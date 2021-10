Wall Street : la croissance ralentit mais les entreprises assurent !

(Boursier.com) — Wall Street est attendue en légère hausse, toujours soutenue par de solides publications trimestrielles. Après Microsoft et Alphabet hier, en attendant Amazon et Apple ce soir, Merck&Co, Ford, Caterpillar ou encore Comcast ont assuré ce jeudi. Au niveau macroéconomique, la croissance américaine a nettement ralenti au troisième trimestre. Une moindre dynamique attendue mais plus marquée qu'anticipé puisque le PIB a progressé au rythme annuel de 2% sur la période après une hausse de 6,7% au trimestre précédent, et contre un consensus de +2,6%. L'indice des prix rattaché au PIB a par ailleurs progressé de 5,7% en rythme annuel, contre un consensus de 5,3%. L'indice des prix 'core' affiche pour sa part une hausse de 4,5%.

Les inscriptions au chômage ont de leur côté à nouveau diminué la semaine passée et restent bien ancrées sur leur niveau de mars 2020, soit avant que n'éclate la crise sanitaire. Le Département américain au Travail a en effet annoncé, pour la semaine close au 23 octobre, que les inscriptions au chômage ont atteint 281.000, en repli de 10.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 288.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 299.300, en recul de 20.750. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 16 octobre atteint 2,243 millions, en repli de 237.000 sur sept jours, également au plus bas depuis mars 2020.

Les reventes de logements de septembre à 16H et l'Indice manufacturier de la Fed de Kansas City à 17H seront également à suivre.

En Europe, la Banque centrale européenne a, sans surprise, laissé sa politique monétaire inchangée, renvoyant à décembre des décisions cruciales sur l'évolution de ses achats d'obligations et la normalisation à venir de sa stratégie. L'institution a réaffirmé son intention de maintenir pour l'instant ses achats d'obligations sur les marchés, qui visent à empêcher l'augmentation du coût du crédit, et répété sa promesse de maintenir des taux bas pendant plusieurs années encore, un engagement qui suscite depuis quelques mois les doutes de certains investisseurs face à l'accélération de l'inflation.

Malgré une légère consolidation hier pour le S&P 500 et le Dow Jones, les trois grands indices américains réalisent pour le moment un très bon mois d'octobre, soutenus notamment par les excellents résultats d'entreprises. Près de 40% des sociétés du S&P 500 ont dévoilé leurs comptes et plus de 80% d'entre elles ont dépassé les attentes de Wall Street, selon les calculs de 'CNBC'. Les sociétés du S&P 500 devraient voir leurs bénéfices bondir d'environ 37,6% au troisième trimestre.

Le S&P500 affiche pour le moment un gain de 5,6% en octobre, ce qui lui permet d'enregistrer son meilleur mois depuis novembre 2020. Le Dow est en hausse de 4,9%, tandis que le Nasdaq Composite, très technologique, progresse de 5,5%.

Sur le marché pétrolier, le WTI et le Brent perdent un peu plus de 1% cet après-midi. L'once d'or avance de 0,2%. L'indice dollar pointe en très légère hausse face à un panier de devises, à 93,9 pts.

Les valeurs

* Ford s'envole de plus de 10% en pré-séance à Wall Street, porté par la révision à la hausse de sa guidance annuelle et l'annonce d'un retour du dividende. Le constructeur automobile anticipe désormais un résultat opérationnel ajusté de 10,5 à 11,5 Mds$ en 2021 contre 9 à 10 Mds$ précédemment. Le free cash-flow est toujours attendu entre 4 et 5 Mds$. Au troisième trimestre, la firme a enregistré un bpa ajusté de 51 cents, contre 65 cents un an plus tôt, pour des revenus de 35,7 milliards de dollars (-5%). Le consensus tablait sur un bpa de 27 cents pour des recettes de 31,6 Md$. Le free cash-flow ajusté a atteint 7,7 Mds$.

"Nous sommes pleinement investis dans cet avenir et nous prenons de grands virages", a déclaré le DG, Jim Farley, au sujet des plans de croissance de l'entreprise lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. "Nous agissons de manière agressive pour mener la révolution du véhicule électrique... D'ici le milieu des années 2020, Ford disposera d'une capacité de production permettant de construire plus d'un million de véhicules électriques à batterie par an et je pense que nous aurons besoin de plus". Le groupe de Détroit bénéfice actuellement de la forte demande pour sa Mustang Mach-E.

L'entreprise prévoit d'investir 40 à 45 milliards de dollars en dépenses d'investissement stratégiques entre 2020 et 2025, dont la moitié des plus de 30 milliards de dollars qu'elle prévoit de consacrer exclusivement aux VE au cours de cette même période. Si Ford est moins touché par la pénurie de puces que certains de ses concurrents, il estime que le phénomène pourrait se prolonger jusqu'en 2023. "Les usines de Ford ne tourneront pas à plein régime avant la fin de l'année prochaine", a souligné le directeur financier John Lawler. Ford annonce enfin le versement d'un dividende trimestriel de 10 cents après avoir suspendu tout versement en mars 2020.

