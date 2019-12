Wall Street : la folie des grandeurs ?

(Boursier.com) — La tendance est incertaine en pré-séance à Wall Street au lendemain d'une journée record pour les trois grands indices américains. Les investisseurs continuent à digérer l'annonce d'un accord commercial de "Phase 1" entre Washington et Pékin même si plusieurs zones d'ombre demeurent. Ils gardent également un oeil attentif sur la situation au Royaume-Uni alors que la possibilité d'un 'hard Brexit' a refait surface après les dernières déclarations de Boris Johnson.

Aux Etats-Unis, les mises en chantier de logements sont ressorties au nombre de 1,365 million en novembre (+3,2%), contre 1,345 million de consensus et 1,323 million en octobre. Les permis de construire ont atteint 1,482 million d'unités (+1,4%), contre 1,41 million de consensus et 1,461 million le mois précédent, selon le rapport gouvernemental américain. Les données relatives à la production industrielle du mois passé sont également à suivre à 15H15. Elles confirmeront, ou non, la bonne résistance de l'économie américaine aux tensions commerciales.

Côté valeurs, Boeing occupe la une de l'actualité après l'annonce de la prochaine suspension temporaire de la production de son 737 MAX. Une décision lourde de conséquences pour l'ensemble de l'industrie aéronautique.

Les valeurs

* Boeing va bel et bien suspendre la production de son 737 MAX. A l'issue d'un conseil d'administration, le management a indiqué qu'il suspendrait en janvier, pour la première fois en plus de vingt ans, la production de ses 737 alors qu'on ne sait toujours pas quand le best-seller de l'avionneur américain sera autorisé à voler de nouveau. "Nous croyons que cette décision est la moins perturbatrice pour le maintien à long terme du système de production et de la santé de la chaîne d'approvisionnement. Cette décision est motivée par un certain nombre de facteurs, notamment la prolongation de la certification jusqu'en 2020, l'incertitude quant au calendrier et aux conditions de remise en service et aux approbations mondiales de formation, et l'importance de veiller à ce que nous puissions accorder la priorité à la livraison des aéronefs stockés. Nous continuerons d'évaluer les progrès réalisés en vue de la remise en service et nous prendrons des décisions quant à la reprise de la production et des livraisons en conséquence", a indiqué Boeing dans un communiqué, dévoilé hier soir après la clôture de Wall Street.

Le géant de l'aéronautique a précisé que cette mesure n'entraînera pas de licenciements, alors qu'il emploie près de 12.000 salariés dans l'usine du sud de Seattle chargée de la production du 737. La direction a par ailleurs indiqué qu'elle donnera des informations chiffrées relatives à la suspension de la production de l'appareil dans le cadre de la publication de ses résultats annuels fin janvier. "Cette pause pourrait indiquer que la remise en service du 737 Max n'est pas imminente, comme les investisseurs les plus optimistes l'avaient peut-être prévu", a déclaré Ron Epstein, analyste chez Bank of America ML.

* Southwest Airlines retarde encore l'éventuel retour du 737 MAX de Boeing au sein de sa flotte. La compagnie à bas coûts a désormais décidé de se passer du best-seller de l'avionneur américain jusqu'au 13 avril, soit un décalage de plus d'un mois par rapport à la prévision antérieure du transporteur américain. Principal client du 737MAX avec 34 appareils, Southwest précise que ce changement réalisée de façon proactive réduira son programme de 300 vols par jour sur un total de plus de 4.000 vols quotidiens en période de pointe. "Nous demeurons confiants qu'une fois certifiées par la FAA, les améliorations permettront d'assurer l'exploitation en toute sécurité du MAX", souligne encore une fois Southwest. American Airlines a annoncé la semaine passée qu'elle reportait à début avril, au plus tôt, un retour dans les airs de ses 737 MAX.

* Pfizer. La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le traitement contre un certain type de cancer de la prostate développé par le géant américain et Astellas Pharma.