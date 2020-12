Wall Street : la hausse reprend, les vaccins en soutien

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après un début de séance hésitant, la Bourse de New York a repris le chemin de la hausse mardi, les espoirs liés à la vaccination contre le coronavirus l'emportant sur les chiffres inquiétants de l'épidémie aux Etats-Unis. Malgré des blocages au Congrès, les marchés continuent de tabler sur un nouveau plan de soutien aux Etats-Unis. En attendent, les investisseurs apprécient l'annonce par le Japon d'un plan de relance de 700 milliards de dollars, et espèrent que la BCE annoncera jeudi un renforcement et une prolongation de ses programmes de rachats d'actifs pour affronter la crise du Covid-19.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones progresse de 0,35% à 30.176 points (proche de son record de vendredi à 30.218 pts), tandis que l'indice large S&P 500 avance de 0,26% à 3.701 pts, en terrain record, et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, gagne 0,41% à 12.571 pts, s'orientant lui aussi vers un nouveau record, qui serait le 4e d'affilée.

Du coté des valeurs, Tesla Motor trébuche de 1,2%, après avoir annoncé un projet d'augmentation de capital de 5 milliard de dollars. Dans la course au vaccin anti-Covid-19, Pfizer gagne 2,2% alors que la FDA devrait approuver son vaccin jeudi, et Johnson & Johnson prend 1,9% après avoir indiqué que les résultats de l'essai de Phase 3 de son vaccin anti-Covid seraient annoncés "fin janvier".

Quant à AstraZeneca (+0,8% à New York), il a confirmé mardi une efficacité moyenne de 70,4% (62% pour le 1er protocole, et 90% pour le second) de son vaccin. AstraZeneca a commencé à soumettre des données aux autorités réglementaires du monde entier pour obtenir une homologation rapide, a déclaré Pascal Soriot, PDG du groupe anglo-suédois.

Le feu vert de la FDA au vaccin Pfizer/BioNTech attendu jeudi

Les marchés américains semblent davantage focalisés sur les espoirs de sortie de la crise du coronavirus, à deux jours de la réunion de l'Agence américaine des médicaments, la FDA, qui devrait accorder jeudi à Pfizer et BioNTech (+1,7%) une autorisation de mise sur le marché en urgence de leur vaccin. Les premières injections pourraient alors commencer quelques jours plus tard aux Etats-Unis. Le Royaume-Uni a été le premier pays à approuver ce vaccin, la semaine dernière, et sa campagne de vaccination a officiellement commencé ce mardi.

Mardi matin, la FDA a publié un rapport encourageant, estimant que le vaccin était hautement efficace, confirmant le seuil de 95% annoncé par les laboratoires, et qu'il ne présentait pas de risque de sécurité susceptible d'empêcher son autorisation.

Ces bonne nouvelles sur le front du vaccin ont pris le dessus sur la situation sanitaire actuelle, qui continue de se dégrader aux Etats-Unis, mais aussi sur d'autres sujets d'inquiétude comme le risque de Brexit sans accord, qui s'accroît en Europe, selon les dernières déclarations du négociateur européen Michel Barnier. Les marchés européens ont fini la séance de mardi en légère baisse dans la crainte d'un "hard Brexit".

Suspense sur un nouveau plan US de soutien budgétaire

Par ailleurs, le suspense se poursuit à Washington au sujet du nouveau projet de plan de soutien de 908 milliards de dollars, déposé la semaine dernière par un groupe bipartisan de sénateurs démocrates et républicains. Le projet est soutenu par la leader démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le leader des démocrates du Sénat Chuck Schumer. Mais le président républicain du Sénat, Mitch McConnell, se encore fait prier, et continue de défendre son propre plan minimaliste de 500 Mds$.

L'espoir est cependant revenu mardi après l'annonce d'un entretien prévu dans la soirée entre les leaders républicains du Congrès et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, ainsi que le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows.

