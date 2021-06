Wall Street indécis, S&P au sommet

(Boursier.com) — La cote américaine s'affiche sans grande évolution en début de séance ce vendredi. Le Nasdaq grappille 0,02% à 14.022 pts, alors que le DJIA rend 0,11% à 34.432 pts et que le S&P 500 se stabilise à 4.237 pts. Le baril de brut WTI se maintient sur les 70$, en progression de 0,8%. L'once d'or consolide de 0,7%. L'indice dollar gagne 0,5% face à un panier de devises. Le bitcoin gagne 1% vers les 37.300$ sur Bitfinex.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de juin est ressorti à 86,4, contre 84 de consensus de place et 82,9 au mois de mai.

Hier à Wall Street, les chiffres pourtant préoccupants de l'inflation américaine (+5% pour le CPI en comparaison de l'an dernier, plus forte hausse en près de 13 ans) n'ont pas choqué les opérateurs.

Ailleurs dans le monde ce jour, le PIB britannique a progressé sur un rythme légèrement inférieur aux attentes de 2,3% pour le mois d'avril (2,4% de consensus) et de 1,5% sur le trimestre. La production industrielle britannique du mois d'avril a surpris en baisse de 1,3%, alors que le consensus FactSet se situait à +1,3% en comparaison du mois antérieur et ajusté des variations saisonnières. Sa hausse ressort tout de même à 27,5% en glissement annuel. Le déficit commercial britannique d'avril est enfin ressorti un peu moins important que prévu.

L'indice espagnol des prix à la consommation pour le mois de mai n'a pas surpris, en hausse de 2,7% hors ajustements et en glissement annuel pour sa lecture finale, et en progression de 0,5% en comparaison du mois antérieur. En données harmonisées et hors ajustements, il grimpe de 2,4%, conformément aux attentes.

Pour finir, le taux de chômage trimestriel italien s'est établi à 10,4%, contre un consensus de 10,5% et un niveau de 10% auparavant.

La Bourse de New York a fini dans le vert hier, malgré l'annonce d'une nette accélération des prix à la consommation aux Etats-Unis en mai, au plus haut depuis 2008... L'indice S&P 500 a même signé un nouveau record en clôture. Les investisseurs semblent s'être ralliés à la thèse de la Réserve fédérale et de la BCE, qui jugent temporaire la poussée de l'inflation observée à la sortie de la crise du coronavirus. Les taux d'intérêts se sont détendus malgré les tensions inflationnistes, tandis que le dollar a reculé légèrement par rapport à un panier de devises.

Le principal événement de la séance de jeudi était donc la publication de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de mai. Or, le CPI a bondi de 0,6% sur un mois, contre 0,4% de consensus, et il grimpe même de 5% par rapport à mai 2020 alors que le consensus s'attendait à 4,6%, après un bond de 4,2% en avril ! Il s'agit de la plus forte inflation depuis 2008, qui était survenue alors que les cours du pétrole avoisinaient les 150$... Avant cela, l'inflation n'avait pas été aussi élevées depuis...1991 !

Hors alimentaire et énergie, éléments volatils, les chiffres sont également préoccupants. Le CPI progresse ainsi de 0,7% par rapport au mois d'avril, contre 0,4% de consensus. Il grimpe de 3,8% en glissement annuel contre 3,4% de consensus de marché et après 3% en avril...

Les investisseurs ont aussi été attentifs à la réunion de la BCE, hier, qui précède celle de la Réserve fédérale américaine, prévue les 15 et 16 juin. Comme prévu, la banque centrale européenne n'a pas modifié sa politique monétaire, et n'a pas signalé son intention de réduire ses achats d'actifs, même si elle a relevé ses prévisions de croissance et d'inflation pour cette année et les suivantes. La BCE prévoit désormais une croissance de 4,6% dans la zone euro en 2021, puis 4,7% en 2022 et 2,1% en 2023. L'inflation de base devrait atteindre 1,1% en 2021, 1,3% en 2022 et 1,4% en 2023...

