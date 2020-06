Wall Street : l'optimisme sur la reprise reste de mise

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York a commencé la semaine en hausse, toujours soutenue par les paris d'une reprise économique rapide face au coronavirus, et en attendant les annonces de la Fed, qui se réunira mardi et mercredi. Le Nasdaq évolue en séance sur un nouveau sommet historique. La Banque mondiale prévoit une récession mondiale de 5,2% en 2020, suivie d'un rebond partiel de 4,2% en 2021, mais avertit que l'avenir demeure "hautement incertain" concernant l'évolution de la crise sanitaire.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones gagne 1,16% à 27.426 points, tandis que l'indice large S&P 500 grimpe de 0,77% à 3.218 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, avance de 0,73% à 9.885 pts, un nouveau record après celui inscrit le 19 février dernier (9.817 pts), avant la crise du Covid-19. La semaine dernière, les trois indices avaient bondi respectivement de 6,8%, 4,9% et 3,4%.

Plus tôt dans la journée, les autres Bourses mondiales ont commencé la semaine en ordre dispersé. Le Nikkei a gagné 1,38% et le Shanghai composite a pris 0,24%, mais l'Europe s'est montrée plus prudente, l'EuroStoxx 50 cédant 0,53% après +3,76% vendredi. A Paris, le CAC 40 a reculé de 0,43% après avoir bondi vendredi de 3,71%, et signé un gain de 10,7% sur l'ensemble de la semaine dernière !

Les nouvelles prévisions économiques de la Fed très attendues

Les marchés ont été galvanisés ces derniers jours par la réouverture de l'économie américaine et européenne face à une épidémie de Covid-19 qui semble désormais sous contrôle, tandis que la Banque centrale européenne a renforcé son soutien aux marchés, et que l'économie américaine a contre toute attente créé 2,5 millions d'emplois en mai, alors que les marchés s'attendaient à la perte de près de 8 millions de postes...

Malgré la persistance de facteurs de risque, notamment sur le plan sanitaire, les investisseurs sont nombreux à tabler sur un rebond en "V" de l'économie mondiale. La Réserve fédérale, qui a mis en place de nombreux programmes de soutien depuis mars, ne devrait pas accroître ces mesures de soutien ce mercredi, mais les investisseurs seront attentifs à ses nouvelles prévisions économiques, les premières depuis la réunion de décembre... Par ailleurs, les marchés s'attendent à ce que la banque centrale américaine confirme son intention de maintenir ses taux directeurs proches de zéro pour une période prolongée, afin d'accompagner la reprise économique.

Les injections massives de liquidités ont fait gonfler le bilan de la Fed à 7.210 milliards de dollars contre 4.000 Mds$ en mars avant les mesures prises pour contrer la crise du Covid-19.

Bonne surprise sur l'emploi aux Etats-Unis

Vendredi, les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis en mai ont donc créé un électrochoc sur les marchés boursiers. Ainsi, alors que le consensus tablait sur la destruction de 7,7 millions d'emplois, l'économie américaine a au contraire créé 2,51 millions d'emplois non agricoles le mois dernier. Le taux de chômage a baissé à 13,3% contre 14,7% en avril, alors que le consensus s'attendait à un taux proche de 20%, à 19,8% !

Le secteur privé a créé 3,09 millions de postes en mai selon le rapport du Département au Travail, alors que les économistes craignaient les destructions de 6,5 millions de postes supplémentaires. L'emploi manufacturier a augmenté de 225.000, contre -530.000 de consensus. Le taux de participation à la force de travail est ressorti à 60,8%, contre 60% de consensus.

Les Etats-Unis en récession après 128 mois d'expansion

Alors que les marchés se projettent vers la reprise, la Banque Mondiale a publié lundi ses dernières prévisions économiques. Elle s'attend à un plongeon de 5,2% du PIB mondial en 2020, suivi d'un rebond partiel de 4,2% en 2021. Cette année, les économies avancées souffriront le plus, avec une chute du PIB de 7% en moyenne, contre -2,5% pour les pays émergents. La zone euro sera de loin la région du monde la plus touchée, avec une récession attendue à -9,1%, contre "seulement" -6,1% en Etats-Unis, et une très légère progression (+1%) prévue en Chine.

