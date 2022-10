Wall Street : la Fed peut-elle encore maîtriser l'inflation ?

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en timide hausse avant bourse ce mercredi, après une douloureuse série baissière et un plus bas depuis juillet 2020 pour le Nasdaq. Le S&P 500 reprend 0,3% en pré-séance, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,4%. Les chiffres des prix à la production aux USA, qui viennent d'être révélés, ne suscitent pas vraiment l'enthousiasme. La hausse du 'PPI' est supérieure aux attentes en septembre, mais elle ressort conforme aux anticipations hors alimentaire et énergie. La 'stat' décisive sera donc celle des prix à la consommation, demain jeudi. La journée sera aussi marquée ce mercredi par les interventions de Neel Kashkari, Michael Barr et Michelle Bowman de la Fed. Les Minutes de la dernière réunion monétaire 'FOMC' de la Fed seront révélées dans la soirée.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd actuellement 0,8% à 88,7$. L'once d'or régresse de 0,5% à 1.678$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises de référence.

Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, a estimé que la banque centrale devait agir délibérément dans un contexte d'incertitude élevée. Intervenant devant la National Association of Business Economics, elle a déclaré que la modération de la demande provoquée par le resserrement de la politique ne serait que partiellement réalisée jusqu'à présent et que l'effet sur les prix pourrait prendre plus de temps. Elle a discuté des signes timides de rééquilibrage du marché du travail, même si le déséquilibre persistant se reflète toujours dans une forte croissance des salaires. Selon la dirigeante, la Fed devrait avancer de manière délibérée et en fonction des données.

Loretta Mester (membre votant), patronne de la Fed de Cleveland, a poursuivi la rhétorique belliciste de la Fed, affirmant que malgré une certaine modération du côté de la demande et des signes naissants d'amélioration des conditions du côté de l'offre, il n'y avait eu "aucun progrès" en matière d'inflation. Mester a également déclaré que la Fed devait peser le risque d'une politique trop restrictive, mais qu'à ce stade, les risques les plus importants provenaient d'un resserrement trop faible qui permettrait à une inflation élevée de devenir persistante et intégrée dans l'économie. Ces commentaires intervenaient hier, après les apparitions avant-hier de Brainard et de Charles Evans de la Fed de Chicago (non-votant), qui se sont dits attentifs aux risques d'un resserrement excessif, signalant une certaine prudence quant aux futures hausses de taux. Cependant, les marchés n'ont pas modifié les attentes en matière de trajectoire des taux, l'outil FedWatch du CME Group affichant toujours des attentes écrasantes pour une hausse de 75 points de base en novembre (78%) et un pic des taux des fonds fédéraux de 4,50 à 4,75% en février.

Les données de l'inflation américaine seront cruciales cette semaine. Ce mercredi, les choses sérieuses commencent avec les prix à la production. L'indicateur américain des prix à la production du mois de septembre 2022 est ressorti en croissance de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre 0,1% de consensus mesuré par FactSet. Hors alimentaire et énergie, la hausse des prix à la production s'établit à 0,3%, en ligne avec le consensus. En glissement annuel, l'indice des prix à la production s'est donc apprécié de 8,5%, plus que prévu, puisque le consensus était de 8,4%. Hors alimentation et énergie, la progression sur un an s'affiche à 7,2%, en ligne avec les attentes de marché et la hausse du mois d'août.

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta sera aussi annoncé. Neel Kashkari et Michael Barr de la Fed s'exprimeront par ailleurs, juste avant la publication des Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed.

Demain jeudi, l'indice des prix à la consommation du mois de septembre sera donc déterminant, alors que les marchés craignent qu'une inflation durablement élevée n'oblige la Fed à poursuivre encore sa politique de durcissement monétaire. Selon le consensus FactSet, l'indice des prix à la consommation de septembre aux USA est attendu en hausse de 0,2% par rapport au mois antérieur et de 8,1% en glissement annuel (+8,3% en août). Hors alimentaire et énergie, ce même "CPI" américain est anticipé en croissance de 0,4% par rapport au mois précédent et de 6,5% sur un an... Les inscriptions hebdomadaires au chômage et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains seront aussi communiqués jeudi.

Les opérateurs termineront leur semaine avec les chiffres des ventes de détail de septembre aux Etats-Unis (consensus +0,2% par rapport au mois d'août, stable hors automobile et +0,2% hors automobile et essence selon FactSet). Les prix à l'import et à l'export, les stocks et ventes des entreprises, ainsi que l'indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan, seront aussi communiqués vendredi.

Au Royaume-Uni, la BoE a donné trois jours aux fonds d'investissement pour régler leurs problèmes : les fonds de pension sont contraints de constituer de vastes montants de garanties d'urgence, après la forte baisse du prix des obligations souveraines britanniques. Mais ce mercredi, le Financial Times, citant trois sources, indique à l'inverse que la Banque d'Angleterre a informé les banques qu'elle était prête à prolonger son programme d'achat d'obligations d'urgence au-delà de vendredi si les conditions du marché l'exigeaient... Le journal rapporte cette information alors que le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré mardi soir que la banque centrale britannique n'avait pas l'intention de prolonger ses achats d'obligations au-delà de vendredi.

