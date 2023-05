Wall Street : l'emploi en ligne de mire, Apple rassure

(Boursier.com) — Wall Street va tenter de rebondir pour cette dernière séance de la semaine qui s'annonce encore agitée. Si les futures évoluent dans le vert, la nervosité reste palpable dans les salles de marché avec les craintes qui entourent le secteur bancaire américain et avant des données mensuelles de l'emploi toujours très suivies. Signe de cette tension, le Cboe Volatility Index, l'indice de la peur de Wall Street, est passé au-dessus des 20 pour la première fois depuis mars.

Les inquiétudes dans le secteur bancaire font espérer à certains acteurs que le cycle de hausse de taux de la Réserve fédérale pourrait prendre fin alors que la Fed a encore rehaussé ses taux de 25 points de base mercredi soir. Les marchés prévoient désormais que la Banque centrale optera pour un statu quo lors de sa prochaine réunion avant d'entamer des baisses de taux à partir de juillet, selon le baromètre FedWatch du CME. Pour certains observateurs, les investisseurs s'inquiètent trop d'un potentiel effondrement du système bancaire. "La récente vente des actions des banques régionales est exagérée car l'évolution des prix est déconnectée des fondamentaux", écrit Brandon King, analyste chez Truist Securities.

Après la Fed en milieu de semaine, les opérateurs auront les yeux rivés sur les chiffres mensuels de l'emploi, attendus à 14h30. Le consensus 'Reuters' table sur un ralentissement des créations d'emplois à 180.000, avec un taux de chômage à 3,6% et une hausse de 4,2% sur un an du salaire horaire moyen, inchangée d'un mois sur l'autre. "Tout signe de ralentissement significatif du marché du travail sera perçu comme une validation de la récente décision de la Fed de devenir plus dépendante des données et plus dovish", explique Michael Wan, analyste devises chez MUFG Bank. " Un assouplissement du marché du travail est la dernière pièce manquante du puzzle nécessaire pour ouvrir la porte à un véritable pivot de la Fed [et elle] se met en place", note pour sa part la Deutsche Bank.

Du côté des entreprises, Apple est venu apporter un certain soulagement hier soir en dévoilant des comptes meilleurs que prévu grâce notamment à de solides ventes d'iPhones. Seules quelques sociétés de second rang seront sur le pont ce vendredi.

Sur le marché pétrolier, le brut remonte enfin avec un baril de Brent (+1,6%) qui se négocie autour des 73,7$ à Londres (contrat échéance juillet). Sur le marché des devises, l'indice dollar est stable, à 101 pts, tandis que l'euro prend 0,15% face au billet vert, à 1,103$. Enfin, le Bitcoin est assez stable à 29.100$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Apple résiste à la baisse du marché des Smartphones ! Dernier Gafam à publier ses comptes trimestriels, le groupe de Cupertino a agréablement surpris en annonçant un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes du marché, les ventes d'iPhones ayant progressé malgré le ralentissement économique mondial. La firme à la pomme a dégagé sur les trois premiers mois de l'année, soit son deuxième trimestre fiscal, un profit de 24 milliards de dollars soit 1,52 dollar par titre, stable sur un an. Le consensus tablait sur un bpa de 1,43$. Les revenus ont reculé de 2,5% à 94,84 Mds$ mais ressortent supérieurs aux attentes des analystes, qui prévoyaient une baisse de 4,4%. La marge brute s'est élevée à 41,98 Mds$ (-1,4%), contre 40,98 Mds$ de consensus.

Les ventes d'iPhones ont progressé de 1,5%, pour atteindre 51,3 milliards de dollars, alors même que les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 13% de janvier à mars, selon le cabinet d'études Canalys, dont les données ont montré qu'Apple a gagné des parts de marché face aux téléphones Android. Apple a déclaré avoir établi des records de ventes dans plusieurs pays d'Asie du Sud, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. "Nous déployons des efforts sur un certain nombre de ces marchés et voyons vraiment, en particulier compte tenu de notre faible part et de la dynamique de la démographie, une excellente opportunité pour nous sur ces marchés", a déclaré Tim Cook aux investisseurs lors de la conférence de présentation.

L'Inde semble notamment être le nouvel eldorado d'Apple. La société a récemment ouvert ses deux premiers magasins de détail dans le pays, à Mumbai et à Delhi, et bien qu'Apple ne divulgue pas ses revenus pour le pays, le dirigeant a déclaré qu'elle avait établi un record trimestriel et que la croissance en pourcentage était à deux chiffres et très forte d'une année sur l'autre. "Il y a beaucoup de gens qui entrent dans la classe moyenne, et j'ai vraiment le sentiment que l'Inde est à un point de basculement, et c'est formidable d'être là". Pour Apple, vendre un iPhone sur un marché émergent représente plus que la vente d'un seul appareil - cela représente la possibilité de rendre les consommateurs accros aux appareils et services Apple au fil du temps.

Les revenus tirés de l'iPad ont reculé de 13% à 6,67 milliards de dollars, en ligne avec les attentes, alors que ceux de la division Mac ont chuté de 31% à 7,17 milliards de dollars, contre 7,7 Mds$ de consensus. Les recettes de la branche 'maison, vêtements et accessoires', qui comprend les AirPods, l'Apple Watch et le décodeur TV ont diminué de moins de 1% à 8,76 milliards de dollars, contre 8,5 Mds$ de consensus. Enfin, celles des activité de services, qui comprennent iCloud, Apple Music, l'App Store et le service de streaming TV+, ont atteint 20,91 milliards de dollars, manquant des estimations de 21,1 Mds$, malgré une hausse de 5,5% par rapport à l'année précédente.

Apple a précisé que ses revenus sur le trimestre en cours diminueront à un rythme similaire à celui du dernier trimestre, ce qui suggère une baisse d'environ 3%. La société a également déclaré qu'elle continuerait à subir un impact négatif des taux de change. Le groupe californien a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé le versement d'un dividende de 0,24 dollar par action alors qu'un nouveau plan de rachat de titres de 90 Mds$ va être mis en place.