'Bloomberg', l'exubérant A. Neumann a tenté de faire entrer la société en bourse en 2019, mais son essai a échoué lorsque les investisseurs ont pris conscience des dépenses extravagantes de la société et des excentricités de son dirigeant. Après des milliers de licenciements, un renflouement de SoftBank et l'éviction de son co-fondateur, WeWork a dû faire face à la pandémie de Covid-19 et la fermeture des bureaux à travers le monde.

L'essor du télétravail a porté un nouveau coup à la société, même si elle estime que le passage au travail à distance et hybride favorise l'entreprise plutôt que d'affaiblir ses activités. Les employeurs seraient plus réticents à signer des baux à long terme et se tourneraient plutôt vers les modèles flexibles de WeWork, a-t-elle fait valoir. Les investisseurs attendent encore une telle évolution... D'ici là, le groupe, qui n'a toujours pas de directeur général après le départ de Sandeep Mathrani en mai dernier, va chercher à réduire ses coûts de location via des actions de restructuration et la négociation de conditions de bail plus favorables. Il compte également augmenter ses revenus en réduisant le taux de désabonnement de ses membres, contrôler toutes ses dépenses et lever des capitaux supplémentaires via l'émission d'actions ou de dette et la vente d'actifs.

WeWork, dont les bureaux affichaient un taux d'occupation de 72% à fin juin, a essuyé une perte nette de 397 millions de dollars au deuxième trimestre malgré des revenus en hausse de 3,6% à 844 M$. Ses liquidités ont fondu de 67% sur un an à 205 M$.

Roblox chute de 22% après avoir dévoilé des comptes inférieurs au consensus au deuxième trimestre. La société, populaire pour des jeux tels que "Adopt Me!" et "Brookhaven", fait les frais de la baisse de la demande pour ses jeux en ligne et de l'intensification de la concurrence. Elle a enregistré des réservations nettes de 780,7 millions de dollars sur le trimestre (+22%), contre un consensus de 784,9 M$. La firme, qui a réalisé un Ebitda ajusté de 37,9 M$ (48,5 M$ de consensus), compte 65,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Elle a néanmoins vu sa perte nette se creuser à 282,8 M$, contre 176 M$ un an auparavant, avec la hausse de ses dépenses.

Rivian Automotive trébuche de 9,8% alors que le constructeur a relevé sa prévision de production annuelle et que son directeur général a déclaré que le groupe disposait de suffisamment de liquidité pour tenir jusqu'en 2025. Le groupe vise désormais la production de 52.000 véhicules en 2023, soit 2.000 de plus que précédemment. Il table par ailleurs sur un Ebitda ajusté négatif de 4,2 Mds$ sur l'exercice, soit 100 M$ de moins que précédemment. Le concepteur californien de véhicules électriques a essuyé une perte ajustée par action de 1,08$ au deuxième trimestre contre 1,62$ un an plus tôt et un consensus de -1,37$, pour des revenus de 1,12 Md$ (1,01 Md$ de consensus). Comme ses concurrents, Rivian est confronté à des problèmes d'approvisionnement, à une concurrence croissante et à des problèmes de coûts qui ont l'conduit à supprimer des emplois.

"L'entreprise a une faible marge d'erreur dans tous les aspects de son activité. Sa production limitée et son historique commercial laissent beaucoup à voir ", affirme à 'Bloomberg' Colin Langan, analyste chez Wells Fargo. "Rivian doit prouver qu'il peut acquérir des clients tout en maintenant de faibles coûts publicitaires".

Take-Two Interactive Software (-0,5%), après des résultats décevants au premier trimestre... La société derrière des jeux vidéo comme Grand Theft Auto a fait état d'un bpa ajusté de 27 cents au premier trimestre, contre 35 cents attendus, pour des réservations nettes en hausse de 20% à 1,2 Md$. La perte nette a atteint 206 M$ (1,22$ par titre) contre 104 M$ et 76 cents par action un an plus tôt. L'Ebitda ajusté est ressorti à 105 M$ contre un consensus de 142 M$. Elle vise toujours un bpa ajusté annuel compris entre 3 et 3,25$ avec des réservations nettes allant de 5,45 à 5,55 Mds$. L'Ebitda ajusté est anticipé entre 822 et 875 M$.