En 2021, la reprise de l'activité devrait être sensible dans les pays industrialisés (+3,9%) grâce aux nombreux plans de relance budgétaires et monétaires. Les économies en développement devraient, pour leur part, connaître une forte croissance de 4,6%, la Chine pouvant même retrouver ses niveaux d'avant crise avec +6,9%, selon la Banque mondiale.

Aux Etats-Unis, le National Bureau of Economic Research a officiellement annoncé lundi que les Etats-Unis sont entrés en récession en février, mettant fin au plus long cycle de croissance économique de l'histoire du pays, qui aura commencé en juin 2009 (après la crise des crédit "subprime") et aura duré 128 mois, soit 10 ans et demi.

Le pétrole s'essouffle, l'or repasse au-dessus des 1.700$ l'once

Les cours du pétrole font l'objet de prises de bénéfices malgré la décision de l'Opep+, annoncée samedi, de prolonger d'un mois, jusqu'à la fin juillet son accord de réduction drastique de la production. Le baril de brut léger américain WTI pour livraison juillet cède lundi 3,4% à 38,21$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord d'échéance août recule aussi de 3,4% à 40,86$. La semaine dernière, le WTI avait bondi de 11,4% et le Brent de 11,8%, saluant les espoirs de reprise économique et de maîtrise de la production.

De son côté, l'or est reparti à la hausse lundi, le contrat à terme d'août reprenant 1,15% à 1.702,40$ l'once à la clôture du Comex. Le métal jaune progresse plus de 11% depuis le début de l'année, faisant office de valeur-refuge face à la multiplication des risques. Les encours des ETF adossés à l'or ont atteint un record en mai, selon le dernier rapport mensuel du conseil mondial de l'or (WGC).

VALEURS A SUIVRE

Gilead Sciences (+0,8%), firme américaine de biotechnologies, aurait été approchée par le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca (-2,7% à Londres) en vue d'un possible rapprochement, a précisé hier dimanche l'agence Bloomberg, citant des sources proches de la question. Cependant, ces contacts n'ont pas débouché sur des négociations formelles, et Gilead a fait savoir qu'il n'était pas intéressé par une vente ni un rapprochement, ce qui a fait retomber la spéculation.

Le compartiment aérien continue son rattrapage dans l'espoir d'une reprise du trafic aérien, après avoir été laminé depuis deux mois. Boeing s'adjuge encore 11,6% (après +11,4% vendredi), United Airlines 9,5% (après +8,4%), American Airlines 6,5% (après +11,1%). Delta Air Lines prend 5% et Southwest Airlines gagne 4%.

PG&E (-2,4%). La compagnie californienne d'électricité entend lever au moins 5,75 milliards de dollars pour financer partiellement sa sortie de la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Un groupement d'investisseurs incluant Appaloosa et Third Point s'est engagé à acheter pour au moins 3,25 milliards de dollars d'actions par la suite.

Blackstone (-0,4%) a réduit ce lundi de 25% son offre pour l'acquisition de la banque néerlandaise NIBC, du fait des incertitudes liées à la crise du Covid-19.

Tesla (+5,6%) rebondit en Asie. Le groupe d'Elon Musk a écoulé 11.065 exemplaires de son Model 3 en Chine en mai, un chiffre multiplié par trois par rapport à avril, selon les données de l'Association chinoise des voitures de tourisme.

Fiat Chrysler (+2,9%). La Commission européenne s'inquièterait de la part de marché élevée qu'aurait le groupe issu de la fusion entre PSA Groupe (+0,8%) et FCA dans les petits utilitaires. La Commission pourrait demander aux deux groupes des concessions pour autoriser leur mariage à près de 50 milliards d'euros, a appris Reuters de sources proches. PSA et FCA auraient été informés de ces préoccupations.

Si les deux groupes n'arrivent pas à dissiper ces craintes dans les deux jours suivant cette notification puis refusent de proposer des concessions d'ici mercredi, la Commission pourrait ouvrir une enquête de quatre mois sur leur projet de fusion une fois terminé l'examen préliminaire.