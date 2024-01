Wall Street : l'inflation sous contrôle, en attendant la Fed

(Boursier.com) — Wall Street consolide légèrement avant bourse ce vendredi, suite à une nouvelle série de résultats comprenant quelques déceptions dans les 'puces', en particulier sur le dossier Intel. Les opérateurs avaient déjà sanctionné hier les résultats trop courts de Tesla. Le S&P 500 et le Dow Jones rendent 0,1%, alors que le Nasdaq perd 0,3%. Notons que les chiffres de l'inflation 'core PCE' révélés aujourd'hui sont assez rassurants quant à eux...

Les marchés anticipent toujours de prochaines baisses de taux, misant sur une inflation contrôlée et un atterrissage en douceur de l'économie. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 1% à 76,6$. L'once d'or grappille 0,3% à 2.024$. L'indice dollar cède 0,3% face à un panier de devises.

La réunion monétaire des 30 et 31 janvier approche par ailleurs. Un nouveau statu quo monétaire est attendu - à 97% selon FedWatch -, mais la Fed pourrait ensuite commencer à réduire ses taux en mars ou mai selon le même baromètre (46% de probabilité en mars).

Sur le front économique, le PIB américain a étonné hier par sa solidité au quatrième trimestre. Il s'affiche en croissance sur un rythme de 3,3%, contre un consensus de 1,7% mesuré par FactSet et une expansion de 4,9% un trimestre avant. Il s'agit de l'estimation avancée du PIB trimestriel, soit la première des trois évaluations. Les dépenses personnelles de consommation ont grimpé au rythme de 2,8%, soit ici encore une hausse supérieure au consensus. L'indice des prix rattaché au PIB affiche en outre une augmentation beaucoup moins importante que prévu (+1,5% contre +2,3% de consensus).

Les revenus personnels des ménages américains pour le mois de décembre 2023, annoncés ce vendredi, se sont appréciés de 0,3% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus de marché. Les dépenses personnelles des ménages ont augmenté de 0,7% en comparaison du mois précédent, contre +0,5% de consensus de place. L'indice ajusté des prix 'core PCE', très suivi par la Fed, s'est affiché comme attendu en hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre et de 2,9% sur un an.

Les opérateurs suivront encore aujourd'hui, à 16 heures, les promesses de ventes de logements de décembre (consensus +2% en comparaison du mois antérieur).

Visa, Intel, T-Mobile US, Kla Corporation, Capital One, Weyerhaeuser, Western Digital ou Levi Strauss, annonçaient hier soir, après bourse, leurs résultats trimestriels. American Express et Colgate-Palmolive publient ce vendredi.

Les valeurs

Intel dévisse de 10% avant bourse à Wall Street. Le géant américain des microprocesseurs a publié pour le quatrième trimestre fiscal un bénéfice par action de 54 cents et des ventes de 15,4 milliards de dollars, contre un consensus Bloomberg de 44 cents et 15,2 milliards. Le groupe fournit toutefois des prévisions jugées décevantes, anticipant des revenus allant de 12,2 à 13,2 milliards de dollars seulement pour le premier trimestre de l'exercice entamé, à comparer à un consensus de 14,2 milliards. Le bénéfice ajusté par action est attendu à 13 cents, contre... 34 cents de consensus. La marge brute est anticipée à 44,5%, contre 45,5% de consensus.

Pat Gelsinger, directeur général du groupe, prévoit toutefois une amélioration graduelle en 2024, trimestre après trimestre. "Nous savons que nous avons beaucoup de travail devant nous alors que nous nous efforçons de retrouver et de renforcer notre position de leader dans chaque catégorie à laquelle nous participons", a indiqué le dirigeant.

KLA Corporation abandonne 4% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe a affiché un chiffre d'affaires du deuxième trimestre fiscal supérieur aux attentes, mais des prévisions trop courtes pour son troisième trimestre. Le concepteur d'outils de production de puces envisage désormais un chiffre d'affaires du troisième trimestre de 2,175-2,425 milliards de dollars, tandis que le consensus se situait à 2,46 milliards. Le bpa ajusté du troisième trimestre est attendu voisin de 5,26$, plus ou moins 60 cents, contre 5,85$ de consensus. Sur le deuxième trimestre juste clos, les revenus ont totalisé 2,49 milliards de dollars, contre 2,46 milliards de consensus, tandis que le bpa ajusté a été de 6,16$ contre 5,9$ de consensus.