Le temps presse, car faute d'un vote sur un nouveau plan de soutien avant la fin de la législature (en principe le 18 décembre...), de nombreux programmes d'aide aux Américains face à la crise du coronavirus prendront fin le 31 décembre, privant notamment 12 millions de personnes d'indemnités de chômage... Un échec reporterait d'au moins un mois l'adoption d'un nouveau package, qui serait soumis au nouveau Congrès entrant en fonction en janvier, mais qui ne devrait pas voter de lois avant l'investiture du président élu Joe Biden prévue le 20 janvier.

Productivité revue en baisse aux Etats-Unis

Seul indicateur "macro" du jour aux Etats-Unis, la productivité non-agricole pour le troisième trimestre a progressé de 4,6% en lecture finale, en recul par rapport à la 1ere estimation (+4,9%) et inférieure au consensus (+4,9% aussi). Les coûts unitaires du travail ont baissé de 6,6% contre -8,9% de consensus.

Ailleurs dans le monde, le rebond du PIB de la zone euro au troisième trimestre a été revu en légère baisse par Eurostat, à +12,5% contre une hausse de 12,6% annoncé précédemment. Il s'agit malgré tout d'une progression historique. L'activité s'était effondrée de 11,7% au deuxième trimestre en raison des mesures de confinement. Sur un an, le PIB affiche une baisse de 4,3% contre -4,4% estimé précédemment...

Autre note d'espoir, en Allemagne, l'indice ZEW du sentiment économique a nettement battu le consensus à 55 en décembre, contre 45,5 attendu. Cela traduit une nette amélioration du moral des investisseurs et des analystes dans la 1ère économie européenne, après un plongeon en novembre à 39...

Records de cas, d'hospitalisations, et de décès du Covid-19 aux Etats-Unis

Pendant ce temps, l'épidémie de coronavirus continue d'obliger une grande partie de l'Europe à se confiner plus ou moins sévèrement, tandis que la maladie flambe outre-Atlantique, où la Californie du Sud a demandé à sa population de se reconfiner depuis lundi. Plusieurs grandes villes, dont San Francisco, Chicago et New York ont pris récemment des nouvelles mesures de restriction.

Les Etats-Unis ont enregistré un record de plus de 200.000 nouveaux cas par jour en moyenne depuis une semaine, ainsi qu'un nombre de record décès, avec 2.249 morts par jour en moyenne sur les 7 derniers jours, selon les données compilées par le 'New York Times'. Le précédent record remontait à la première vague de Covid-19, avec une moyenne de 2.232 décès sur la semaine du 17 avril dernier.

Les hôpitaux américains sont de plus en plus débordés avec un nombre record de 102.148 patients hospitalisés pour cause de Covid-19 lundi soir, selon le Covid Tracking Project. Lors de la première vague, les hospitalisations n'avaient pas dépassé les 60.000, mais cela fait désormais 6 jours que le seuil des 100.000 a été dépassé, entraînant un cri d'alarme de nombreux médecins et experts.

Le Dr Fauci exhorte les Américains à éviter les réunions de famille à Noël

L'immunologue Anthony Fauci a donné plusieurs interviews depuis 24 heures, mettant en garde contre une dégradation de la situation à venir, en raison des infections contractées lors du week-end de Thanksgiving, du 26 au 29 novembre, lorsque des millions d'Américains ont rendu visite à leurs proches malgré les recommandations des autorités sanitaires d'éviter les réunions de famille.

Le Dr Fauci, président de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses (NIAID), a estimé que le pic de cette vague devrait intervenir juste avant Noël. Mais elle risque d'être amplifiée par une nouvelle poussée liée aux fêtes de fin d'année, ce qui augure d'une période très difficile en janvier, selon lui.

Le Dr Fauci, qui fêtera ses 80 ans à la veille de Noël a une nouvelle fois appelé les Américains à limiter leurs déplacements et réunions familiales pendant les fêtes. Il a précisé que pour la première fois, lui-même ne passerait pas Noël avec ses enfants, mais qu'ils se parleraient en visioconférence pendant les fêtes. Il a toutefois donné de l'espoir en estimant que d'ici à avril-mai, tous les Américains qui le souhaitent pourront être vaccinés contre le coronavirus.