La BCE a fait savoir que les taux resteront à leurs niveaux actuels ou plus bas jusqu'à ce qu'une convergence durable soit observée sur les perspectives d'inflation, vers un niveau suffisamment proche de, mais inférieur à 2%. L'enveloppe prévue pour le programme d'achats PEPP reste fixée à 1.850 milliards d'euros. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a affirmé qu'il est encore trop tôt pour envisager de lever le soutien monétaire.

Elle a répété que la hausse de l'inflation est liée à des effets de base et à des facteurs temporaires, comme l'augmentation des prix de l'énergie. Mme Lagarde s'attend à ce que l'inflation monte encore au second semestre, avant de refluer avec la dissipation des facteurs temporaires. Une position que la patronne de la BCE partage avec les responsables de la Fed, qui sont demeurés constants sur la question de l'inflation, qu'ils jugent eux aussi transitoire. Quelques membres de la Fed souhaitent tout de même entamer dès juin les discussions concernant un "tapering" du programme d'achat d'actifs de la banque centrale américaine.

Sur le plan géopolitique, les marchés gardent un oeil sur le sommet du G7 qui s'ouvrira vendredi en Cornouailles, et qui offre à Joe Biden l'occasion de faire sa première tournée internationale depuis son élection à la Maison Blanche. Le président américain est arrivé dès mercredi au Royaume-Uni, où il a rencontré jeudi le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les deux dirigeants ont mis en avant l'alliance historique entre leurs pays, évitant les sujets qui fâchent, dont les tensions post-Brexit en Irlande du Nord.

Suivra le sommet du G7 de vendredi à dimanche consacré en particulier à la pandémie de coronavirus et à la crise climatique. Puis Joe Biden participera au sommet de l'OTAN à Bruxelles lundi, avant un sommet de l'Union Européenne mardi, et enfin, une rencontre entre Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine, le mercredi 16 juin à Genève.

Après les Etats-Unis, le mois dernier, les dirigeants de l'Union européenne ont demandé à leur tour une enquête sans interférence sur les origines du coronavirus. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a estimé que les enquêteurs devaient disposer d'un accès complet aux données pour trouver l'origine de la pandémie. Reuters évoque pour sa part un projet de communiqué commun UE / USA réclamant une étude transparente et fondée sur les preuves, menée par des experts sous l'égide de l'OMS et libre de toute interférence. La première étude de l'OMS avait conclu à une grande probabilité de l'hypothèse d'un virus transmis des chauves-souris à l'homme par l'intermédiaire d'un animal tiers. Cette enquête repoussait alors l'idée d'un virus échappé d'un laboratoire, qui a depuis été relancée par Joe Biden.

Sur le front budgétaire, un groupe bipartisan de sénateurs affirme être parvenu à un accord sur le cadre d'un compromis pour la relance des infrastructures, bien que l'accord effectif semble encore éloigné.

Les débats se poursuivent sur le caractère transitoire (ou pas) de l'inflation. Certains se concentrent également sur une augmentation généralisée des prix des denrées alimentaires. Une enquête de Reuters a mis en évidence des anticipations d'annonce d'un potentiel 'tapering' de la Fed (ralentissement de l'assouplissement quantitatif et donc des rachats obligataires actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels) en août ou septembre. La mise en application de la réduction des achats n'interviendrait toutefois qu'au début de l'année prochaine. Le bilan de la Fed a dépassé quant à lui les 8.000 milliards de dollars, les actifs ayant pratiquement doublé depuis mars 2020.

GameStop se redresse de 3% après être retombé de 27% hier soir. AMC gagne 2% après une chute de 13% la veille. Clover rebondit de 11% après une perte de 15% jeudi. Les 'meme stocks' américains restent à suivre ce jour, alors que selon Melvin Capital, l'industrie des hedge funds a perdu un montant estimé de 6 milliards de dollars en s'acharnant à 'shorter' (vendre à découvert) ces valeurs si chères aux traders sociaux américains. Notons par ailleurs que la SEC, gendarme du marché financier américain, enquête sur les récents mouvements spéculatifs autour de ces valeurs.

