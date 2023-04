Wall Street incertain, plombé par les craintes de récession

(Boursier.com) — Wall Street perd du terrain ce jeudi. Le S&P 500 cède 0,28% à 4.079 pts, le Dow Jones abandonne 0,36% à 33.363 pts et le Nasdaq régresse de 0,31% à 11.960 pts. La Fed voulait faire ralentir le marché de l'emploi américain jugé trop tendu. Elle semble y être parvenue un peu trop bien à en croire les dernières statistiques, qui vont toutes dans le même sens. On pourrait même craindre que ce "refroidissement" ne vire au drame économique... Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 0,2% à 80,5$. L'once d'or cède 0,4% à 2.027$. L'indice dollar avance de 0,1%.

Selon le dernier rapport de la firme Challenger, Gray & Christmas sur le sujet, les annonces de licenciements opérées par les entreprises basées aux États-Unis pour le mois de mars 2023 ont concerné 89.703 emplois, contre 77.770 un mois plus tôt - soit une augmentation de 15% et un niveau plus important que prévu. En comparaison de l'an dernier, ces annonces de licenciements ont même plus que quadruplé (+319%) ! Sur l'ensemble du premier trimestre 2023, ces annonces de suppressions de postes s'affichent au plus haut depuis 2020.

Les employeurs ont annoncé 270.416 suppressions de postes au premier trimestre 2023, une augmentation de... 396% par rapport aux 55.696 du premier trimestre 2022. Il s'agit du total le plus élevé du premier trimestre depuis 2020, lorsque 346.683 coupes avaient été annoncées de janvier à mars. Il s'agit du total trimestriel le plus élevé depuis le troisième trimestre 2020 où 497.215 licenciements avaient été dévoilés.

"Nous savons que les entreprises abordent 2023 avec prudence, même si l'économie continue de créer des emplois. Avec la poursuite des hausses de taux et la maîtrise des coûts par les entreprises, les licenciements à grande échelle que nous constatons vont probablement se poursuivre", a déclaré Andrew Challenger, vice-président senior de Challenger, Gray & Christmas, Inc. 38% de toutes les coupes sont dans le secteur 'Tech', ajoute le dirigeant.

En effet, les entreprises technologiques ont annoncé 102.391 suppressions d'emplois jusqu'à présent cette année, en hausse... de 38 487 % par rapport aux 267 coupes annoncées par le secteur au premier trimestre 2022. Cela représente déjà une hausse de 5% par rapport au total annuel de 97.171 de 2022. Le niveau des coupes dans les technologies est même "en passe de dépasser le total annuel le plus élevé du secteur annoncé en 2001". Les seules années au cours desquelles la 'Tech' a annoncé plus de suppressions d'emplois que l'année en cours sont en 2001, lorsque 168.395 suppressions avaient été dévoilées, et 2002, avec 131.294 licenciements.

Les sociétés financières ont annoncé le deuxième plus grand nombre de suppressions d'emplois cette année à 30.635, soit une augmentation de 419% par rapport aux 5.903 suppressions annoncées dans le secteur au premier trimestre 2022.

Les inscriptions au chômage sont ressorties quant à elles nettement supérieures aux attentes la semaine passée. Le Département américain au Travail a fait état, pour la semaine close au 1er avril, d'inscriptions au chômage au nombre de 228.000, en repli de 18.000 par rapport à la lecture révisée de la semaine antérieure (246.000 contre 198.000 annoncé précédemment). Le consensus était positionné à 200.000.

Hier, les opérateurs ont pris connaissance du dernier rapport d'ADP sur la question. Les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois de mars 2023 sont ressorties au nombre de 145.000, contre 205.000 de consensus de marché et 261.000 pour la lecture révisée du mois précédent. La précédente lecture du mois de février se situait à 242.000. "Nos données sur l'emploi de mars sont l'un des nombreux signaux indiquant que l'économie ralentit", a estimé Nela Richardson, Cheffe économiste d'ADP, évoquant un retrait des employeurs après une année de fortes embauches et de croissance des salaires.

Plus tôt cette semaine, les investisseurs avaient pris connaissance d'un rapport du Département au Travail faisant ressortir des ouvertures de postes aux États-Unis pour le mois de février au nombre de 9,931 millions, contre 10,4 millions de consensus de marché et 10,563 millions pour la lecture révisée du mois précédent. Le rapport 'JOLTS' de février a donc montré une baisse notable, matérialisant un plus bas depuis juin 2021 pour ces ouvertures de postes. Le communiqué a noté de fortes baisses des ouvertures pour les services professionnels/aux entreprises et les soins de santé, mais des augmentations pour la construction et les divertissements/loisirs. Le taux de démissions a augmenté légèrement à 2,6% par rapport aux 2,5% du mois précédent. Les embauches et départs ont peu évolué par rapport au mois antérieur.

