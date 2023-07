Wall Street : la Fed calme le jeu, vague de stats au programme

(Boursier.com) — Wall Street, qui a limité la casse hier, est attendue en assez net repli à l'ouverture, plombée par les craintes d'une poursuite du resserrement monétaire de la Fed. Les 'Minutes' de la dernière réunion de la Fed des 13 et 14 juin n'ont pas réservé de grosse surprise même si les opérateurs ont noté un ton un peu plus belliciste qu'anticipé de la Banque centrale. Le compte-rendu a en effet montré que si presque tous les membres ont jugé "approprié ou acceptable" de maintenir les taux inchangés dans une fourchette cible de 5% à 5,25%, certains auraient plutôt soutenu une augmentation d'un quart de point.

"C'était un peu surprenant étant donné que la décision a été vendue comme unanime par les responsables de la Fed", déclare à 'Bloomberg' Lindsey Piegza, économiste en chef chez Stifel Nicolaus & Co. "Il est assez clair qu'il y avait une divergence d'opinions, certains responsables se montrant assez clairement contre une pause d'un mois". La Fed a interrompu le mois passé son cycle de hausse des taux après 10 resserrements consécutifs, mais elle anticipe encore deux augmentations supplémentaires cette année...

"Il est très difficile pour la Fed de pivoter de sitôt", affirme pour sa part Sue Trinh, codirectrice de la stratégie macroéconomique mondiale chez Manulife Investment Management. Des pivots antérieurs se sont produits avec une inflation de base autour de la moitié des niveaux actuels, suggérant un nouveau resserrement à venir, a-t-elle ajouté. "Si nous continuons à constater un ralentissement de l'inflation, il pourrait ne pas y avoir de hausse supplémentaire des taux, mais rien dans ce sens ne figure dans les 'minutes' de la Fed", indique enfin Michael James, directeur de Wedbush Securities. "Nous aurons une idée bien plus précise avec un autre indicateur majeur vendredi, le rapport sur l'emploi, puis des données sur l'inflation la semaine prochaine".

En attendant le rapport mensuel de l'emploi demain, les opérateurs surveilleront attentivement la série de données attendues dans la journée aux Etats-Unis, dont le rapport JOLTS sur les offres d'emploi en mai (consensus : 9,88 millions) qui devrait montrer une diminution du nombre de postes disponibles, le rapport d'ADP sur l'emploi privé en juin (consensus : 225.000) et les inscriptions hebdomadaires au chômage qui devraient avoir augmenté la semaine passée (consensus : 245.000), signe d'un léger refroidissement du marché du travail. La balance commerciale de mai et l'indice ISM des services de juin (consensus : 51,2) seront également à suivre.

Sur le front géopolitique, la secrétaire d'Etat au Trésor Janet Yellen débute un séjour de trois jours en Chine dans un contexte tendu entre Pékin et Washington. Mardi, la Chine a fait part de sa décision de limiter les exportations de métaux rares (le germanium et le gallium) servant notamment à la fabrication de puces et de véhicules électriques. Les contrôles à l'exportation de la Chine sur les métaux utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs ne sont "qu'un début", a déclaré un conseiller américain influent en matière de politique commerciale.