Wall Street : l'inflation rassure, les marchés grimpent !

(Boursier.com) — C 'était le grand rendez-vous du jour pour les investisseurs : les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juin, tombés à 14h30 ce mercredi, sont salués par les marchés à Wall Street, alors que ces données ont montré un ralentissement plus marqué que prévu des prix à la consommation. Le Dow Jones progresse de 0,8% à 34.542 points. Le S&P500 monte de 1% à 4.484 points et le Nasdaq grimpe de 1,2% à 13.931 points.

Après une hausse de taux d'intérêt attendue dans deux semaines, les marchés voient désormais à 26% seulement la probabilité que la banque centrale américaine relève ses taux d'un quart de point en novembre, contre 34% avant la publication des données, selon l'outil Fedwatch.

Inflation : la hausse moins forte que prévu

L'indice des prix à la consommation pour le mois de juin s'est établi en hausse de 0,2% en comparaison du mois antérieur et de 3% sur un an, alors que le consensus était de +0,3% d'un mois sur l'autre et de 3,1% sur un an.

L'IPC 'core' (hors alimentation et énergie) a augmenté de 0,2% en comparaison du mois antérieur et de 4,8% en glissement annuel. Le consensus l'anticipait en croissance de 5% sur un an après +5,3% en mai.

La Banque du Canada relève son taux directeur

La Banque du Canada (BoC) a relevé mercredi son principal taux d'intérêt d'un quart de point, ajoutant craindre que ses efforts pour ramener l'inflation à la cible de 2% ne piétinent en raison de dépenses de consommation trop importantes.

Cette hausse attendue ramène le taux cible du financement à un jour à 5%, un plus haut depuis 2001.

Résultats à suivre jeudi

Sur le front micro, Delta Air Lines et Pepsico lanceront la nouvelle saison des résultats jeudi, suivis dès le lendemain par plusieurs grandes institutions financières : JP Morgan, BlackRock, Citigroup et Wells Fargo.

Sur le marché pétrolier, les cours progressent : le WTI (échéance août) gagne 0,8% à 75,55 $ sur le Nymex tandis que le baril de Brent (échéance septembre) avance de 0,5% à 79,97$ à Londres.

Du côté des devises, la baisse s'est accélérée pour l'indice dollar, qui perd 0,7 point à 100,73 points après les chiffres de l'inflation. De son côté, l'euro reprend 0,8% face au billet vert, autour des 1,1076$. Enfin, le Bitcoin cède 0,25% à 30.750$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Nvidia (+3,2%) ne lâche pas Arm Ltd. Après avoir échoué l'an passé à racheter le Britannique pour des raisons concurrentielles, le géant américain des processeurs graphiques pourrait devenir un des actionnaires de référence d'Arm dans le cadre de l'IPO de ce dernier à new York. Selon le 'Financial Times', les deux parties sont en pourparlers. Le groupe américain, partenaire de longue date et client du concepteur de puces britannique, chercherait à investir dans le cadre d'une opération qui valoriserait le groupe détenu par le Japonais SoftBank entre 35 et 40 milliards de dollars. SoftBank souhaiterait pour sa part obtenir une valorisation plus proche des 80 Mds$. En attendant de trouver un compromis, les deux acteurs auraient déjà contacté les régulateurs pour apaiser leurs craintes, selon des personnes proches des discussions citées par le 'FT'.

* Walt Disney (+0,8%) explore des options pour vendre ou trouver un partenaire pour créer une coentreprise pour son activité numérique et de télévision en Inde, a fait savoir mercredi une source au fait du dossier.

* VMware (+1,6%). La Commission européenne a autorisé mercredi le projet d'acquisition de Broadcom (+1,4%), sous réserve des engagements offerts par ce dernier notamment vis-à-vis du concurrent Marvell Technology (+0,8%).

* Domino's Pizza (+10,4%) a conclu un nouvel accord avec Uber qui permet à ses clients aux Etats-Unis de commander des pizzas sur les applications Uber Eats et Postmates.

* Coty (-1,4%). Kim Kardashian est en discussion avec Coty pour racheter une participation minoritaire dans sa marque de beauté, d'après le 'Wall Street Journal', qui cite des personnes proches du dossier.

* Illumina (+2,8%), société de tests génétiques, a écopé mercredi d'une amende de 432 millions d'euros de la Commission européenne pour avoir réalisé avec GRAIL GRAL.O (1.000 euros d'amende) un projet de concentration avant qu'il ne soit autorisé par la Commission, en violation des règles de l'UE.

* IBM (+0,4%) envisage d'utiliser des puces d'intelligence artificielle conçues en interne pour réduire les coûts d'exploitation de son service d'informatique dématérialisée ("cloud computing"), a déclaré mardi un dirigeant de l'entreprise.