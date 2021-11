Wall Street : la folie des grandeurs

(Boursier.com) — Wall Street va tenter d'aller chercher de nouveaux sommets ce jeudi, visiblement rassurée par les dernières annonces de Jerome Powell. Comme attendu, la Fed a annoncé mercredi soir la réduction progressive de son programme de rachat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois, au rythme initial de 15 Mds$ par mois, ce qui devrait permettre de ramener le programme à zéro à la mi-2022, même si la Fed s'est réservée la possibilité d'ajuster ses achats en fonction de l'évolution de l'économie.

Mais surtout, le président de la Fed a réaffirmé que l'inflation serait "transitoire" et n'a pas paru pressé de relever les taux directeurs. Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell a indiqué que la Fed pouvait se montrer "patiente" avant de relever ses taux. Les objectifs de plein emploi de la Fed (une des conditions pour relever ses taux directeurs) "pourraient être atteints pendant le second semestre 2022", a-t-il indiqué.

"Jerome Powell a insisté sans équivoque sur le fait qu'une hausse des taux était encore loin d'intervenir, ce qui a contribué à pousser les actions américaines vers de nouveaux sommets mercredi puis les actions européennes", affirme Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Aujourd'hui, les investisseurs surveilleront l'évolution des inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus : 275.000) ainsi que la balance commerciale de septembre (consensus : -80,2 Mds$).

Sur le marché pétrolier, les cours du pétrole repartent de l'avant après le repli de mercredi. Le baril de WTI gagne 1,3% à 81,9$ (contrat à terme de décembre sur le Nymex), tandis que le Brent prend 1,5% à 83,3$ (contrat de janvier). Les regards sont tournés vers l'Opep+ dont les membres se réunissent ce jeudi. Les 23 pays producteurs de pétrole devraient sauf surprise de dernière minute reconduire leur stratégie de hausse limitée de la production, malgré les pressions des Etats-Unis pour produire davantage.

L'once d'or avance de 0,4% à 1.777$ pour le contrat à terme de décembre sur le Comex. Le bitcoin perd 2,7% autour de 61.700$ sur Coindesk. Enfin, l'indice dollar prend 0,4% face à un panier de devises.

Sur le front micro, les publications d'entreprises sont encore nombreuses aujourd'hui. Airbnb, AIG, Expedia, ViacomCBS, Regeneron ou encore Moderna seront notamment sur le pont. Pour le moment, sur les 392 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats depuis le début du trimestre, 82% ont dépassé les prévisions des analystes.

Les valeurs

* Qualcomm s'envole de 8% en pré-séance à Wall Street alors que le géant américain des technologies mobiles a dévoilé des comptes meilleurs que prévu sur les trois mois clos fin septembre et fourni une guidance également supérieure aux attentes des analystes. Sur son quatrième trimestre fiscal, le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 2,9 milliards de dollars ou 2,55$ par titre pour un chiffre d'affaires en hausse de 43% à 9,26 Mds$. Le management avait indiqué viser des revenus allant de 8,4 à 9,2 Mds$ et le consensus était positionné à 8,86 Mds$.

"Nous sommes bien positionnés pour continuer à être leader dans le domaine du mobile et permettre la transformation numérique des industries grâce à notre large portefeuille de technologies pertinentes", a déclaré Christiano Amon, DG de Qualcomm. "Nos résultats dans les domaines des 'circuits intégrés frontaux', de l'automobile et de l'IoT attestent du succès de notre feuille de route technologique et de notre stratégie de diversification des revenus". Le groupe basé à San Diego profite à plein de l'explosion de la demande de puces utilisées dans les téléphones, les voitures et autres appareils connectés à Internet. Qualcomm mise sur bpa ajusté compris entre 2,90 et 3,10 dollars sur son premier trimestre fiscal contre un consensus positionné à 2,59$. La société anticipe également un chiffre d'affaires avec un point médian de 10,40 milliards de dollars, contre 9,6 Mds$ attendus par le marché.