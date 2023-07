Wall Street : l'emploi va encore faire jaser, bataille entre Meta et Twitter

(Boursier.com) — L 'emploi et toujours l'emploi ! Secouée jeudi après un rapport explosif sur l'emploi privé américain, Wall Street recule encore en pré-séance alors que les investisseurs attendent désormais fébrilement le rapport mensuel du gouvernement sur le marché du travail. Les données de l'ADP Research Institute ont montré hier que les entreprises américaines ont créé le plus d'emplois en plus d'un an le mois passé avec 497.000 postes nouveaux, un niveau près de deux fois supérieur au consensus !

Alors que le nombre de créations de jobs non-agricole a été systématiquement sous-évalué par le consensus depuis 14 mois, le marché table sur 230.000 embauches en juin après 339.000 en mai, avec un taux de chômage qui reculerait légèrement à 3,6%. Autre donnée très attendue, l'évolution du salaire horaire moyen : il est anticipé en hausse de 0,3% en séquentiel, comme en mai, et en progression de 4,2% sur un an, après 4,3% le mois précédent.

Hier, les données d'ADP ont ravivé les craintes de voir la Fed continuer à augmenter ses taux afin de maîtriser l'inflation, qui reste supérieure à son objectif. Des inquiétudes qui ont provoqué une flambée des taux obligataires, le rendement du bon du Trésor à 10 ans ayant franchi les 4%, au plus haut depuis mars, tandis que celui de la dette à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis 16 ans, au-dessus des 5%. "Nous ne voyons pas de ralentissement sur le marché du travail", déclare à 'Rreuters' Brad McMillan, directeur des investissements chez Commonwealth Financial Network. "La Fed n'a pas à s'inquiéter du marché de l'emploi. Si l'on considère son mandat, elle n'a aucune raison de ne pas poursuivre ses hausses, et ce pendant un certain temps".

"Si nous obtenons un rapport de type consensus, il est possible que le marché ramène les rendements à leurs extrêmes pendant le week-end", affirment les stratèges taux d'ING Groep. "Mais nous maintenons qu'il y a eu suffisamment de données au cours des derniers jours pour que tout recul soit inversé la semaine prochaine et que la poussée à la hausse des rendements se poursuive".

La Fed a interrompu le mois passé son cycle de hausse des taux après 10 resserrements consécutifs, mais elle anticipe encore deux augmentations supplémentaires cette année... Les marchés voient désormais 90% de chances d'une hausse de 25 pb lors de la réunion du 26 juillet de la Fed, selon l'outil FedWatch.

Sur le front diplomatique, Janet Yellen a débuté jeudi une visite en Chine dans le but d'apaiser les tensions entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, même si les attentes sont faibles, alors que des représentants des deux camps admettent que protéger les intérêts de sécurité nationale prend le pas sur le renforcement des liens économiques. La secrétaire américaine au Trésor a eu une "conversation substantielle" avec ses interlocuteurs chinois, a déclaré un représentant du département américain du Trésor, sans donner davantage de précisions. Peu après son arrivée à Pékin, Janet Yellen avait écrit sur Twitter que Washington cherchait "une concurrence économique saine qui profite aux travailleurs et entreprises américains et à collaborer sur des défis mondiaux".

Sur le marché pétrolier, les cours reprennent un peu de hauteur: le WTI (échéance août) avance de 0,3% à 72$ sur le Nymex tandis que le baril de Brent (échéance septembre) progresse de 0,2% à 76,7$ à Londres. Du côté des devises, l'indice dollar est stable à 102,8 pts, tandis que l'euro cède 0,1% face au billet vert, autour des 1,0874$. Enfin, le Bitcoin abandonne 2,5% à 30.050$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Levi Strauss abandonnait plus de 6% hier soir en post-séance à Wall Street, sanctionné après une nouvelle publication décevante et un avertissement sur ses résultats 2023. Le fabricant de jeans table désormais sur un bpa ajusté annuel compris entre 1,10 et 1,20$ contre une précédente fourchette de 1,30/1,40$ et 1,29$ de consensus. La croissance des revenus est attendue entre 1,5 et 2,5% contre 1,5 à 3% espéré précédemment. La marge brute ajustée devrait se contracter d'environ 90 points de base par rapport aux 57,6% de l'année précédente, contre un recul de 50 pb précédemment anticipé.

"Nous sommes maintenant en concurrence pour d'autres dollars qui sont dépensés sur le portefeuille du consommateur, et ce consommateur à revenu modéré doit faire des choix difficiles", a déclaré Chip Bergh, DG de la société. Comme ses concurrents Levi Strauss est confronté à la flambée de l'inflation qui rogne le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Le groupe doit également faire face à la hausse des coûts qui pèse sur ses marges alors qu'il lutte contre la baisse des ventes dans ses canaux de vente en gros en Amérique du Nord. Sur son deuxième trimestre fiscal, le groupe a enregistré un bénéfice net ajusté de 15 M$, contre 117 M$ un an plus tôt, pour des revenus en repli de 9% sur une base ajustée à 1,34 Md$. La marge brute ajustée a atteint 58,7%, en hausse de 60 pb, contre 57,9% de consensus, tandis que le free cash-flow ajusté s'est établi à 210,5 M$.

* Meta Platforms. Twitter menace d'engager des poursuites contre Meta Platforms après le lancement de l'application de microblogage Threads, rapporte le site d'informations 'Semafor'. L'application Threads, qui cherche à concurrencer Twitter, a été lancée mercredi et compte déjà 30 millions d'utilisateurs. "Twitter a l'intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle et exige que Meta prenne des mesures immédiates pour cesser d'utiliser les secrets commerciaux de Twitter ou d'autres informations hautement confidentielles", a écrit l'avocat de Twitter, Alex Spiro, dans une lettre adressée à Mark Zuckerberg.

Dans sa lettre, Alex Spiro a accusé Meta Platforms d'avoir engagé d'anciens employés de Twitter qui "ont eu et continuent d'avoir accès à des secrets commerciaux de Twitter ou à d'autres informations strictement confidentielles". "Aucun membre de l'équipe d'ingénieurs de Threads n'est un ancien employé de Twitter - ce n'est tout simplement pas le cas", a déclaré le porte-parole de Meta, Andy Stone, dans un message publié sur Threads.

* Tesla serait en train de licencier certains salariés travaillant au sein de son usine de production de batteries à Shanghai, rapporte 'Bloomberg'. Citant des personnes proches du dossier, l'agence indique que le constructeur a commencé à informer certains employés de sa décision plus tôt cette semaine et que certains ont eu la possibilité d'être transférés vers d'autres activités (peinture, assemblage...) Ni le nombre de travailleurs concernés, ni les raisons précises des licenciements n'ont filtré. Environ 20.000 personnes sont employées dans l'usine Tesla de Shanghai, qui a la capacité de produire environ 1 million de véhicules électriques par an et est à l'origine de plus de la moitié de la production mondiale de l'entreprise américaine.

Bien que Tesla utilise des batteries fabriquées par LG Energy Solution et Contemporary Amperex Technology, elles doivent être intégrées dans des modules et des packs de batterie avant d'être installées dans un véhicule, précise l'agence. Une grande partie de ce processus est effectuée dans l'atelier de batteries de Tesla. Certains équipements d'automatisation qui pourraient aider à remplacer le travail humain sur la chaîne de production de batteries sont en phase de conception et de construction, précisent les sources de 'Bloomberg'.