Ces rapports plus faibles que prévu montrent donc un potentiel ralentissement / relâchement du marché du travail et pourraient être pris en compte dans le calcul des taux de la Fed - le consensus prévoyant désormais une pause monétaire le 3 mai.

Le rapport mensuel gouvernemental américain sur la situation de l'emploi pour le mois de mars est attendu demain vendredi à 14h30, bien que le marché boursier soit fermé pour le Vendredi Saint. Le consensus est de 240.000 créations de postes non-agricoles contre 311.000 le mois précédent, avec un taux de chômage qui devrait rester à 3,6% et un salaire horaire moyen attendu en hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre (par rapport au rythme mensuel de 0,2% de février).

James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, s'exprime ce jeudi. Il constate des données économiques du premier trimestre meilleures que prévu et affirme que la politique monétaire peut encore maintenir la pression sur l'inflation. Le responsable indique bien évidemment que l'inflation reste trop élevée, même si elle a récemment décliné. Les conditions financières sont quant à elles plus tendues suite au récent 'stress bancaire', mais restent selon lui meilleures que sur la période 2007-2009. La baisse des rendements obligataires pourrait aider à compenser les retombées des tensions bancaires. Les remarques de Bullard sur l'économie américaine ce jour semblent donc plutôt rassurantes dans l'ensemble.

Ailleurs dans le monde ce matin, l'indicateur PMI Markit/Caixin chinois des services pour le mois de mars est ressorti à 57,8 contre 55 de consensus FactSet, ce qui signale une vive expansion dans les services en Chine. La production industrielle allemande du mois de février a surpris quant à elle en nette progression de 2% en comparaison du mois antérieur, alors que les économistes s'attendaient plutôt à une stabilité.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Constellation Brands, RPM International et Levi Strauss, ont publié avant bourse leurs derniers résultats financiers trimestriels.

La saison des résultats du premier trimestre commence officieusement le 14 avril à Wall Street, avec notamment JP Morgan Chase, Citigroup et Wells Fargo, les premières grandes banques à faire leur rapport. UnitedHealth, BlackRock et PNC Financial publient aussi le même jour.

Quelques autres publications sont tout de même attendues auparavant, avec CarMax le mardi 11 avril, First Republic et Bed Bath & Beyond le 12 avril, puis Fastenal ou Delta Air Lines le 13 avril, mais ce sont les grandes banques et valeurs financières qui devraient retenir l'attention suite au récent stress dans le secteur.

Selon FactSet, Wall Street s'attend à ce que les bénéfices du S&P 500 baissent de 6,6% en glissement annuel au premier trimestre, après une contraction de 5,8% au quatrième trimestre et une augmentation de 9,5% l'année précédente. L'estimation ascendante du BPA a chuté de 6,3% au cours du trimestre, passant de 54,13$ à 50,75$. Les matériaux, la santé, la technologie et les services de communication sont les secteurs qui devraient être à l'origine de la baisse des bénéfices au premier trimestre. La consommation discrétionnaire et l'industrie comptent parmi les secteurs qui devraient afficher la meilleure croissance des bénéfices.

Les valeurs

Costco Wholesale (-3%), le groupe américain de distribution basé à Issaquah, a annoncé des ventes à comparable de mars plus faibles que prévu. Les ventes à comparable américaines hors essence ont augmenté de +0,9%, en dessous du consensus qui était d'environ +3%, marquant une nette décélération par rapport à la croissance de +3,5% enregistrée en février. Il s'agit de la plus faible progression en près de trois ans. Le trafic aux États-Unis a accéléré à +3,6% contre +3,1%, tandis que le panier (hors essence) est ressorti en baisse de 2,7%. Les ventes totales de mars ont été de 21,71 milliards de dollars, en augmentation timide de 0,5% en glissement annuel. Les analystes étaient pourtant positifs concernant la capacité de Costco à générer un trafic important, soulignant la valeur de ses offres d'adhésion.

Walmart (stable), géant américain de la grande distribution, a réitéré ses prévisions pour le premier trimestre et l'exercice décalé 2024 dans le cadre de sa journée investisseurs. Le groupe de Bentonville a aussi confirmé la 'guidance' de long terme pour une croissance des ventes de 4% et une croissance du résultat d'exploitation de 4% et plus au cours des 3 à 5 prochaines années. Cependant, Walmart a mis en évidence un risque accru pour les perspectives de bénéfice d'exploitation. Le groupe ambitionne 65% d'automatisation dans ses magasins d'ici l'exercice 2026, avec environ 55% du volume du centre de distribution passant par des installations automatisées. Il s'attend à une réduction de 20% du coût unitaire moyen grâce à cette automatisation.