Les tensions liées à la guerre en Ukraine, l'inflation et à la remontée des taux d'intérêt... Tous ces éléments poussent le Fonds monétaire international à revoir en baisse ses prévisions de croissance mondiale. "Les trois plus grandes économies, les Etats-Unis, la Chine et la zone euro, vont continuer de caler", a déclaré son économiste en chef, Pierre-Olivier Gourinchas. "Pour faire court, le pire reste à venir et pour beaucoup de gens, 2023 sera vécue comme une récession."

Le FMI prévoit un ralentissement de la croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial à 2,7% l'an prochain, contre 2,9% prévu en juillet, en raison de l'impact de la hausse des taux sur l'économie américaine, de l'envolée des prix du gaz en Europe et de la persistance en Chine des restrictions sanitaires comme des difficultés de l'immobilier... Aux Etats-Unis, la croissance ne devrait être que de 1,6% cette année, soit 0,7 point de pourcentage de moins que prévu en juillet, après la contraction inattendue du PIB au deuxième trimestre. Pour 2023, le Fonds table toujours sur une croissance de 1,0% seulement.

Le FMI explique que ses prévisions restent dépendantes de la capacité des banques centrales à lutter contre l'inflation tout en évitant un resserrement excessif des politiques monétaires qui risquerait de précipiter l'économie mondiale dans "une récession grave inutile", de perturber les marchés financiers et de pénaliser les pays en développement. Il reconnaît néanmoins que la lutte contre l'inflation reste la première des priorités.

Les valeurs financières et bancaires cotées ouvriront cette semaine le bal des publications du troisième trimestre à Wall Street. PepsiCo, Infosys et Wipro sont attendus ce mercredi. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Wells Fargo, BlackRock, Walgreens Boots Alliance, Fastenal, Delta Air Lines, Domino's Pizza et Progressive Corporation publieront jeudi. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, PNC Financial, US Bancorp ou First Republic Bank, dévoileront vendredi leurs trimestriels.

Les valeurs

PepsiCo grimpe avant bourse à Wall Street, le géant américain des boissons et snacks ayant battu le consensus pour le trimestre clos et relevé ses prévisions, la hausse des prix ayant compensé la faiblesse des volumes. Le résultat net pour le trimestre se terminant début septembre est passé à 2,70 milliards de dollars, ou 1,95$ par action, contre 2,22 milliards de dollars, ou 1,60$ par action, à la même période il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice par action a été de 1,97$, contre un consensus FactSet de 1,84$. Les revenus ont augmenté de 8,8% à 21,97 milliards de dollars, bien au-dessus du consensus FactSet qui se situait à 20,84 milliards de dollars. Les effets de change ont réduit la croissance de 3 points de pourcentage. Cela marque le 15e trimestre consécutif au cours duquel PepsiCo a dépassé les attentes en matière de bénéfices...

Les volumes ont diminué de 1,5% dans les aliments et ont légèrement augmenté de 3% dans les boissons. Sur une base organique, qui exclut l'impact des acquisitions, cessions et autres changements structurels, le volume global a diminué de 1% tandis que les prix nets effectifs ont augmenté de 17%.

PepsiCo rehausse ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l'année complète à 6,73$, contre environ 6,63$. Le consensus FactSet était de 6,69$.

Intel prévoit des milliers de suppressions d'emplois pour réduire les coûts dans un contexte de ralentissement du marché des PC, croit savoir l'agence Bloomberg. Des personnes connaissant la situation ont précisé que des divisions telles que les ventes et le marketing pourraient voir une réduction des effectifs affecter environ 20% du personnel. Les sources ajoutent qu'Intel prévoit d'annoncer les suppressions d'emplois à peu près en même temps que ses résultats du troisième trimestre attendus le 27 octobre. Le groupe californien de Santa Clara avait rappelons-le largement déçu en juillet lors de sa publication trimestrielle antérieure, ratant complètement le consensus de revenus et abaissant dans la foulée ses prévisions. La semaine dernière, le rival AMD a livré pour sa part un énorme "warning", citant un marché PC plus faible que prévu et une correction significative des stocks à travers la chaîne d'approvisionnement.

Nvidia, AMD ou Qualcomm pourraient toutefois résister aujourd'hui, alors que des sources ont rapporté à Reuters que l'administration américaine s'efforçait de limiter l'impact sur la chaîne d'approvisionnement de sa décision de restreindre les exportations de puces vers la Chine.

Twitter, le réseau social média de San Francisco, réexaminerait ses conditions concernant l'interdiction permanente d'un utilisateur et pourrait aussi se montrer plus souple dans la modération des contenus, demande de longue date du milliardaire Elon Musk, qui a relancé son projet de rachat du réseau pour 44 milliards de dollars. Le Financial Times indique donc que la plateforme réétudie sa politique en matière d'exclusion permanente, mais ajoute qu'elle ne devrait pas revenir sur sa décision de bloquer l'ancien président américain Donald Trump.

D'après de multiples sources du FT familières de la situation, le groupe de la Silicon Valley évalue d'autres outils moins durs de modération de contenus, face à la violation de certaines de ses règles. Deux sources du Financial Times croient néanmoins savoir qu'il serait improbable que Trump puisse faire son retour sur la plateforme, la levée des exclusions pour infraction à sa politique contre l'incitation à la violence n'étant pas considérée. L'ex-président américain avait été banni à vie peu après l'invasion du Capitole par ses partisans le 6 janvier de l'an dernier.

Apple, le colosse technologique californien de Cupertino, entend mettre à jour ses iPhone d'ici décembre afin qu'ils soient compatibles avec les réseaux 5G en Inde.