"Nous continuons de croire que nous positionnons notre entreprise pour un point d'inflexion significatif au cours de l'exercice 2025", a déclaré le directeur général Strauss Zelnick, prédisant "de nouveaux niveaux records de performance opérationnelle".

Lyft cède 10% alors que la société a dévoilé sa plus faible croissance en deux ans... Sur les trois mois clos fin juin, le concurrent d'Uber a dégagé un bénéfice ajusté par action de 0,16$ contre -0,01$ attendu par le marché pour un chiffre d'affaires de 1,02 milliard de dollars (+3%), en ligne avec le consensus. Lyft a fait état de 21,5 millions de passagers actifs sur sa plateforme au deuxième trimestre, en hausse de 8% par rapport à il y a un an. Un niveau supérieur aux attentes des analystes alors que de plus en plus de personnes affluent vers l'application pour des trajets quotidiens ou vers les aéroports. La fréquence des passagers a atteint son plus haut niveau en plus de deux ans, a déclaré la société californienne, bien que sa clientèle totale reste bien en deçà des 22,9 millions de passagers qu'elle avait atteints avant la pandémie. L'Ebitda ajusté s'est établi à 41 M$ contre 28 M$ anticipés et un niveau de -96,3 M$ il y a un an.

Malgré la faible croissance, Lyft enregistre des volumes de trajets plus élevés et "crée également une entreprise plus saine", a déclaré son directeur général David Risher dans une interview accordée à 'Bloomberg'. "Notre stratégie pour l'avenir est de fixer les prix en fonction de la situation du marché. Nous ne prévoyons pas de faire de changements de prix majeurs". Le dirigeant a souligné que l'offre de chauffeurs de Lyft était désormais en hausse de 20% par rapport à l'année dernière, et que les réductions de coûts au cours du trimestre avaient permis de réduire de 330 millions de dollars les dépenses. Lyft table sur des revenus compris entre 1,13 et 1,15 Md$ au troisième trimestre contre un consensus logé à 1,08 Md$, avec un Ebitda ajusté allant de 75 à 85 M$. Le groupe a par ailleurs précisé que ses marges seront en baisse au quatrième trimestre par rapport aux niveaux du deuxième trimestre dans un contexte de renouvellements de contrats d'assurance et d'une concurrence accrue.

Amazon.com (-1,5%). Aucun grand nom de la tech américaine ne veut rater l'occasion... Ce n'est pas un secret, SoftBank Group est en pourparlers avec plusieurs potentiels investisseurs stratégiques en vue de l'IPO du concepteur de puces britannique à New York. Alors qu'Intel et Nvidia espèrent tous les deux devenir investisseur de référence d'Arm dans le cadre de ce qui s'annonce la plus grande introduction en bourse de l'année, 'Bloomberg' croit savoir qu'Amazon.com compte aussi saisir sa chance. Amazon, avec son activité de services Web, est l'un des plus gros clients d'Arm, favorisant les puces basées sur Arm en raison de leur coût et de leur efficacité. La technologie est utilisée par 40.000 clients Amazon. Plus globalement, la technologie de l'entreprise britannique se trouve dans la plupart des smartphones et est omniprésente dans l'industrie électronique.

Le Japonais SoftBank a acquis Arm en 2016 pour 32 milliards de dollars. Il espérerait lever jusqu'à 10 milliards de dollars dans le cadre de cette IPO qui pourrait valoriser sa filiale près de 80 Mds$. L'opération pourrait avoir lieu dès le mois prochain à Wall Street. Faire venir des investisseurs de référence peut aider à susciter l'intérêt et l'élan pour une IPO, en particulier compte tenu de la valorisation élevée recherchée par SoftBank.