Wall Street : JP Morgan flambe, Boeing plonge

(Boursier.com) — Wall Street fléchit ce vendredi, au lendemain d'une journée de rebond marquée par une progression de 2% du Nasdaq. Le S&P 500 abandonne 0,25% à 4.136 pts, alors que le Dow Jones cède 0,47% à 33.868 pts. Le Nasdaq trébuche de 0,47% à 12.108 pts. Les investisseurs hésitent, alors que les comptes des banques ont été solides dans l'ensemble, mais que les derniers chiffres de la consommation ont traduit un net ralentissement. Le baril de brut WTI se stabilise à 82,1$ sur le Nymex. L'once d'or cède 1,6% à 2.022$. L'indice dollar avance de 0,4% face à un panier de devises de référence.

Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de mars ont nettement corrigé. Elles s'établissent ainsi en retrait de 1% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de -0,4% et après un repli de 0,2% en février. Hors automobile, la baisse atteint 0,8%, contre -0,3% de consensus de marché selon FactSet. Hors automobile et essence, les ventes se tassent de 0,3%, soit un repli tout de même moins prononcé que prévu pour cette mesure.

Les prix à l'import du mois de mars, qui viennent aussi d'être publiés, ont baissé de 0,6% en comparaison du mois précédent, contre -0,2% de consensus. Les prix à l'export ont décliné de 0,3% contre -0,4% de consensus.

Selon la Fed ce vendredi, la production industrielle américaine du mois de mars 2023 est ressortie en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre +0,2% de consensus de place et +0,2% un mois avant. La production manufacturière a reculé en revanche de 0,5% contre +0,1% de consensus FactSet. Le taux d'utilisation des capacités s'est établi à 79,8% contre 78,9% de consensus de marché.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois d'avril, mesuré par l'Université du Michigan, est ressorti à 63,5 contre 64 de consensus FactSet.

Notons que les stocks des entreprises du mois de mars viennent aussi d'être publiés. Ils sont ressortis comme attendu en hausse de 0,2% en comparaison du mois antérieur.

Le gouverneur de la Fed Christopher Waller s'exprime pour sa part ce jour à propos des perspectives économiques, lors d'une conférence au Texas. Il affirme que la Fed n'a pas fait de grands progrès dans la lutte pour ramener l'inflation vers les 2%, malgré le cycle accéléré de resserrement monétaire initié l'an dernier. Waller plaide donc pour la poursuite du durcissement monétaire, alors même que les marchés se prennent à espérer un pivot suite aux dernières statistiques des prix américains à la consommation et à la production. Waller constate que les mesures de l'inflation sous-jacente ont évolué fondamentalement "de manière latérale", sans baisse apparente. A l'occasion de son intervention à la Graybar National Training Conference, Waller a indiqué qu'il n'était pas certain que le 'stress bancaire' mène à un resserrement inattendu des conditions de crédit et à un ralentissement plus important que prévu de l'économie.

Waller juge donc que la politique monétaire doit encore être durcie, dans des proportions qui dépendront des nouveaux chiffres de l'inflation, de l'économie et du resserrement des conditions de crédit. Il note que la production et l'emploi continuent de progresser à un rythme soutenu, alors que l'inflation reste "beaucoup trop élevée". Il souligne que les marchés ne devraient pas s'attendre à un assouplissement monétaire dans un proche avenir. "La politique monétaire devra rester stricte pendant une longue période", a asséné encore le responsable. La hausse de l'indice des prix à la consommation hors alimentaire et énergie s'est accélérée en mars à 5,6% sur un an, contre 5,5% en février, mesure qui incite en effet à la prudence.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la Fed devrait relever encore ses taux de 25 points de base le 3 mai, à l'issue de sa prochaine réunion monétaire, ce qui porterait le taux des 'fed funds' entre 5 et 5,25% (probabilité 84%). Un statu quo est ensuite attendu à l'issue de la réunion des 13 et 14 juin. Le même outil fait ressortir une forte probabilité de baisse des taux en septembre ou novembre.