VALEURS A SUIVRE

Uber (-1,9%) va vendre sa division de conduite autonome Uber Advanced Technologies Group à la startup Aurora, ont annoncé les deux firmes. La décision devrait aider le groupe américain de véhicules de transport avec chauffeurs à se rapprocher de la rentabilité. L'accord valorise ATG à 4 milliards de dollars, selon des sources de Reuters. ATG avait levé l'an dernier 1 milliard de dollars auprès d'un consortium d'investisseurs dont Toyota Motor Corp et SoftBank Group Corp, pour une valorisation de 7,25 milliards. En parallèle, Uber va investir 400 millions de dollars dans Aurora, ce qui valorise la startup à 10 milliards. Uber détiendra 26% d'Aurora.

Goldman Sachs (stable), géant américain de la banque d'investissement, a signé un accord en vue de l'acquisition des parts de son partenaire local dans sa coentreprise chinoise Goldman Sachs Gao Hua (GSGH), a annoncé la banque dans un message aux salariés. Les conditions financières du deal ne sont pas connues.

Pfizer (+2%). Alors que débutent les vaccinations au Royaume-Uni avec le vaccin de l'Américain et de son partenaire allemand BioNTech, Bloomberg rapporte par ailleurs que le pays va tester le vaccin Pfizer / BioNTech (+1,9%) en combinaison avec celui d'AstraZeneca (+1,1%) et Oxford.

Carrier Global (+1,6%), concepteur de climatiseurs, a annoncé la cession du solde de sa participation dans le Suédois Beijer au groupe de capital-investissement EQT pour 1,1 milliard de dollars.

Alphabet (-0,5%) / Facebook (-0,4%). Le gouvernement australien a présenté ce jour un projet de loi visant à contraindre Facebook et Google à rémunérer les médias pour les informations présentes sur leurs plateformes.

General Electric (+0,6%) confirme son objectif de retour à un cash flow positif en 2021. Le groupe a préfinancé 2,5 milliards de paiements de pension pour les trois prochaines années et remboursé 1,5 milliard de crédit à GE Capital, dans le cadre de transactions finalisées cette semaine. En 2020, le GE prévoit de réduire au total de 14,5 Mds$ son fardeau d'endettement. En deux ans, le groupe aura abaissé sa dette de 28 milliards environ. Sur le trimestre en cours, le groupe envisage toujours un free cash flow industriel voisin de 2,5 milliards de dollars...

Rappelons que la cession de la division BioPharma de GE à Danaher finalisée en mars avait permis de réduire la dette globale de 13,3 milliards.

Tesla (-1,2%) cède du terrain à Wall Street, le groupe d'Elon Musk ayant annoncé le lancement d'une augmentation de capital de cinq milliards de dollars, la deuxième en trois mois. Le timing est toutefois, comme souvent chez Tesla, bien senti, puisque le titre du constructeur de véhicules électriques s'était envolé de près de 670% depuis le 1er janvier avant son entrée dans le S&P 500.

AutoZone (-6%) a dépassé les attentes pour le premier trimestre fiscal malgré la pandémie. Le détaillant en équipements automobiles basé à Memphis a annoncé pour le trimestre clos un bénéfice net de 442 millions de dollars soit 18,61$ par titre, contre 350 M$ un an avant. Les revenus ont totalisé 3,15 milliards de dollars, contre 2,79 milliards un an avant. Le consensus était de 17,8$ de bpa et 3,15 Mds$ de recettes.

Apple (+0,8%), le colosse californien de Cupertino, a lancé ce mardi ses AirPods Max, un casque audio nouvelle génération proposé pour la modique somme de 549$. Le groupe à la pomme précise par ailleurs que son service Apple Fitness+ d'abonnement fitness à 10$ par mois sera lancé dès le 14 décembre.

Northrop Grumman (+0,33%), contractant américain de défense, va céder pour 3,4 milliards de dollars en numéraire des activités de services IT fédéraux à la firme de private equity Veritas Capital. Les activités en question représentent un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars pour cette année. L'unité de Northrop sera combinée à Peraton, firme de Veritas.