Visa a annoncé hier soir, pour son premier trimestre fiscal juste clos, un bénéfice ajusté par action de 2,41$ à comparer à un consensus FactSet de 2,34$. Les revenus ont été de 8,63 milliards de dollars contre 8,55 milliards de consensus. Le volume de paiements à dollars constants a progressé de 8% en glissement annuel. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe table sur une croissance à un chiffre moyen ou élevé des revenus, ce qui ressort assez proche des attentes de marché (+8,6%). Le bénéfice par action devrait quant à lui augmenter sur un rythme à deux chiffres, ce qui ressort ici encore cohérent avec le consensus.

T-Mobile US, l'opérateur télécom américain, a raté le consensus de profit sur le trimestre clos, mais sa performance en termes d'abonnements a dépassé les attentes. Le deuxième opérateur mobile américain a affiché au quatrième trimestre un bénéfice par action de 1,67$, très loin du consensus qui était d'environ 1,9$. Néanmoins, T-Mobile a gagné 934.000 abonnés sans fil sur le trimestre, alors que les analystes envisageaient plutôt un niveau de 890.000. Le groupe table pour l'année 2024 sur un Ebitda ajusté allant de 31,3 à 31,9 milliards de dollars.

Western Digital, le géant des disques durs, a creusé ses pertes au deuxième trimestre fiscal 2024. Sur une base ajustée, la perte par action trimestrielle ressort à 69 cents. La perte ajustée trimestrielle s'établit à 210 millions de dollars, contre 135 millions de dollars un an avant. Les revenus ont représenté quant à eux un peu plus de 3 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin décembre, contre 3,4 milliards de consensus. Les revenus ont tout de même augmenté séquentiellement de 10% en comparaison du précédent trimestre. Le groupe envisage désormais un résultat ajusté par action du troisième trimestre fiscal logé entre une perte de 10 cents et un bénéfice de 20 cents. Les revenus sur la période sont anticipés entre 3,2 et 3,4 milliards.

Levi Strauss devrait réduire ses effectifs corporate mondiaux jusqu'à 15% au premier semestre, dans le cadre d'une restructuration de deux ans. Le fabricant de jeans supprimerait ainsi 10 à 15% de ses effectifs, après avoir fourni des prévisions prudentes pour l'exercice 2024 sur fond de fragilité des ventes de gros. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché des revenus en augmentation de 3%, reflétant la performance américaine, ainsi que des ventes directes aux consommateurs en croissance de 11%. Le bénéfice ajusté par action a grimpé de 29% à 44 cents. Le niveau des stocks a reculé de 17% sur une base comparable. Pour l'exercice 2024, le groupe anticipe une croissance des revenus de 1 à 3%, alors que le bpa ajusté est anticipé entre 1,15 et 1,25$.

Capital One Financial, la banque de Virginie, également émettrice de cartes de crédit, sur laquelle la firme Berkshire Hathaway de Warren Buffett a récemment initié une position, a affiché au quatrième trimestre un bénéfice en recul de 43% en glissement annuel, avec les provisions pour pertes de crédit et les charges liées à la cotisation FDIC. Les provisions pour pertes de crédit sur la période ont gonflé à 2,86 milliards de dollars. La charge liée au renflouement du fonds d'assurance des dépôts de la FDIC, agence de garantie des dépôts bancaires, atteint 289 millions de dollars. Le bénéfice net a ainsi régressé à 706 millions de dollars et 1,67$ par titre sur le trimestre, contre 1,23 milliard de dollars pour la période correspondante, l'an dernier.

Colgate-Palmolive, le géant américain des produits d'hygiène, a dévoilé pour son quatrième trimestre fiscal des ventes en croissance 7% en données consolidées et en organique, à 4,95 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 87 cents en augmentation de 13%. Le consensus était de 85 cents de bénéfice ajusté par action pour 4,9 milliards de dollars de revenus. Sur l'exercice, les ventes se sont appréciées de 8,5% à 19,46 milliards de dollars, alors que le bénéfice ajusté par action a progressé de 9% à 3,23$. Sur l'exercice 2024 juste entamé, le groupe anticipe des ventes consolidées en croissance de 1 à 4%. La croissance organique est attendue dans la fourchette d'objectifs long terme de 3 à 5%. Le bénéfice ajusté annuel par action est enfin attendu en augmentation à un chiffre moyen ou élevé.

American Express a dévoilé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action un peu court à 2,62$, contre 2,07$ un an avant. Les revenus ont progressé de 11% à 15,8 milliards de dollars. Le consensus était de 2,64$ de bpa ajusté pour 16 milliards de dollars de revenus. Les provisions pour pertes de crédit ont grimpé de 40% à 1,44 milliard de dollars, plus élevées que prévu. La guidance ressort quant à elle assez solide pour compenser cette légère déception sur les bénéfices du trimestre clos. Le groupe anticipe désormais un bénéfice par action 2024 allant de 12,65 à 13,15$, contre 12,4$ de consensus. Les revenus devraient progresser de 9 à 11%.