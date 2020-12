Wall Street : l'heure de la pause, le plan de relance se fait encore attendre

Wall Street : l'heure de la pause, le plan de relance se fait encore attendre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street, qui évoluait sur de nouveaux sommets en début de séance, pointe désormais en légère baisse après que le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, eut déclaré que les Démocrates faisaient "tout pour esquiver" un nouveau plan de relance. Et ce alors que la présentation mardi par l'administration Trump d'un projet de plan de soutien de 916 milliards de dollars avait ravivé les espoirs d'un compromis entre les deux partis d'ici la fin de l'année. Le DJIA se replie timidement de 0,10% à 30.143 pts, le S&P 500 cède 0,05% à 3.700 pts et le Nasdaq recule de 0,11% à 12.569 pts.

Sur le front sanitaire, les perspectives s'éclaircissent concernant les vaccins. L'Agence américaine des médicaments, la FDA, devrait accorder jeudi à Pfizer et BioNTech une autorisation de mise sur le marché en urgence de leur vaccin. Les premières injections pourraient alors commencer quelques jours plus tard aux Etats-Unis. Le Royaume-Uni a été le premier pays à approuver ce vaccin, la semaine dernière, et sa campagne de vaccination a officiellement commencé ce mardi.

Mardi matin, la FDA a publié un rapport encourageant, estimant que le vaccin était hautement efficace, confirmant le seuil de 95% annoncé par les laboratoires, et qu'il ne présentait pas de risque de sécurité susceptible d'empêcher son autorisation. Ces bonne nouvelles ont pris le dessus sur la situation sanitaire actuelle, qui continue de se dégrader aux Etats-Unis.

Selon l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie ressort à plus de 68,25 millions, dont près de 15,17 millions de l'autre côté de l'Atlantique. Le virus a fait 1,55 million de morts dans le monde dont près de 286.000 aux Etats-Unis. Chaque jour, plus de 200.000 Américains sont testés positifs au coronavirus en moyenne, selon une analyse des données de l'Université par 'CNBC'.

Sur les marchés, la frénésie d'IPO soutient néanmoins la tendance à Wall Street. Le mois de décembre pourrait être l'un des plus prolifiques de l'histoire en la matière. En attendant Airbnb demain, DoorDash va faire ses débuts sur le NYSE ce mercredi. Le leader américain de la livraison de repas, qui a, comme Airbnb, revu à la hausse son prix d'introduction, a levé 3,37 Mds$. De quoi porter sa valorisation à près de 38 Mds$ et en faire la troisième IPO de l'année outre-Atlantique. Roblox (jeux-vidéo) et ContextLogic, la maison-mère de la plateforme de commerce en ligne Wish, devraient également débarquer à Wall Street dans les prochains jours.

Les opérateurs guettent aussi avec intérêt l'avancée des discussions entre Bruxelles et Londres sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Europe alors qu'une rencontre présentée comme cruciale entre le Premier ministre Boris Johnson et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est prévue en fin de journée.

En attendant la Fed la semaine prochaine, les marchés attendent de nouvelles mesures de la part de la BCE jeudi, un renforcement et une prolongation de ses programmes de rachats d'actifs pour affronter la crise du Covid-19 étant quasi actés.

Sur le front macro, les ouvertures de postes aux Etats-Unis sont ressorties au nombre de 6,652 millions en octobre, contre 6,3 millions de consensus de place. La lecture du mois antérieure a été révisée à 6,494 millions, montre le rapport JOLTS du Département américain au Travail.

Dans le vert, les cours du pétrole ont subitement décroché après l'annonce d'une énorme hausse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close le 4 décembre ont bondi de 15,2 millions de barils à 503,2 mb, alors que le consensus tablait sur un repli de 1 million de barils. Les réserves d'essence ont augmenté de 4,2 millions de barils (contre une hausse de 2 mb anticipée par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont progressé de 5,2 mb par rapport à la précédente semaine, contre une hausse de 0,9 mb attendue.

L'once d'or cède 1,4% à 1.849$. L'indice dollar se replie de 0,1% face à un panier de devises de référence.