Netflix (+1%) lance Netflix.shop, site qui vendra des produits dérivés de certaines séries phares ou films. Le 'shop' de Netflix proposera des éditions limitées exclusives d'une sélection soigneuse de vêtements et produits lifestyle de qualité, liés à ses shows, de manière régulière. Le magasin en ligne en question sera initialement disponible aux Etats-Unis, avant une expansion dans d'autres pays au cours des prochains mois. L'offre est initialement restreinte, autour des séries animées Eden et Yasuke. Une collection de produits dérivés autour de la série Lupin produite par Gaumont est aussi au programme, en collaboration avec le Musée du Louvre.

Amazon (stable) pourrait écoper d'une amende de plus de 425 millions de dollars de l'Union européenne, selon le Wall Street Journal, citant des personnes familières de la question. La Commission nationale pour la protection des données (CNPD), autorité indépendante chargée de contrôler et de vérifier la légalité des traitements des données, aurait proposé une telle amende sanctionnant les pratiques d'Amazon en matière de données privées.

Starbucks (stable) serait victime de la pénurie de certaines denrées et certains ingrédients selon le New York Times, qui explique ainsi que la chaine américaine de cafés aurait du mal à servir tous ses clients. Pourtant, le management affirme que l'activité américaine a retrouvé ses niveaux pré-pandémiques. Un porte-parole du groupe a admis, cité par le NYT, que la chaîne faisait face à certains problèmes d'approvisionnement. Starbucks travaille toutefois avec ses fournisseurs pour y mettre un terme.

Alphabet (stable). Google s'est engagé auprès des autorités britanniques en matière de suppression des cookies sur son navigateur Chrome, pour ne pas nuire à la concurrence en matière de publicité.

Tesla (-1%) a présenté hier soir depuis son usine de Fremont son nouveau véhicule électrique, la Model S Plaid, aux performances ébouriffantes. Le groupe d'Elon Musk estime avoir livré là la meilleure voiture au monde, capable de passer de zéro à 60 miles par heure en moins de deux secondes. Le système de trois moteurs de la berline et sa puissance incroyable de 1020 chevaux expliquent la prouesse. L'autonomie annoncée est de 390 miles, ce qui équivaut à près de 630 kilomètres. La vitesse de pointe est de plus de 320 km/h (200 mph). 25.000 stations de recharge compatibles ont été déployées à travers le monde.

Le prix est à la hauteur des performances, à partir de 129.990 euros pour les précommandes en France. Aux Etats-Unis, le prix est de 129.999$, 10.000$ de plus qu'auparavant. Elon Musk juge que ce véhicule offre "la plus grande quantité de plaisir sur quatre roues. Du bonheur à l'état pur quand vous voulez". Dimanche, le patron de Tesla avait surpris les marchés en annonçant l'abandon du Model S Plaid+ qui devait être proposé pour près de 150.000$ et disposer d'une autonomie accrue de 520 miles (environ 830 km). Musk avait alors jugé que la Plaid était "déjà tellement bien".

Electronic Arts (stable), géant US des jeux vidéo, a reconnu avoir été la cible d'une cyber-attaque et que les pirates auraient pu voler "une quantité limitée" de codes source et d'outils liés à certains de ses jeux emblématiques. Le groupe a affirmé que l'incident n'aurait pas d'impact sur son activité. L'éditeur de Battlefield, FIFA 21 et Star Wars Battlefront a affirmé qu'aucune donnée de joueur n'avait été consultée, et le groupe ne prévoit pas d'impact sur ses jeux ou son activité.

McDonald's (+1%), le leader américain de la restauration rapide, a également fait état ce jour d'une attaque informatique et d'une fuite de données des clients et employés, essentiellement à Taïwan et en Corée du Sud.