BlackRock (stable). La FDIC, agence américaine de garantie des dépôts bancaires, a retenu les services de l'unité Financial Market Advisory de BlackRock pour céder les portefeuilles de titres qu'elle a maintenus sous séquestre après les effondrements de Signature Bank et SVB, note Reuters. Les valeurs nominales des deux portefeuilles sont d'environ 27 milliards de dollars et 87 milliards de dollars. La FDIC avait auparavant annoncé en début de semaine le processus de commercialisation d'un portefeuille de prêts d'environ 60 milliards de dollars conservé sous séquestre suite à la faillite de Signature Bank. Les titres confiés au géant de la gestion d'actifs BlackRock sont principalement des titres adossés à des créances hypothécaires d'agences (MBS), des obligations hypothécaires garanties et des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales.

Constellation Brands (+1%), le groupe américain spécialiste des boissons alcoolisées, vient de publier ses derniers comptes, pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023, ainsi que ses perspectives 2024. Pour le trimestre clos, le groupe a affiché un bénéfice ajusté de 2,15$ par titre, très nettement supérieur aux attentes de marché, alors que les revenus se sont tassés quant à eux de 4,8% en glissement annuel à 2 milliards de dollars et ratent de peu les estimations de brokers. Le consensus sur la période était logé à 1,82$ de bénéfice ajusté par action pour 2,02 milliards de dollars de facturations. Le groupe table, pour son exercice 2024 juste entamé, sur un bénéfice par action de 11,6 à 11,9$ et un bpa ajusté allant de 11,7 à 12$. Le consensus de bpa ajusté était de 11,8$.

Levi Strauss décroche de 14% à Wall Street, alors que le fabricant de jeans vient de publier des comptes supérieurs aux attentes au titre de son premier trimestre fiscal 2023, mais une 'guidance' jugée trop prudente. Sur la période, le groupe a affiché des revenus de 1,69 milliard de dollars, en croissance de 6% en glissement annuel et de 9% à devises constantes, pour un bénéfice dilué par action de 29 cents et un bpa ajusté de 34 cents. Le bénéfice net a été de 115 millions de dollars et le bénéfice net ajusté de 135 millions de dollars. Le consensus de place sur la période était logé à 32 cents de bénéfice ajusté par action pour 1,62 milliard de dollars de revenus. Levi Strauss maintient par ailleurs ses estimations annuelles, mais le management se montre prudent concernant les dépenses à venir des consommateurs. Le groupe de San Francisco table sur des revenus de 6,3 à 6,4 milliards de dollars, pour un bpa ajusté allant de 1,3 à 1,4$, ce qui ressort plutôt proche des attentes.

RPM International (-2%), spécialiste américain des matériaux de construction, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des revenus record de 1,52 milliard de dollars, en augmentation de 5,7% en glissement annuel, pour un bénéfice net de 27 millions de dollars et un bpa dilué de 21 cents. L'Ebit ressort historique pour la période à 70,5 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été de 37 cents, alors que l'Ebit ajusté a atteint 83,9 millions de dollars, en augmentation de 4,2%. Le consensus était de 31 cents de bpa ajusté pour 1,47 milliard de dollars de revenus. Les prévisions sont prudentes. Le groupe envisage, pour son quatrième trimestre fiscal, sur des ventes stables et un Ebit ajusté stable ou en déclin jusqu'à 9% en glissement annuel.

AbbVie (stable) abaisse ses prévisions de profits pour le premier trimestre et l'exercice du fait de dépenses R&D plus élevées. Le groupe table pour le premier trimestre sur un bénéfice ajusté par action allant de 2,31 à 2,41$, contre 2,39 à 2,49$ auparavant. Le bpa ajusté de l'exercice est maintenant anticipé entre 10,62 et 11,02$. Les comptes trimestriels seront publiés le 27 avril.

Alphabet (+1%), qui court toujours derrière Microsoft et OpenAI / ChatGPT, prévoit d'ajouter à son moteur de recherche Google des fonctions d'intelligence artificielle conversationnelle. C'est du moins ce qu'a affirmé son directeur général Sundar Pichai dans une interview au Wall Street Journal.

Walt Disney (-1%), géant des médias et du divertissement, a fait état du départ de Michael Paull, directeur des activités de streaming, remplacé dans le cadre de la restructuration en cours par Joe Earley, président de la plateforme Hulu. Earley devient ainsi le nouveau patron de Disney+ et Hulu. Robert Iger, emblématique directeur général de Disney, s'inquiète par ailleurs du niveau des dépenses de contenus dans le streaming.