Les valeurs

* GAMESTOP plonge de 17,4%. Le distributeur de jeux vidéo est sous-pression en pré-séance après l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes à cause de la fermeture des magasins et de la concurrence intense sur internet. Le groupe a essuyé une perte nette de 18,8 M$ ou 29 cents par titre contre un déficit de 83,4 M$ et un bpa de -1,02$ un an plus tôt. La perte ajustée par action s'est élevée à 53 cents contre 85 cents de consensus. Les revenus ont plongé de 30% à 1 Md$ avec une baisse de 24,6% en comparable. "Nous prévoyons, pour la première fois depuis de nombreux trimestres, que le quatrième trimestre soit marqué par une croissance des ventes en glissement annuel et une rentabilité positive", a déclaré le PDG George Sherman.

* Fireeye chute de 12%. L'un des principaux acteurs du marché de la cybersécurité aux Etats-Unis a été victime d'un piratage informatique, sans doute à l'initiative d'un Etat étranger. Selon la société, plusieurs outils utilisés pour tester les défenses de ses clients ont été dérobés. Un blog du groupe indique que des "outils de l'équipe rouge" ont été volés dans le cadre d'une opération de piratage très sophistiquée, probablement soutenue par un gouvernement, au cours de laquelle des techniques inédites ont été utilisées.

* Moderna rend 3,5%. Le laboratoire américain s'allie avec Roche, dont il utilisera le test d'anticorps dans les essais cliniques de son vaccin contre le COVID-19. Le test du groupe suisse, qui a reçu en novembre une autorisation d'utilisation d'urgence de la Food and drug administration aux États-Unis, pourrait fournir des preuves quantitatives de la présence et des niveaux d'anticorps qui se développent en réponse au vaccin de Moderna. Le spécialiste de l'ARN messager, une molécule permettant au corps humain de créer des protéines virales qui déclenchent une réponse immunitaire, a déjà démontré l'efficacité à 94% de son candidat dans la prévention du COVID-19 lors d'essais avancés avec plus de 30.000 participants.

* Mastercard (-0,5%) a annoncé une augmentation de 10% de son dividende à 0,44 dollar par action et un nouveau programme de rachats d'actions d'un montant de six milliards de dollars.

* JP MORGAN CHASE (-0,3%). Les dépenses de la banque américaine dépasseront probablement 67 milliards de dollars l'an prochain, un montant légèrement supérieur aux estimations des analystes, en raison de lourds investissements, a déclaré mardi son PDG, Jamie Dimon, lors d'une conférence investisseurs.

* DoorDash. Le leader américain de la livraison de repas doit faire ses débuts à Wall Street ce mercredi. Si l'IPO de la firme californienne fait moins parler que celle d'Airbnb, dont les premiers échanges sont attendus demain, elle constitue à ce jour la troisième plus importante opération de l'année outre-Atlantique. Signe de l'engouement actuel du marché pour les licornes américaines qui choisissent le chemin de Wall Street pour poursuivre leur développement, DoorDash a revu à la hausse son prix d'introduction à 102$ par titre.

Le groupe avait initialement fixé son prix d'introduction entre 75 et 85$ avant de le porter entre 90 et 95$. A 102$ par titre, et avec la mise sur le marché de 33 millions d'actions, l'IPO a permis à la firme de lever 3,37 Mds$. L'opération valorise DoorDash près de 38 Mds$, soit plus du double de la valeur de 16 Mds$ estimée lors de la dernière levée de fonds du groupe en juin.

Fondée en 2013, DoorDash est soutenu par le Vision Fund géré par le géant technologique japonais SoftBank Group, la société de capital-risque Sequoia Capital et le fonds souverain Government of Singapore Investment. L'entreprise a essuyé une perte de 43 millions de dollars au troisième trimestre après avoir déclaré son premier bénéfice trimestriel (23 M$) trois mois plus tôt. Ses revenus se sont en revanche envolés sur un an de 239 à 879 M$.

DoorDash rejoint ainsi d'autres grandes entreprises de la Silicon Valley, dont Palantir Technologies Inc et Snowflake Inc, qui ont connu des débuts en fanfare à Wall Street ces derniers mois. Et ce n'est pas fini puisque Roblox (jeux-vidéo) et ContextLogic, la maison-mère de la plateforme de commerce en ligne Wish, devraient également débarquer à Wall Street dans les prochains jours.