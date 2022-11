Wall Street : la Fed devrait encore relever ses taux de 75 points de base

(Boursier.com) — Wall Street se montre hésitant avant bourse ce mercredi, en attendant le verdict de la Fed. Le S&P 500 s'affiche stable, tandis que le Dow Jones perd 0,1% et que le Nasdaq pointe très marginalement dans le vert. Le baril de brut WTI grappille 0,2% sur le Nymex à 88,6$. L'once d'or avance de 0,7% à 1.661$. L'indice dollar fléchit de 0,2% face à un panier de devises.

Le communiqué de politique monétaire de la Fed sera diffusé à 21 heures ce soir. La conférence de presse de Jerome Powell suivra à 21h30 et sera suivie très attentivement, dans l'espoir d'un début d'allusion au potentiel "pivot monétaire" tant espéré. La Fed devrait ce soir procéder à un nouveau durcissement monétaire de 75 points de base, le quatrième consécutif, qui porterait la fourchette du taux des fed funds entre 3,75% et 4% (probabilité de 92% selon l'outil FedWatch). Les opérateurs espèrent ensuite un peu plus de modération, avec une hausse de 50 ou 75 points de base en décembre, puis un mouvement encore moins ample en février. Le pic des taux pourrait être atteint en mars ou mai. Il faut dire que l'effet des hausses successives de taux et du durcissement monétaire plus général est décalé dans le temps. Ainsi, le fait que l'inflation reste proche des records est peut-être trompeur. Quoi qu'il en soit, les marchés financiers ont déjà anticipé un retour au calme des banques centrales, ignorant par ailleurs les risques pesant sur la croissance.

Le marché s'attend donc largement à une quatrième hausse consécutive des taux de 75 points de base de la part de la Fed. Il ne devrait pas y avoir de changement significatif dans la déclaration de politique du FOMC. La plus grosse question concerne le type de guidance que Powell fournira pour la réunion de décembre, les marchés espérant qu'il signale d'une manière ou d'une autre un ralentissement du rythme de resserrement. La Fed semble consciente de la vision flexible du marché sur ce qui constitue un pivot. Cela signifie que tout signal de rétrogradation pourrait s'accompagner d'une discussion sur un cycle de resserrement plus long et/ou un taux terminal plus élevé. L'autre possibilité est que Powell reste extrêmement évasif concernant la décision de décembre pour préserver les options de la Fed. Les investisseurs surveilleront aussi toute discussion sur les effets décalés du resserrement et le risque accru de tensions financières et de récession, ainsi que sur la possibilité de s'éloigner de l'objectif d'inflation de 2% à un moment donné compte tenu du changement des influences structurelles.

Du côté du marché de l'emploi américain, les dernières données montrent une belle résistance. Selon le rapport d'ADP publié ce mercredi, les créations de postes dans le privé aux États-Unis pour le mois d'octobre 2022 sont ressorties au nombre de 239.000, contre un consensus FactSet de 198.000 et une lecture révisée à 192.000 pour le mois antérieur. La précédente lecture du mois de septembre était de 208.000.

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 28 octobre, sera annoncé à 15h30.

Les valeurs

Airbnb abandonnait plus de 6% hier après bourse à Wall Street. La plateforme américaine de location de logements de particuliers et d'entreprises a annoncé des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes de marché, mais des prévisions un peu courtes. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a augmenté de 46% à 1,21 milliard de dollars soit 1,79$ par titre, tandis que les revenus se sont appréciés de 29% à 2,88 milliards de dollars. Le groupe de San Francisco a enregistré ses meilleures réservations historiques du troisième trimestre, avec près de 100 millions de nuits et 'expériences' réservées. Néanmoins, les réservations pour le trimestre entamé devraient se modérer légèrement à partir de ce niveau élevé, alors que l'impact de la pandémie se dissipe mais que les conditions macroéconomiques persistent. Le groupe anticipe pour le quatrième trimestre des revenus allant de 1,8 à 1,88 milliard de dollars, dont le milieu de fourchette raterait donc de peu le consensus.

AMD, le géant américain des processeurs, a légèrement dépassé hier soir le consensus de Wall Street en termes de bénéfices trimestriels et de revenus. L'expansion dans les processeurs pour serveurs a soutenu les comptes, compensant la faiblesse du segment PC. La guidance du trimestre entamé est inférieure aux attentes, le groupe tablant sur des revenus de 5,5 milliards de dollars environ, plus ou moins 300 millions, mais cela marque toujours une croissance en glissement annuel, sur un secteur au ralenti avec la faiblesse de la demande des consommateurs. Pour l'exercice, AMD anticipe des revenus d'environ 23,5 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions, ce qui traduirait une progression de 43% en comparaison de 2021. Pour le troisième trimestre 2022, le groupe a affiché des revenus de 5,56 milliards de dollars en croissance de 29%, une marge opérationnelle négative de 1% et un bénéfice net marginal de 66 M$ - contre 923 M$ un an avant. En base non-GAAP, la marge opérationnelle a décliné à 23%, tandis que le bénéfice net a été de 1,09 milliard de dollars ou 67 cents par titre.