* Caterpillar dépasse également les attentes des analystes au troisième trimestre. Le fabricant d'équipements de construction et d'exploration minière a réalisé sur les trois mois clos fin septembre un bpa ajusté de 2,66 dollars contre 1,52 dollar un an plus tôt et 2,20$ de consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 25% à 12,4 milliards de dollars contre 11,84 Mds$ attendus. Le groupe, dont l'activité est considérée comme un baromètre de l'économie, a bénéficié d'une hausse de la demande de construction en Amérique du Nord et d'une hausse des prix du pétrole et des matières premières qui incite les clients à commander davantage d'équipements alors qu'ils augmentent leur production. Les revenus issus de l'activité des industries de la construction, la principale division de Caterpillar, ont augmenté de 30% pour atteindre 5,26 milliards de dollars.

* eBay est sous pression en pré-séance (-6%), plombé par des prévisions jugées décevantes pour la fin d'année. Le géant américain des enchères en ligne table, au quatrième trimestre, sur un chiffre d'affaires allant de 2,57 à 2,62 milliards de dollars, soit une hausse de 3 à 5%, et sur un bpa ajusté compris entre 97 cents et 1,01 dollar, là où le consensus attendait un bpa ajusté de 1$ pour des revenus de 2,65 Mds$. La pandémie a donné un coup de fouet à eBay en 2020 car la fermeture de l'économie a encouragé les achats en ligne, mais cet élan s'estompe à mesure que les gens reprennent leurs habitudes de consommation 'traditionnelles', comme les voyages et les sorties au cinéma ou au restaurant.

Sur le trimestre clos fin septembre, eBay a annoncé un bpa ajusté de 90 cents pour un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars, en hausse de 11% (+10% à change constant), contre 2,46 Mds$ attendus. La valeur brute de marchandise a reculé de 10% à 19,5 milliards de dollars. La société a déclaré avoir racheté pour 2,4 milliards de dollars d'actions ordinaires au cours du trimestre. "Nos résultats du troisième trimestre, qui s'expliquent par la finalisation de la migration des paiements gérés, l'expansion de notre portefeuille publicitaire et la croissance des volumes dans nos catégories cibles, montrent que notre stratégie continue de fonctionner", a indiqué Jamie Iannon, le DG de l'entreprise.

* Merck & Co avance de 2% avant-bourse à Wall Street, soutenu par le relèvement de ses objectifs annuels. Le géant pharmaceutique, qui bénéficie d'une forte demande pour son traitement phare contre le cancer, Keytruda, et d'une reprise des ventes de ses vaccins non-COVID-19, s'attend désormais à ce que son bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année se situe entre 5,65 et 5,70 dollars par action, contre 5,47 à 5,57$ précédemment. Cette prévision ne comprend pas la contribution potentielle du molnupiravir, le traitement expérimental de Merck contre le Covid-19, qui selon les résultats provisoires d'un essai clinique réduit d'environ 50% la probabilité d'une hospitalisation ou d'un décès chez les patients présentant un risque élevé de développer la maladie. Le chiffre d'affaires 2021 est attendu entre 47,4 et 47,9 Mds$, en croissance de 14 à 15%.

La firme a enregistré un bénéfice net de 4,57 milliards de dollars au troisième trimestre, soit 1,81 dollar par action, contre 2,94 Mds$ ou un bpa de 1,16$ un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bpa ressort à 1,75$, contre 1,55$ de consensus. Les ventes de Gardasil, traitement préventif contre les cancers causés par le virus du papillome humain, ont augmenté de presque 68% à 1,99 Md$ tandis que celles de Keytruda ont bondi de 22% à 4,53 Mds$. Les revenus globaux ont atteint 13,15 Mds$ contre 12,32 Mds$ de consensus.

* Hershey. Le groupe agroalimentaire, propriétaire entre autres des marques KitKat et Reese's, a relevé ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté.

* Globalfoundries. Le fabricant de semi-conducteurs a levé environ 2,6 milliards de dollars via son offre publique de vente et doit être coté pour la première fois ce jeudi. Le prix d'introduction fait ressortir une valorisation de 26 milliards de dollars.

* Comcast gagne du terrain en pré-séance à Wall Street après que le groupe de télécommunications et médias eut dévoilé des comptes supérieurs aux attentes des analystes au troisième trimestre. Sur la période, la firme a enregistré un bénéfice net de 4,04 milliards de dollars, soit un bpa ajusté de 87 cents, contre 65 cents un an plus tôt et 75 cents de consensus, pour un chiffre d'affaires de 30,3 Mds$ (+19%) contre 29,8 Mds$ attendus.

La société basée à Philadelphie a notamment bénéficié de la forte croissance des revenus de sa branche médiatique NBCUniversal et d'un afflux de visiteurs dans ses parcs à thème Universal Studios. Le trimestre a été le plus rentable pour les parcs à thème de la société depuis le début de la crise. Le groupe a, en revanche, recruté seulement 300.000 abonnés au haut débit sur le trimestre, soit moitié moins qu'à la même période l'année dernière. Un niveau néanmoins supérieur aux attentes du marché. A l'inverse, son activité de téléphonie mobile, Xfinity Mobile, a enregistré son meilleur résultat trimestriel depuis son lancement en 2017, ajoutant 285.000 clients.