Wall Street joue le scénario de la reprise

Wall Street joue le scénario de la reprise









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine progresse vivement avant bourse ce lundi, le DJIA prenant 1,4% et le Nasdaq 1,2%, contre une hausse de 1,3% sur le S&P500. Le baril de brut WTI se stabilise sur le Nymex à 40,6$, alors que le Brent s'accorde 1% à 43,2$. L'once d'or prend 0,3% à 1.795$.

Les places européennes sont également en hausse sensible ce matin, dans le sillage du bond des marchés asiatiques avec la perspective d'une reprise de l'activité et le maintien des politiques de soutien monétaires et budgétaires. Dans un tel contexte, les opérateurs ignorent encore les risques persistants relatifs à la pandémie du nouveau coronavirus. Sur le marché chinois, le CSI 300 des principales capitalisations a terminé ce matin sur un bond de 5,67%, au plus haut depuis juin 2015. Le SSE Composite s'est adjugé 5,71%, au plus haut en plus d'un an.

L'indice Markit PMI final des services américains pour le mois de juin 2020 est ressorti à 47,9, contre 47 de consensus de place et 46,7 pour sa lecture initiale. L'indice PMI composite final s'est également élevé à 47,9, contre 46,8 de consensus.

L'indice ISM des services (non-manufacturier) du mois de juin 2020 est pour sa part ressorti à haut niveau, à 57,1, ce qui signale une franche expansion. Le consensus était quant à lui à l'équilibre à 50, après une lecture de 45,4 pour le mois de mai 2020.

Concernant l'Europe, le gouverneur de la Banque de France a indiqué hier que l'économie française semblait rebondir au moins aussi vite et peut-être plus que prévu. En Allemagne, les commandes à l'industrie ont grimpé de 10,4% au mois de mai 2020, alors que le consensus Reuters tablait sur un gain de 15% - après une chute de 26,2% en avril. Les ventes européennes de détail du mois de mai 2020 sont ressorties en très forte progression de 17,8% en comparaison du mois antérieur, contre 15% de consensus.

Les dernières nouvelles sur le front de l'épidémie de coronavirus ne sont pas vraiment réjouissantes, en particulier aux Etats-Unis où 15 Etats ont enregistré une hausse record du nombre de nouveaux cas au cours des quatre premiers jours de juillet selon un comptage de Reuters.

Au niveau mondial, 11,471 millions de cas ont été confirmés depuis le début de l'épidémie, selon l'Université Johns Hopkins. Le virus a fait 534.787 morts dans le monde. Aux Etats-Unis, pays le plus frappé, 2,889 millions de cas confirmés sont dénombrés, pour 129.947 décès. Le Brésil compte 1,6 million de cas confirmés depuis l'émergence du virus et 64.867 morts. L'Inde recense 697.413 cas confirmés et près de 20.000 morts depuis le début de l'épidémie...

Enfin, sur le réseau social Twitter, Donald Trump s'en prend encore à la Chine. "Nouveaux cas du virus chinois en hausse (en raison de tests massifs), les décès sont en baisse, 'bas et stables'. Les Fake News Media devraient signaler cela, ainsi que les nouveaux chiffres du marché du travail qui établissent des records!" Trump ajoute que "la Chine a causé de gros dégâts aux États-Unis et au reste du monde!"

China has caused great damage to the United States and the rest of the World!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Les valeurs

Uber a accepté l'acquisition de Postmates dans le cadre d'un deal en actions d'un montant de 2,65 milliards de dollars. Le groupe se réjouit notamment des complémentarités avec son service Uber Eats... Uber avait effectué auparavant une offre pour la reprise de GrubHub, autre service de livraison à la demande, plus tôt dans l'année, mais le deal avait échoué. Uber avait ensuite approché Postmates, firme américaine spécialisée dans la livraison de nourriture. GrubHub a pour sa part été racheté par Just Eat Takeway dans le cadre d'un accord de 7,3 milliards de dollars.

Berkshire Hathaway, la firme du gourou d'Omaha Warren Buffett, a annoncé hier dimanche son intention d'acquérir les actifs de Dominion Energy dans le gaz naturel pour 9,7 milliards de dollars.

Emergent Biosolutions a conclu un accord sur cinq ans pour fournir au géant pharmaceutique et médical américain Johnson & Johnson l'un des composants d'un candidat vaccin contre le Covid-19.

Gilead Sciences. La Commission européenne a approuvé sous conditions l'utilisation de l'antiviral remdesivir contre le Covid-19, à la suite d'un examen accéléré.

General Motors, le géant automobile de Detroit, a annoncé une baisse de 5% en glissement annuel de ses ventes en Chine au deuxième trimestre.

Ford. Les coentreprises du groupe du Michigan en Chine rapportent une progression de leurs ventes en juin, en glissement annuel.

Thermo Fisher. L'offre d'acquisition de l'Américain sur l'Allemand Qiagen, d'un montant de 11,5 milliards de dollars, n'est plus à la hauteur des perspectives de ce dernier du fait de l'impact de la pandémie de coronavirus. Elle devrait ainsi être nettement améliorée, a indiqué à Reuters l'un des dix premiers actionnaires de Qiagen.

Tesla grimpe après le relèvement de l'objectif de JP Morgan à 295 dollars contre 275 dollars, consécutif à des chiffres supérieurs aux attentes des livraisons du deuxième trimestre.