La fin de semaine est également marquée par de nombreuses publications trimestrielles à Wall Street. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et PNC Financial Services, ont communiqué leurs derniers comptes, réconfortants dans l'ensemble après le récent "stress bancaire".

Les banques étaient ainsi surveillées, après le récent 'stress' consécutif aux effondrements de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank. Les actions bancaires ont été récemment sous pression du fait des inquiétudes concernant les retraits massifs de dépôts de certains établissements et les pertes du portefeuille d'investissement provoquées par le cycle de resserrement agressif de la Fed. Le secteur a chuté de 14% au premier trimestre, contre un gain de 7% du S&P 500.

L'attention des opérateurs se porte désormais sur le CRE (immobilier commercial), dont les difficultés pourraient exacerber le sentiment négatif entourant les banques régionales américaines. Parmi les banques de plus de 250 milliards de dollars d'actifs, Wells Fargo, US Bancorp et PNC ont la plus grande exposition CRE, tandis que Citi, Bank of America et JP Morgan sont peu exposées. Les banques petites et moyennes ont quant à elles, généralement, une forte exposition CRE, ce qui aggrave les problèmes de qualité du crédit, avec 1.500 milliards de dollars de dette CRE due d'ici la fin de 2025.

Les valeurs

JP Morgan Chase (+7%). La banque new-yorkaise vient de dévoiler des résultats du premier trimestre nettement supérieurs aux attentes. L'établissement a affiché sur le trimestre un bénéfice en vive augmentation de plus de 50% en glissement annuel, à 12,6 milliards de dollars, soit 4,1$ par titre. Sur ce trimestre clos fin mars, la firme de Jamie Dimon a bénéficié de la hausse des taux d'intérêt, qui a soutenu les activités consommateurs. JP Morgan a tout de même provisionné 2,3 milliards de dollars sur la période, 56% de plus que l'année précédente. Les revenus de l'unité bancaire à la consommation et communautaire ont augmenté de 80% pour atteindre 5,2 milliards de dollars. L'activité de banque d'investissement a été affectée par des marchés déprimés des fusions, acquisitions et ventes d'actions. Les revenus totaux du trimestre ont atteint 38,3 milliards de dollars, en progression de 25% en glissement annuel.

Wells Fargo (-1%). Le groupe bancaire californien a battu le consensus sur le trimestre clos. Sur son premier trimestre fiscal, Wells a affiché un bénéfice par action de 1,23$ et des revenus de 20,73 milliards de dollars, alors que le consensus était de 1,13$ de bpa pour 20,1 milliards de dollars de revenus. La banque a provisionné 1,21 milliard de dollars sur le trimestre pour couvrir de potentielles pertes de crédit, contre une reprise de provisions de 787 millions de dollars un an plus tôt. Le niveau des dépôts de l'établissement a reculé de 2% à environ 1.360 milliards de dollars sur le trimestre. Le revenu net d'intérêt a grimpé de 45% à 13,34 milliards. Le bénéfice net ressort très proche des 5 milliards de dollars, contre 3,8 milliards un an avant. Les revenus se sont améliorés quant à eux de 17% en glissement annuel.

PNC Financial Services (-2%) a fait état d'une augmentation de 18% de ses bénéfices au premier trimestre, à 1,69 milliard de dollars, les hausses de taux de la Fed ayant alimenté une augmentation du revenu net d'intérêts du prêteur régional américain. "Durant un trimestre caractérisé par une volatilité accrue du marché, nous avons augmenté les dépôts, augmenté notre capital et généré de solides résultats financiers", a déclaré le DG de la banque, William Demchak. PNC affiche un bénéfice trimestriel de 3,98 dollars par action, supérieur au consensus. Les dépôts ont légèrement augmenté pour atteindre 437 milliards de dollars. Les revenus trimestriels totaux ont été de 5,6 milliards de dollars, contre 4,7 milliards un an plus tôt.

