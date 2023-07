Wall Street : l'inflation se tasse, les marchés montent

(Boursier.com) — Wall Street évolue dans le vert jeudi, les indices profitant toujours du ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis. Après avoir salué mercredi la baisse plus marquée que prévu des prix à la consommation au mois de juin, les indices ont accueilli positivement la publication en début d'après-midi des prix à la production aux Etats-Unis, qui ont eux aussi moins progressé qu'anticipé. De quoi renforcer les spéculations sur la fin prochaine du durcissement monétaire aux Etats-Unis.

Delta Air Lines et Pepsico ont par ailleurs lancé avec succès la nouvelle saison des résultats et seront suivis dès demain par plusieurs grandes institutions financières telles que JP Morgan, BlackRock, Citigroup et Wells Fargo.

A New York, le Dow Jones gagne 0,2% à 34.406 points et le S&P 500 avance de 0,5% à 4.497 points. Pour le Nasdaq, c'est une hausse de 0,9% à 14.045 points.

Accalmie sur les prix à la production

Les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté moins qu'attendu en juin, selon les statistiques publiées jeudi par le département du Travail. Il a annoncé une hausse 0,1% sur un mois et sur un an de l'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale.

En mai, l'indice PPI avait baissé de 0,4% (révisé de -0,3%) et augmenté de 0,9% (révisé de 1,1%) sur un an.

L'indice des prix à la production hors énergie, alimentation et services commerciaux affiche une hausse de 0,1% en juin. Sur 12 mois, il est en augmentation de 2,6%, après +2,8% en mai.

Moins d'inscriptions au chômage

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 8 juillet, à 237.000 contre 249.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 250.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine précédent ont été révisées par rapport à une estimation initiale de 248.000

Le dollar sous pression

Le dollar reste sous pression, l'indice mesurant son évolution face à un panier de grandes devises recule pour la sixième séance d'affilée et est au plus bas depuis avril 2022 (-0,3 point à 99,90). De son côté, l'euro s'affiche à 1,1165 dollar, en hausse de 0,33%.

Sur le marché du pétrole, le Brent prend 0,36% à 80,4 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,26% à 75,95 dollars.

Les valeurs

* PepsiCo gagne 0,9%. Le géant des boissons a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, après une solide performance au deuxième trimestre alors même que la hausse des prix a frappé la demande.

* Delta Air Lines cède 0,5%. Le transporteur a annoncé ses meilleurs revenus et bénéfices trimestriels à ce jour grâce à un fort rebond post-pandémique de la demande de voyages.

* Walt Disney grignote 0,1%, alors que le géant du divertissement a prolongé de deux ans le contrat du PDG Robert Iger afin de maintenir "la continuité du leadership pendant la transformation en cours de l'entreprise".

* Coinbase cède 1% après que Barclays a abaissé sa position sur la plateforme de cryptomonnaies à "sous-pondération", affirmant que les investisseurs devraient vendre l'action avant la publication des résultats.

* Meta (+0,7%) est sur le point de lancer une version commerciale de son modèle d'intelligence artificielle, permettant aux start-up et aux entreprises de créer des logiciels personnalisés, rapporte le Financial Times. Le groupe de réseaux sociaux gagnait plus de 1% dans les échanges en avant-Bourse.

* Tesla (-0,1%) a entamé des discussions avec le gouvernement indien sur une projet d'investissement visant à créer une usine automobile en Inde d'une capacité annuelle pouvant atteindre 500.000 véhicules, d'après Times of India.

* Carlyle (+0,4%) et Trustar Capital cherchent à se désengager partiellement des activités de McDonald's MCD.N à Hong Kong et en Chine continentale, dans le cadre d'une opération qui permettrait de lever quatre milliards de dollars, a rapporté l'agence Bloomberg, citant des personnes au fait du dossier.