Electronic Arts, le colosse californien des jeux vidéo, a annoncé pour le deuxième trimestre fiscal, clos fin septembre 2022, des revenus de 1,9 milliard de dollars à comparer à un niveau de 1,83 milliard un an avant. Le bénéfice net a représenté 299 millions de dollars, contre 294 millions sur la période correspondante, l'an dernier. Le bénéfice dilué par action a été de 1,07$. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,28$, contre 1,35$ de consensus. Les revenus ajustés, à 1,75 milliard de dollars, ratent aussi le consensus d'environ 1,5%. Le groupe envisage, pour l'exercice clos fin mars 2023, des revenus allant de 7,55 à 7,75 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice net allant de 871 à 934 millions de dollars. Le niveau de 'net bookings' de l'éditeur des jeux FIFA et Star Wars est désormais anticipé entre 7,65 et 7,85 milliards de dollars sur l'exercice, contre 7,93 milliards de consensus. Le bpa ajusté est attendu entre 6,95 et 7,25$, contre 7,15$ de consensus de marché.

Mondelez, le groupe alimentaire américain connu notamment pour sa marque Oreo, s'est permis hier soir de réviser en hausse ses perspectives financières, malgré la baisse des profits trimestriels. Le groupe de Chicago table désormais sur une croissance organique de plus de 10%, contre une estimation antérieure de plus de 8%. Le bénéfice ajusté par action est attendu en hausse de plus de 10% à devises constantes, contre 6-9% auparavant. Pour le seul troisième trimestre, clos fin septembre, les revenus se sont appréciés de 8,1% à 7,76 milliards de dollars, contre 7,44 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 74 cents, contre 69 cents de consensus.

CVS Health, chaîne pharmaceutique américaine, grimpe avant bourse à Wall Street après l'annonce de résultats supérieurs aux attentes de marché et d'un accord sur les opioïdes pour 5 milliards de dollars. Pour le trimestre clos, le groupe a affiché une perte nette de 3,41 milliards de dollars soit 2,6$ par action, contre un profit de 1,59 milliard et 1,2$ par titre un an plus tôt. Hors charges liées à l'accord sur les opioïdes, la chaîne a affiché un bénéfice ajusté par action de 2,09$ à comparer à un consensus FactSet de 2$. Les revenus ont atteint 81,16 milliards de dollars, contre 73,79 milliards un an plus tôt.

Estée Lauder, le concepteur américain de produits de soins et cosmétiques, décroche avant bourse à Wall Street sur des perspectives jugées décevantes. Le groupe a en effet réduit ses estimations annuelles du fait du contexte en Chine, où la politique de zéro-covid pèse sur l'activité. Le groupe new-yorkais anticipe pour l'exercice 2023 des ventes en recul de 6 à 8%, alors qu'il s'attendait auparavant à une croissance de 3 à 5%. Le bénéfice ajusté par action pour l'exercice est désormais anticipé en déclin de 19 à 21%, alors qu'il était lui aussi auparavant attendu en augmentation. Pour le premier trimestre fiscal de l'exercice décalé 2023, le groupe a annoncé des ventes en recul de 11% et un bénéfice dilué par action en retrait de 28% à 1,35$. Les ventes ont baissé de 5% en organique et le bpa ajusté a trébuché de 24% à devises constantes. Ainsi, les revenus trimestriels s'établissent à 3,93 milliards, pour un bénéfice net de 489 millions de dollars.

Paramount a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des résultats inférieurs aux anticipations de marché, avec le ralentissement des dépenses publicitaires. Les revenus ont été de 6,92 milliards de dollars contre 7,06 milliards attendus. Le bénéfice ajusté par action a représenté 39 cents, contre 46 cents de consensus. Seule consolation, les additions nettes d'abonnés de Paramount+, le service de streaming du groupe, ont dépassé les attentes, ressortant à 4,6 millions contre 3,25 millions de consensus de marché.

Ferrari, le constructeur automobile de luxe de Maranello, a publié pour son troisième trimestre fiscal des résultats jugés solides, amenant le groupe à réviser en hausse ses prévisions 2022. Le groupe a livré 3.188 unités sur le trimestre, en croissance de 16% en glissement annuel, alors que les revenus se sont améliorés de près de 19% à 1,25 milliard d'euros. L'Ebitda a été de 435 millions d'euros, en croissance de 17%. L'Ebit a représenté 299 millions d'euros, 11% de mieux que l'an dernier. Le bénéfice net a atteint ainsi 228 millions d'euros, soit un bénéfice dilué par action de 1,23 euro. Le free cash flow industriel généré sur le trimestre a été de 219 millions d'euros.

Humana, l'assureur santé américain, a fait état d'une croissance de 43% de son bénéfice trimestriel et confirmé ses estimations annuelles de résultats. Le groupe a fait état pour le troisième trimestre d'un bénéfice ajusté de 6,88$, à comparer à un consensus de 6,3$.

Match Group, la maison-mère de Tinder, flambe à Wall Street après les comptes. Le géant du 'dating' en ligne a battu le consensus de revenus sur le trimestre clos et a confirmé son engagement à contrôler les coûts dans un contexte économique difficile. Les revenus trimestriels ont été de 809 millions, contre 794 millions de consensus. Le bénéfice opérationnel ajusté a été de 284 millions. Le bpa ajusté ressort toutefois un peu court à 44 cents, inférieur aux attentes.

Yum! Brands, chaîne de restauration détenant KFC, Pizza Hut et Taco Bell, a dévoilé des revenus trimestriels à périmètre comparable supérieurs aux attentes de Wall Street. Néanmoins, les profits ratent le consensus.