Citigroup (+3%) complète ce vendredi un tableau plutôt rassurant concernant les grandes banques de Wall Street. La firme a annoncé une augmentation de ses bénéfices au premier trimestre, avec les intérêts de prêts. Le bénéfice net a augmenté de 7% pour atteindre 4,6 milliards de dollars, ou 2,19 dollars par action, sur le trimestre clos au 31 mars, contre 4,3 milliards de dollars un an plus tôt. Citi a mis de côté 241 millions de dollars de provisions au cours du trimestre dans un contexte de ralentissement économique, contre une libération de réserves de 138 millions un an avant. Les revenus de banque d'investissement ont chuté néanmoins de 25% en glissement annuel. Le bpa ajusté a été de 1,86$ contre un consensus de 1,65$ seulement. Les revenus totaux atteignent 21,4 milliards de dollars, contre 20,1 milliards de consensus.

BlackRock (+4%), géant américain et leader mondial de la gestion d'actifs, a publié pour le premier trimestre un bénéfice net de 1,16 milliard de dollars contre 1,44 milliard un an avant. Les actifs sous gestion ont grimpé à 9.090 milliards de dollars environ. Malgré la baisse de 18% du bénéfice, le groupe a battu le consensus. Les entrées nettes pour le premier trimestre se sont élevées à 110 milliards de dollars, contre 86 milliards de dollars un an plus tôt. La firme a dégagé sur le trimestre écoulé un bénéfice ajusté de 7,93$ par action, meilleur que prévu. Les revenus trimestriels sont tombés à 4,2 milliards de dollars contre 4,7 milliards de dollars.

UnitedHealth (-3%), groupe américain d'assurance et de soins de santé, a relevé ses prévisions. Le groupe a dépassé les objectifs de Wall Street en matière de bénéfice trimestriel et a relevé sa guidance. UnitedHealth mise sur la croissance des adhésions dans son activité Medicare Advantage. Les adhésions à des régimes soutenus par le gouvernement tels que Medicare représentent un tiers des régimes d'assurance maladie de UnitedHealth. Dans le même temps, la reprise lente des procédures non urgentes a contribué à réduire les coûts médicaux de son unité d'assurance. Hors éléments, le bpa ajusté trimestriel a été de 6,26$ par action, battant le consensus. Les revenus ont totalisé 91,9 milliards de dollars, en croissance de 15%. Le bénéfice des opérations s'est amélioré de 16%.

Tesla (-1%) poursuit ses baisses de prix, réduisant les tarifs en Europe, à Singapour et en Israël. Le groupe avait auparavant dévoilé une cinquième réduction du prix de ses voitures électriques pour le marché américain. Tesla a indiqué cette fois, ce vendredi, qu'il avait abaissé ses prix sur de nombreux marchés européens, dont l'Allemagne et la France. Le groupe évoque une progression de sa capacité de production. Les actions concernent les Model 3, S et X, ainsi que le Model Y Performance. Reuters relève que sur le site internet de Tesla en France, le Model 3 est passé d'un prix de départ de 44.990 euros à 41.990 euros. En Allemagne, Tesla a réduit le prix des Model 3 et Y de 4,5% à 9,8%, selon les données de son site Web publiées vendredi et relevées par l'agence, qui ajoute que cela marque une deuxième réduction de prix cette année après celle de janvier.

À Singapour, le groupe d'Elon Musk a baissé les prix des Model 3 et Y entre 4,3% et 5%, précise Reuters, sur la base du site Web local. Tesla a aussi ajusté en baisse les prix en Israël, le prix du Model 3 à propulsion de base ayant été réduit de 25%.

Boeing (-7%), le géant aéronautique américain, va ralentir la production et les livraisons de son 737 MAX en raison d'un problème de fabrication lié à une section du fuselage. CNBC rapporte que Boeing a été informé d'un problème par Spirit Aerosystems, qui assemble les châssis en aluminium du 737. L'article cite Boeing, qui précise que le souci n'était pas un "problème immédiat de sécurité de vol et que la flotte en service peut continuer à fonctionner en toute sécurité". Citant une déclaration de la société, l'article rapporte qu'un nombre important d'avions stockés et non livrés seront affectés, Boeing s'attendant à une baisse à court terme des livraisons. Spirit a déclaré qu'il travaillait à développer une inspection et une réparation pour les fuselages concernés.